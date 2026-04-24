Minedu confirma que no habrá nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario

No habrá nuevos beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario, informa Minedu - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación del Perú confirmó que no se organizará una nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario, en el marco de una profunda reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

De acuerdo con la entidad estatal, la decisión responde a la implementación de medidas orientadas a optimizar el uso de los fondos públicos y garantizar la continuidad de los actuales beneficiarios en universidades extranjeras.

Según detalló el ministerio, la modernización del programa busca fortalecer la eficiencia, la transparencia y el impacto de la inversión estatal en el ámbito de la educación superior. La Beca Generación del Bicentenario, que financia estudios de posgrado en instituciones de prestigio internacional, fue incluida en este proceso, con la finalidad de asegurar que los recursos asignados tengan un efecto directo en el desarrollo nacional.

El Ministerio de Educación emitió un comunicado sobre la cancelación de la Beca Generación del Bicentenario - Créditos: @MineduPeru.

El comunicado oficial precisa que, en atención a la Ley de Presupuesto 2026, Minedu “ha priorizado garantizar la continuidad y culminación de los actuales becarios. En ese contexto, no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, en línea con un uso responsable y sostenible de los recursos públicos”.

De la misma forma, la institución explica que “esta reingeniería busca optimizar la asignación de recursos, fortalecer el seguimiento de los becarios y asegurar un impacto medible en el país”.

Jóvenes se encuentran en la incertidumbre

Este comunicado del Ministerio de Educación del Perú se publicó luego que varios jóvenes peruanos, admitidos en universidades de prestigio internacional, manifestaran su preocupación por la falta de una nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario.

Según informó ATV, numerosos postulantes que lograron superar los rigurosos procesos de admisión en instituciones extranjeras se han visto sorprendidos por la decisión de no abrir el concurso, quedando en una situación incierta respecto al financiamiento de sus estudios de posgrado.

Pronabec ha paralizado el programa de becas Bicentenario. Muchos de estos estudiantes ya deberían estar viajando para comenzar clases, pero el financiamiento no está garantizado. Ocurre Ahora / ATV

Muchos de estos aspirantes ya habían iniciado gestiones administrativas y realizado pagos previos requeridos por las universidades de destino, bajo la expectativa de postular a la beca estatal.

La cancelación de la convocatoria los obliga a buscar alternativas de financiamiento, como préstamos personales, becas privadas o apoyos institucionales, para no perder la oportunidad académica por la que trabajaron durante meses. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio de comunicación, hay preocupación ante la posibilidad de perder las plazas otorgadas, ya que las instituciones internacionales suelen establecer plazos estrictos para presentar comprobantes de financiamiento y confirmar la matrícula.

¿Qué es la Beca Generación del Bicentenario?

El objetivo principal era permitir que profesionales peruanos cursaran estudios de posgrado (maestría y doctorado) de manera presencial en instituciones de educación superior ubicadas entre las primeras 400 del mundo, según al menos uno de los rankings internacionales reconocidos durante los últimos cinco años: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education World University Ranking (THE).

Entre los beneficios que otorgaba la beca se incluían el pago total de la matrícula, pensión de estudios, obtención del grado académico y apoyo para la realización del trabajo de investigación. Además, cubría el transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, útiles de escritorio, materiales de estudio y seguro médico para los beneficiarios.