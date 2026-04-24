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‘Michael’ en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

La producción sobre la trayectoria de la estrella mundial arribó a las salas peruanas el 23 de abril con Jaafar Jackson en el papel principal.

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Imagen de la película 'Michael'
Michael se estrenó el 23 de abril. (Lionsgate)

La esperada biografía de Michael Jackson, titulada 'Michael’, ya se exhibe en las principales cadenas de cine de Perú desde el 23 de abril de 2026. La película recorre la vida del Rey del Pop desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global.

La narración abarca su carrera artística, sus desafíos personales y familiares, y su transformación en uno de los artistas más influyentes del mundo. El filme incluye episodios fundamentales, como la creación de discos emblemáticos: Off the Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987).

¿Dónde ver Michael en Perú?

La cinta está disponible en salas de Cinemark, Cineplanet, UVK y Cinépolis, con funciones en formatos premium como IMAX. Estas cadenas han habilitado horarios variados y salas especiales —como Xtreme y Prime en Cineplanet— para quienes buscan una experiencia audiovisual superior.

Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas web oficiales de cada cadena.

Michael, película de Michael Jackson
Michael, película sobre Michael Jackson, se puede ver en las principales salas de Perú. (Universal Pictures)

¿Quiénes forman parte del elenco y del equipo creativo?

‘Michael’ está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, quien debuta en el cine con este papel. El elenco principal incluye a Nia Long (Katherine Jackson), Laura Harrier (Suzanne de Passe), Juliano Krue Valdi (el joven Michael), Miles Teller (John Branca) y Colman Domingo (Joe Jackson).

La dirección corre por cuenta de Antoine Fuqua, conocido por “Training Day” y “The Equalizer”. El guion fue escrito por John Logan (“Gladiador”, “El aviador”) y la producción está a cargo de Graham King (ganador del Oscar por “Los infiltrados”), junto a John Branca y John McClain, administradores del legado de Michael Jackson.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

¿Qué canciones incluye el soundtrack de la película?

El filme revive algunos de los temas más reconocidos de la carrera de Jackson, tanto en su etapa con The Jackson 5 como en su trabajo en solitario:

  • I’ll Be There – The Jackson 5
  • Never Can Say Goodbye – The Jackson 5
  • Who’s Loving You – The Jackson 5
  • Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save (Live) – The Jacksons
  • Ben (Live) – The Jacksons
  • Don’t Stop ’Til You Get Enough – Michael Jackson
  • Beat It – Michael Jackson
  • Thriller – Michael Jackson
  • Billie Jean – Michael Jackson
  • Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson
  • Human Nature – Michael Jackson
  • Workin’ Day and Night – Michael Jackson
  • Bad – Michael Jackson

Las secuencias musicales han sido destacadas por la crítica por su energía y fidelidad a las actuaciones originales de Jackson.

¿Qué dicen las primeras críticas internacionales?

El biopic ‘Michael’, centrado en la vida de Michael Jackson, recibió una recepción mayoritariamente negativa por parte de la crítica internacional. Diversos medios coinciden en que la película prioriza el espectáculo y omite de manera deliberada los episodios más polémicos de la vida del cantante. La actuación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, es el aspecto más valorado.

Newsday destacó su “sorprendente” parecido físico, mientras que USA Today subrayó la perfección de sus movimientos y cadencia vocal. Sin embargo, la mayoría de las reseñas considera que esto no basta para sostener la película.

Elenco de la película Michael, biopic de Michael Jackson
Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson. (Universal Pictures/Captura de video)
Elenco de la película Michael, biopic de Michael Jackson
Michael Jackson en su versión de niño. (Universal Pictures/Captura de video)

RogerEbert.com la describió como “una lista de reproducción filmada en busca de una historia”, y The Daily Beast criticó su enfoque complaciente. Empire y The Guardian apuntaron la ausencia de una mirada más profunda y la omisión de acusaciones clave. Solo algunos medios, como Variety, encontraron la propuesta “absorbente” dentro del género biográfico.

Michael, película de Michael Jackson
El señalamiento principal es que la película pasa por alto los momentos más controversiales en la carrera del cantante (Glen Wilson/Lionsgate)

¿Cuándo estará disponible en streaming?

Tras su paso por los cines, 'Michael’ llegará a plataformas digitales. Gracias a un acuerdo de distribución con Lionsgate, se espera que la película se sume al catálogo de Prime Video en los próximos meses, aunque aún no hay una fecha oficial confirmada.

¿Por qué ‘Michael’ es un estreno destacado en Perú?

El estreno de esta biografía representa uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año en Perú, no solo para los fanáticos de Michael Jackson, sino también para seguidores de la música y el cine.

La película combina espectáculo y reconstrucción histórica, e invita a nuevas generaciones a acercarse al legado del Rey del Pop a través de la gran pantalla.

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