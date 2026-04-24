DT de Los Chankas marcó la presión que tiene Alianza Lima por ganar el título del Torneo Apertura 2026: “El segundo es el mejor de los peores”

Walter Paolella se refirió al enfrentamiento directo que tiene con los 'blanquiazules' en la recta final del campeonato. (L1 Max)

El desenlace de la Liga 1 2026 ha cobrado un nuevo giro tras la reciente victoria de Los Chankas sobre Cienciano por 1-0 en Andahuaylas. El equipo dirigido por Walter Paolella se consolidó en la cima del Torneo Apertura, sumando 29 puntos y manteniéndose como el único invicto del certamen.

El resultado ante el ‘papá’, logrado con un gol de cabeza de David Gonzáles en los minutos finales, permitió a los ‘guerreros’ distanciarse tres unidades de Alianza Lima, que permanece como principal perseguidor tras una sólida campaña ofensiva. La diferencia actual en la tabla anticipa un desenlace de campeonato ajustado, donde cada jornada puede alterar el destino del trofeo.

Walter Paolella se refirió a la lucha que tiene con los ‘blanquiazules’ por la primera copa de la Liga 1 y no dudó en dejar una advertencia. Además, el técnico argentino valoró los tres puntos que sacó su equipo con el cuadro cusqueño.

“Estamos para pelearle a cualquiera y no es soberbia, es realidad. Hemos tenido rivales muy difíciles. Yo creo que el rival más difícil que hemos tenido o el partido que se nos ha hecho más difícil fue este, con Cienciano. Difícil en el sentido de que lo ganamos en una pelota parada, en algo trabajado, en los últimos minutos del partido; en ese sentido fue difícil. El segundo tiempo fue un segundo tiempo de ellos; fue un partido con esas características. Son pequeñas finales en este gran torneo que es el Apertura”, apuntó el DT en conversación con L1 Max.

Walter Paolella se refirió al enfrentamiento directo que tiene con los 'blanquiazules' en la recta final del campeonato. (L1 Max)

“Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón”

Walter Paolella reveló que sus planes cambiaron durante el campeonato, y ahora piensa en el coronarse ganador del Torneo Apertura 2026 para quitarse el clavo del año pasado, donde se quedó a poco de clasificar a la Copa Sudamericana.

El técnico de Los Chankas marcó la diferencia con los ‘blanquiazules’, aseguró que ellos tienen la presión de salir campeones y los ‘guerreros’ solo tienen las responsabilidad.

“En este torneo de la Apertura y el Clausura nos daba esa posibilidad directa de ingresar a una Copa Sudamericana. Al transcurrir los partidos y estar en la posición que hoy a la fecha once estamos, las expectativas cambiaron. Yo digo, y no soy mentiroso, si hoy me dicen: “¿Estás pensando en, en salir campeón?” Y claro que lo pienso porque estoy ahí. O sea, decir que no, mentiría. Pero dando y siendo consciente de dónde estamos y quiénes somos. Nosotros por ahí no tenemos obligación de salir campeón, pero sí hoy tenemos la responsabilidad de pelear por salir campeón. Es distinto por ahí de Alianza; en este club hay que salir campeón. El segundo es el mejor de los peores, pero no sirve. Entonces, es distinta la responsabilidad", declaró el estratega.

Walter Paolella fue contundente con los 'blanquiazules' por la lucha del trofeo de la Liga 1. (L1 Max)

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026

Fecha 12: ADT vs Los Chankas (lunes 27 de abril / 15:00 horas / estadio Unión Tarma)

Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (lunes 4 de mayo / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas

Fecha 17: Los Chankas vs UTC

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026. (LFP)