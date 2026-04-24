Perú

Fiscalía allana domicilio de Piero Corvetto: PJ no autorizó detención preliminar de exjefe de la ONPE

Magistrado Manuel Chuyo únicamente autorizó la intervención de la vivienda del exfuncionario y otros personajes vinculados a las fallas durante las elecciones

Guardar
Momento en el que Piero Corvetto entrega su celular a la Policía. Foto: composición Infobae/Dircocor
Momento en el que Piero Corvetto entrega su celular a la Policía. Foto: composición Infobae/Dircocor

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanan la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril. Según trascendió los presuntos delitos que se habrían cometido son colusión y omisión de funciones.

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo autorizó el allanamiento e incautación de equipos informáticos de Corvetto, así como de otros funcionarios de la ONPE involucrados y el gerente de la empresa Galaga.

Como reveló indebidamente el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, el fiscal provincial Raúl Huamán Martínez también solicitó la detención preliminar; sin embargo, este extremo fue desestimado por el magistrado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Piero CorvettoONPEPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Tras rumores de su posible llegada a Regatas Lima, un medio brasileño dio detalles del futuro de la armadora para la próxima temporada. Los hinchas se emocionan con la probable vuelta de la voleibolista

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Diez en diez: la factura económica de la inestabilidad política

La inestabilidad política reiterada no es solo un fenómeno institucional; es un factor económico que incide en el costo de capital, la inversión privada y, en última instancia, en el patrimonio de los ciudadanos

Diez en diez: la factura económica de la inestabilidad política

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

La excongresista deja su vivienda en Salamanca y se muda a un departamento más pequeño para priorizar su salud y tranquilidad, en medio de posibles tensiones vinculadas a la actual pareja de su hija, Luigi Yarazca

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

El ‘Diablito’ aseguró que todo se trata de difamación y defendió su vínculo con Thalía Bentin. Gabriela afirmó que solo existe una amistad y que nunca hubo algo comprometedor entre ambos

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

La conductora de ATV denunció en vivo que su exabogado Iván Paredes intentaría extorsionarla con videos, en medio del enfrentamiento legal con Yahaira Plasencia

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia tras garantías personales: “Hacer circo no te hace la carrera”

Pompinchú en UCI: familia pide cadena de oración por el cómico ambulante y espera un milagro

DEPORTES

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Ignacio Buse vs Arthur Fils EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ronda 2 del Masters 1000 de Madrid 2026

Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés ’crema’

Alex Valera se acerca al Top 10 de máximos goleadores históricos de Universitario: ¿Cuántos tantos le falta?

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa