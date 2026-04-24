UNI: conoce las carreras que se ofrecen en el simulacro de la Universidad Nacional de Ingeniería

El simulacro busca que los aspirantes lleguen al examen real mejor preparados con menor ansiedad y mayor confianza - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de forma descentralizada con el objetivo de brindar acceso equitativo a postulantes de distintas regiones del país, facilitar la participación de jóvenes que residen fuera de Lima y reducir las barreras económicas y logísticas asociadas al traslado a la capital.

Este evento, que se desarrollará el domingo 17 de mayo de 2026 entre las 09:00 y las 12:00, se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan ingresar a esta casa de estudios y desean familiarizarse con el formato, las reglas y las exigencias propias del proceso de selección.

Las sedes habilitadas para este año incluyen Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo, en locales previamente designados.

La Universidad Nacional de Ingeniería organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de manera descentralizada - Créditos: Andina.

Carreras de la UNI

Para este simulacro, la UNI ofrece un amplio abanico de carreras profesionales proceso de admisión, las cuales especialidades en ciencias puras, ingenierías tradicionales, tecnológicas y áreas de creciente demanda global. Entre las profesiones disponibles se encuentran las siguientes:

Arquitectura

Urbanismo

Física

Matemática

Química

Ingeniería Física

Ciencias de la Computación

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica – Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

La UNI ofrece un abanico de carreras que abarca ciencias puras, ingenierías tradicionales, especialidades tecnológicas y áreas de alta demanda, como Ingeniería de Inteligencia Artificial y Mecatrónica - Créditos: Andina.

Locales y proceso de pago

El proceso de inscripción, abierto desde el 27 de marzo hasta el 15 de mayo, se realiza a través de la web oficial de admisión (https://simulacro.admision.uni.edu.pe/) con un costo de S/150 para la modalidad básica y S/200 si se incluye la evaluación de aptitud vocacional, recomendada especialmente para postulantes a Arquitectura.

El simulacro se desarrollará simultáneamente en las siguientes sedes:

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería (av. Túpac Amaru 210 en el Rímac)

Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)

Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).

Chiclayo: I. E. San José (av. Elvira García y García 167).

Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656)

Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326)

Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839)

Cada sede cuenta con contactos locales para consultas y orientación a los postulantes. Además, la evaluación de aptitud vocacional, especialmente dirigida a quienes aspiran a Arquitectura, permitirá identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional, agregando un elemento clave al proceso.

El objetivo central es que los postulantes lleguen mejor preparados al examen oficial, con menor ansiedad y mayor confianza en sus capacidades. Para más información sobre inscripciones, requisitos, mapas de sedes y detalles logísticos, los interesados pueden consultar el portal oficial de admisión de la universidad: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada en 1876 como la Escuela Especial de Construcción Civil y de Minas, por iniciativa del ingeniero polaco Eduardo de Habich. Con el tiempo, se consolidó como la principal institución pública de formación en ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas en el Perú.

La casa de estudios ha sido cuna de destacados profesionales y referente en investigación tecnológica, innovación y desarrollo industrial. Su campus principal se localiza en Lima, donde alberga diversas facultades, laboratorios y centros de investigación. Actualmente, la universidad es reconocida por su exigente proceso de admisión y su aporte al avance científico nacional.