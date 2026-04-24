UNI: conoce las carreras que se ofrecen en el simulacro de la Universidad Nacional de Ingeniería

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de forma descentralizada con el objetivo de brindar acceso equitativo a postulantes de distintas regiones del país, facilitar la participación de jóvenes que residen fuera de Lima y reducir las barreras económicas y logísticas asociadas al traslado a la capital.
Este evento, que se desarrollará el domingo 17 de mayo de 2026 entre las 09:00 y las 12:00, se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan ingresar a esta casa de estudios y desean familiarizarse con el formato, las reglas y las exigencias propias del proceso de selección.
Las sedes habilitadas para este año incluyen Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo, en locales previamente designados.
Carreras de la UNI
Para este simulacro, la UNI ofrece un amplio abanico de carreras profesionales proceso de admisión, las cuales especialidades en ciencias puras, ingenierías tradicionales, tecnológicas y áreas de creciente demanda global. Entre las profesiones disponibles se encuentran las siguientes:
- Arquitectura
- Urbanismo
- Física
- Matemática
- Química
- Ingeniería Física
- Ciencias de la Computación
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica – Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil
Locales y proceso de pago
El proceso de inscripción, abierto desde el 27 de marzo hasta el 15 de mayo, se realiza a través de la web oficial de admisión (https://simulacro.admision.uni.edu.pe/) con un costo de S/150 para la modalidad básica y S/200 si se incluye la evaluación de aptitud vocacional, recomendada especialmente para postulantes a Arquitectura.
El simulacro se desarrollará simultáneamente en las siguientes sedes:
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería (av. Túpac Amaru 210 en el Rímac)
Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)
Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).
Chiclayo: I. E. San José (av. Elvira García y García 167).
Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656)
Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326)
Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839)
Cada sede cuenta con contactos locales para consultas y orientación a los postulantes. Además, la evaluación de aptitud vocacional, especialmente dirigida a quienes aspiran a Arquitectura, permitirá identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional, agregando un elemento clave al proceso.
El objetivo central es que los postulantes lleguen mejor preparados al examen oficial, con menor ansiedad y mayor confianza en sus capacidades. Para más información sobre inscripciones, requisitos, mapas de sedes y detalles logísticos, los interesados pueden consultar el portal oficial de admisión de la universidad: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.
Breve historia de la UNI
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada en 1876 como la Escuela Especial de Construcción Civil y de Minas, por iniciativa del ingeniero polaco Eduardo de Habich. Con el tiempo, se consolidó como la principal institución pública de formación en ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas en el Perú.
La casa de estudios ha sido cuna de destacados profesionales y referente en investigación tecnológica, innovación y desarrollo industrial. Su campus principal se localiza en Lima, donde alberga diversas facultades, laboratorios y centros de investigación. Actualmente, la universidad es reconocida por su exigente proceso de admisión y su aporte al avance científico nacional.