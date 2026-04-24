Perú

UNI: conoce las carreras que se ofrecen en el simulacro de la Universidad Nacional de Ingeniería

Las sedes habilitadas para el simulacro descentralizado son Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo, con locales designados y contactos locales para orientar a los participantes

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examen de admisión UNI
El simulacro busca que los aspirantes lleguen al examen real mejor preparados con menor ansiedad y mayor confianza - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de forma descentralizada con el objetivo de brindar acceso equitativo a postulantes de distintas regiones del país, facilitar la participación de jóvenes que residen fuera de Lima y reducir las barreras económicas y logísticas asociadas al traslado a la capital.

Este evento, que se desarrollará el domingo 17 de mayo de 2026 entre las 09:00 y las 12:00, se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan ingresar a esta casa de estudios y desean familiarizarse con el formato, las reglas y las exigencias propias del proceso de selección.

Las sedes habilitadas para este año incluyen Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo, en locales previamente designados.

La Universidad Nacional de Ingeniería organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de manera descentralizada - Créditos: Andina.
La Universidad Nacional de Ingeniería organiza por primera vez su simulacro presencial de admisión de manera descentralizada - Créditos: Andina.

Carreras de la UNI

Para este simulacro, la UNI ofrece un amplio abanico de carreras profesionales proceso de admisión, las cuales especialidades en ciencias puras, ingenierías tradicionales, tecnológicas y áreas de creciente demanda global. Entre las profesiones disponibles se encuentran las siguientes:

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica – Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil
La UNI ofrece un abanico de carreras que abarca ciencias puras, ingenierías tradicionales, especialidades tecnológicas y áreas de alta demanda, como Ingeniería de Inteligencia Artificial y Mecatrónica - Créditos: Andina.
La UNI ofrece un abanico de carreras que abarca ciencias puras, ingenierías tradicionales, especialidades tecnológicas y áreas de alta demanda, como Ingeniería de Inteligencia Artificial y Mecatrónica - Créditos: Andina.

Locales y proceso de pago

El proceso de inscripción, abierto desde el 27 de marzo hasta el 15 de mayo, se realiza a través de la web oficial de admisión (https://simulacro.admision.uni.edu.pe/) con un costo de S/150 para la modalidad básica y S/200 si se incluye la evaluación de aptitud vocacional, recomendada especialmente para postulantes a Arquitectura.

El simulacro se desarrollará simultáneamente en las siguientes sedes:

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería (av. Túpac Amaru 210 en el Rímac)

Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)

Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).

Chiclayo: I. E. San José (av. Elvira García y García 167).

Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656)

Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326)

Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839)

Cada sede cuenta con contactos locales para consultas y orientación a los postulantes. Además, la evaluación de aptitud vocacional, especialmente dirigida a quienes aspiran a Arquitectura, permitirá identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional, agregando un elemento clave al proceso.

El objetivo central es que los postulantes lleguen mejor preparados al examen oficial, con menor ansiedad y mayor confianza en sus capacidades. Para más información sobre inscripciones, requisitos, mapas de sedes y detalles logísticos, los interesados pueden consultar el portal oficial de admisión de la universidad: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada en 1876 como la Escuela Especial de Construcción Civil y de Minas, por iniciativa del ingeniero polaco Eduardo de Habich. Con el tiempo, se consolidó como la principal institución pública de formación en ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas en el Perú.

La casa de estudios ha sido cuna de destacados profesionales y referente en investigación tecnológica, innovación y desarrollo industrial. Su campus principal se localiza en Lima, donde alberga diversas facultades, laboratorios y centros de investigación. Actualmente, la universidad es reconocida por su exigente proceso de admisión y su aporte al avance científico nacional.

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