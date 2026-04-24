Fiscalía allana domicilio de Piero Corvetto: PJ no autorizó detención preliminar de exjefe de la ONPE

Momento en el que Piero Corvetto entrega su celular a la Policía. Foto: composición Infobae/Dircocor

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanan la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril. Según trascendió los presuntos delitos que se habrían cometido son colusión y omisión de funciones.

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo autorizó el allanamiento e incautación de equipos informáticos de Corvetto, así como de otros funcionarios de la ONPE involucrados y el gerente de la empresa Galaga.

Como reveló indebidamente el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, el fiscal provincial Raúl Huamán Martínez también solicitó la detención preliminar; sin embargo, este extremo fue desestimado por el magistrado.

Noticia en desarrollo...