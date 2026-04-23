PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Tensión en los exteriores del domicilio de Piero Corvetto. El exjefe de la ONPE enfrenta un pedido de detención preliminar, mientras la policía permanece en el lugar a la espera de la decisión del juez Manuel Chuyo Zavaleta. | Canal N

La Policía Nacional (PNP) resguarda la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de que la Fiscalía solicitara su detención preliminar por siete días debido a las irregularidades registradas durante los comicios generales del pasado 12 de abril.

Imágenes difundidas por Canal N muestran un vehículo de la comisaría de San Antonio, en el distrito limeño de Miraflores, estacionado frente al domicilio del exfuncionario. Según fuentes citadas por la televisora, la presencia policial responde a un pedido de garantías personales presentado tanto por él como por su familia ante la Prefectura de Lima.

El requerimiento de detención será evaluado por el juez Manuel Chuyo, quien deberá decidir si aprueba esta medida que también alcanza a tres funcionarios de la ONPE y al gerente general de la empresa Galaga, responsable del resguardo del material electoral.

El jefe del Ministerio Público, Tomás Gálvez, señaló en la emisora RPP que la petición fue presentada durante la noche del último martes contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE y que ahora se deberá esperar a que el Poder Judicial determine la fecha en que se celebrará la audiencia de revisión del requerimiento.

La presencia policial estaría vinculada a un pedido de garantías personales solicitado por Corvetto y su familia ante la Prefectura de Lima

Gálvez remarcó que la Fiscalía está “actuando con toda firmeza” en este caso y que será el juez el que deba “resolver a la brevedad posible” sobre la petición.

También confirmó que Corvetto, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de colusión, ha entregado dos pasaportes a la Fiscalía Anticorrupción, ya que cuenta con las nacionalidades peruana e italiana.

Corvetto dimitió a la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a que la renuncia está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, esta fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumiría la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

Corvetto llegó este miércoles hasta la sede de la Prefectura de Lima, donde solicitó que se otorguen garantías de seguridad para su vida y la de su familia después de que un programa del canal de televisión Willax difundió información personal de sus hijos.

Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

Con el 94,4 % del escrutinio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada, con el 17,05 %; seguida por Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), con el 12,02 % , y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,90 %.

Mientras que ya se ha confirmado que Fujimori disputará la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga en la disputa por el segundo lugar es actualmente de 19.298 votos.

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