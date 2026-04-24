Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

El técnico uruguayo tendría nuevo equipo para dirigir. (DSports Uruguay)

El anhelo de un nuevo ciclo de Jorge Fossati en Universitario de Deportes ha quedado definitivamente descartado. La posibilidad, que generó expectativas entre sectores de la hinchada tras la salida de Javier Rabanal, nunca llegó a concretarse en gestiones formales, según confirmaron fuentes cercanas a la administración actual del club.

Tras la destitución del español, el nombre de Fossati fue el más mencionado en medios y redes sociales. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Franco Velazco optó por una estrategia distinta y decidió no iniciar conversaciones con el técnico uruguayo. Esta determinación cerró la puerta a un eventual tercer mandato del ‘Nono’ en el club crema, dejando un aire de nostalgia entre quienes esperaban su regreso.

En el presente, el DT ya ha definido su futuro profesional. El entrenador asumirá el liderazgo de Liverpool de Montevideo, una de las instituciones más tradicionales del fútbol uruguayo. La directiva del club apostó por la experiencia del exseleccionador peruano para encabezar una reestructuración deportiva, con el objetivo de devolver al equipo a la pelea por los primeros puestos en el campeonato local.

“La información a esta hora es que está a punto de cerrarse el acuerdo para que Jorge Fossati sea el técnico del Liverpool. Hubo una reunión en las últimas horas entre José Luis Palma y el entrenador. Hay acuerdo deportivo; es el nombre que quería Palma. Hablaron de la parte deportiva; falta el acuerdo económico, pero está dado todo, como para que de alguna manera el Flaco Fossati vuelva al fútbol uruguayo, sea técnico del Liverpool y asuma la próxima semana. Este fin de semana va a dirigir Gustavo Ferrín y, si esto se cierra con el paso de las horas, viernes o el próximo sábado, la semana que viene Fossati asumiría como técnico del Liverpool”, informó el periodista Federico Buysan en el ‘De fútbol se habla así’de DSports Uruguay.

En 'Colectivo World' dieron a conocer una información sobre la opción que el técnico uruguayo reemplace a Javier Rabanal.

Jorge Fossati y su nuevo reto con Liverpool

El presente de Liverpool de Montevideo evidencia la urgencia de un cambio de rumbo. El equipo, ahora dirigido por Jorge Fossati, se posiciona en la mitad de la tabla con una campaña marcada por la irregularidad: tras doce fechas, suma 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas, un balance que muestra la falta de estabilidad en el rendimiento colectivo.

Con 16 puntos acumulados, el conjunto negriazul ocupa el noveno puesto en el campeonato uruguayo. La distancia con el líder, Racing de Montevideo, es considerable: once unidades separan a Liverpool de la cima, lo que complica sus aspiraciones inmediatas de pelear por el título. Sin embargo, la proximidad con los equipos de la zona media mantiene activa la posibilidad de escalar posiciones si logra encontrar una regularidad bajo el nuevo mando.

Jorge Fossati responde si volvería a Universitario previo al clásico con Alianza Lima.

La llegada de Fossati responde a la necesidad de corregir la falta de equilibrio que ha caracterizado al plantel en esta etapa del torneo. El desafío para el entrenador uruguayo será implementar rápidamente una identidad de juego que permita al equipo recuperarse y aspirar a mejores resultados en las próximas jornadas.

Mientras tanto, en Universitario de Deportes, la negativa de Franco Velazco a entablar negociaciones con Fossati obliga a la administración a acelerar la búsqueda de un nuevo director técnico. La presión aumenta en Ate por definir un reemplazante capaz de revertir una temporada que, hasta ahora, no cumple con las expectativas de la hinchada ni de la dirigencia.