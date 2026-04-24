Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Magaly Medina utiliza su programa para desmentir categóricamente la denuncia de Yahaira Plasencia, quien solicitó garantías para su vida ante la Prefectura de Lima. La conductora califica la medida como absurda y cuestiona el accionar de las autoridades. ATV/ Magaly TV La Firme.

El conflicto entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia ha dado un giro más complejo y delicado, dejando de ser solo un cruce mediático para instalarse también en el terreno legal. En esta nueva etapa, la polémica suma un elemento clave: la participación del abogado Iván Paredes, quien anteriormente representó a la conductora y ahora está vinculado a la defensa de la cantante.

La reciente decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a Yahaira Plasencia encendió aún más los ánimos. Esta medida, que busca proteger su integridad emocional frente a presuntos actos de violencia psicológica, fue el detonante para que Magaly se pronunciara en vivo y con firmeza desde su programa Magaly TV La Firme.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly rompe su silencio y lanza una grave acusación

Durante su espacio televisivo, Magaly Medina no evitó el tema pese a contar con poco tiempo al aire. Su intervención, lejos de ser breve, estuvo marcada por un descargo directo en el que cuestionó abiertamente a su exabogado y lo acusó de intentar perjudicarla.

“Realmente nos ha ganado el tiempo, pensábamos tener acá, sentar nuestra posición acerca de lo que está haciendo mi exabogado que me defendió en varios juicios y que ahora intenta extorsionarme con videos públicos y que intenta alentar, como ahora, mentir a las autoridades de que yo estoy amenazando de muerte a su patrocinada Yahaira Plasencia, ay por Dios solo una prefectura que está al margen de la realidad nacional puede hacerle caso, atención ministro del interior hay cosas en este país mucho más preocupantes y usted lo sabe”, afirmó.

Con estas palabras, la conductora introdujo una acusación de extorsión que eleva considerablemente el nivel del conflicto, al tratarse de un señalamiento que podría tener consecuencias legales si se formaliza.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un quiebre profesional que agrava la polémica

El hecho de que Iván Paredes haya sido anteriormente el abogado de Magaly Medina añade una dimensión particular al enfrentamiento. No se trata únicamente de posiciones opuestas en un caso, sino de una relación profesional que se ha transformado en confrontación pública.

En su discurso, la conductora dejó entrever un fuerte nivel de desconfianza y malestar, sugiriendo que su exrepresentante estaría actuando motivado por intereses personales o resentimientos. Esta ruptura refuerza la narrativa de un conflicto que ha escalado más allá de lo esperado.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

La resolución que intensificó el conflicto

El origen inmediato de esta nueva controversia es la resolución emitida por la Prefectura de Lima, que dispone que se deben evitar acciones que puedan afectar la tranquilidad y el bienestar emocional de Yahaira Plasencia.

Las garantías personales son medidas preventivas que buscan proteger a una persona frente a posibles riesgos. Sin embargo, cuando se aplican en contextos mediáticos, suelen generar debate sobre su alcance y pertinencia, especialmente cuando involucran a figuras públicas con alta exposición.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

Para Magaly, la decisión no solo es cuestionable, sino que evidencia una falta de conexión con las prioridades del país.

Críticas a las autoridades y al contexto nacional

En su intervención, la conductora no se limitó a cuestionar a las personas directamente involucradas, sino que extendió su crítica al ámbito institucional. En particular, hizo referencia al rol del Ministerio del Interior, señalando que existen problemáticas más urgentes que deberían ser atendidas.

Su mensaje pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la seguridad ciudadana, la gestión de recursos y la atención de casos dentro del sistema. Al hacerlo, conecta un conflicto mediático con una discusión de interés público.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

Yahaira Plasencia respalda la medida

Por su parte, Yahaira Plasencia se pronunció tras conocerse la decisión de la Prefectura. Su declaración, breve pero clara, reafirma su postura frente a la situación.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Estamos saliendo de Prefectura porque me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona”, expresó.