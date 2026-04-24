DNI electrónico gratis para este 29 de abril: conoce dónde y cuáles son los principales beneficiarios

El DNIe ofrece mayores garantías contra fraudes de identidad gracias a sus sistemas avanzados de seguridad - Créditos: Andina.

La Municipalidad del Rímac llevará a cabo una campaña gratuita de emisión del DNI electrónico este miércoles 29 de abril, desde las 09 horas, en el Centro Cultural Rímac, ubicado en jirón Chiclayo número 594.

La jornada está dirigida a menores de edad, de 1 a 17 años, y adultos mayores de 60 años, quienes podrán acceder a trámites de renovación, duplicado y actualización de datos, sin costo alguno.

Con el objetivo de facilitar el acceso a documentos de identidad modernos y seguros, la comuna rimense busca reducir las brechas de acceso entre los vecinos del distrito, especialmente en los grupos más vulnerables.

Los trámites para menores incluyen renovación por caducidad, duplicado y actualización de imagen y dirección - Créditos: Municipalidad del Rímac.

Los requisitos para cada grupo beneficiario son claros y están orientados a agilizar la atención:

Menores de 1 a 17 años: Asistencia obligatoria de uno de los padres Presentación del DNI del padre, madre o tutor legal



Durante la campaña, los menores podrán solicitar la renovación de su DNI por caducidad, el duplicado, así como la actualización de imagen y dirección.

Adultos mayores de 60 años: Presentación del DNI físico o, en su defecto, una copia



Por su parte, los adultos mayores de 60 años también tendrán la oportunidad de realizar la renovación de su documento por vencimiento, solicitar duplicados o actualizar la dirección.

Uno de los servicios más destacados es el cambio gratuito de la versión azul al electrónica, lo que permitirá a los beneficiarios contar con un documento más seguro y apto para trámites digitales.

La campaña inicia a partir de las 9 horas - Créditos: Andina.

Este beneficio está limitado a 100 cupos, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados acercarse temprano para asegurar su atención. Para acceder al trámite, es obligatorio que el menor esté acompañado por uno de sus padres, quien deberá presentar su propio documento en físico.

El único requisito para este grupo es presentar el DNI físico o una copia del mismo. De esta manera, el proceso resulta más sencillo y no representa complicaciones adicionales para quienes tienen dificultades de movilidad o acceso a otros documentos.

Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

Realiza el pago de S/30.00 con el código 02121 a través de Yape (previo ticket en la web indicada: https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ ), agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

Descarga la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android y toma la fotografía siguiendo las indicaciones del aplicativo.

Accede a la web de Reniec ( https://apps.reniec.gob.pe/EmisionDnie/ ) desde una laptop y selecciona la opción para duplicado o renovación de DNI azul a electrónico.

Acepta los términos, valida la información personal y dirígete a la sección de actualización de datos.

Completa y guarda los campos correspondientes a domicilio, estado civil y fotografía.

Verifica la información, registra los datos de contacto y elige la oficina donde deseas retirar el nuevo documento.

Confirma el trámite y efectúa el pago si aún no lo has realizado.

Consulta el estado del proceso en línea y, cuando el sistema indique el 100% de avance, acude a la oficina seleccionada para recoger el DNI electrónico.