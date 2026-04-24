Más de 120 peruanos fueron reclutados con engaños y enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Una presunta red de reclutamiento habría engañado a decenas de peruanos con jugosas ofertas laborales para enviarlos a Rusia, pero su destino final fue la guerra. Sus familias, sin noticias de su paradero, protestan exigiendo su retorno inmediato. | 24 Horas

Más de diez familias peruanas se concentraron frente a la Embajada de Rusia en Perú, en el distrito limeño de San Isidro, para exigir ayuda y justicia por sus parientes que viajaron a Moscú con supuestas ofertas laborales y que, según denuncian, habrían sido enviados al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los manifestantes, portando carteles y fotografías de sus familiares, aseguraron que perdieron comunicación con ellos hace varios meses y que hasta el momento no reciben información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. De acuerdo con los testimonios recabados en la protesta, son más de 120 peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo.

Las familias peruanas denunciaron que, tras ser captados con promesas de empleo en áreas como electricidad, cocina o seguridad, y con ofrecimientos económicos de hasta USD 50.000. No obstante, al llegar a territorio ruso, las promesas cambiaron drásticamente. Los hombres fueron enviados a zonas de conflicto en Ucrania. Según relataron, los viajeros buscaban mejorar la situación económica de sus hogares, sin conocer los riesgos reales a los que se exponían.

Una de las manifestantes explicó al noticiero 24 Horas de Panamericana que su esposo viajó a Rusia bajo la promesa de realizar tareas de resguardo en una base militar, sin que le advirtieran sobre su participación en operaciones de combate. “En ningún momento le dijeron que iba a ir a la guerra. Si él lo hubiera sabido, no se iba”, afirmó la mujer, quien también describió el impacto emocional en su hija de siete años, que le pregunta constantemente cuándo regresará su padre.

Las familias reclaman acción estatal

Soldados entrenan en un campo de tiro, mientras familiares de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Ucrania y Rusia protestan pidiendo ayuda al consulado peruano. (Infobae)

Otra participante de la protesta señaló que los peruanos fueron contratados mediante falsas promesas laborales, lo que llevó a varios a aceptar por necesidad y con la esperanza de dar estabilidad económica a sus familias.

Frente a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó a través de un comunicado que realiza seguimiento a los reportes de ciudadanos desaparecidos y que ya ha solicitado información a las autoridades rusas sobre cada caso. Las familias exigieron una intervención más firme del Estado peruano y solicitaron que sus seres queridos sean ubicados y repatriados lo antes posible.

Peruanos reclutados que murieron en el conflicto

El caso de ciudadanos peruanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania no solo incluye denuncias de presuntos engaños para ser enviados al frente, sino también historias de compatriotas que decidieron viajar por voluntad propia para sumarse a las fuerzas ucranianas y que terminaron perdiendo la vida en combate.

Uno de los casos más recientes es el de José Ávila Tuanama, ciudadano de 29 años natural de Tarapoto, quien se enlistó en el Ejército ucraniano a fines de 2024 con un contrato de seis meses. Según reportaron medios peruanos, murió en mayo de 2025 durante una emboscada mientras patrullaba con su unidad en el este de Ucrania, a pocas semanas de culminar su servicio. Tras conocerse su muerte, su familia pidió apoyo del Estado peruano para repatriar sus restos.

Otro caso conocido es el de Jean Cristopher Espino Ramírez, peruano nacido en Pisco que viajó a Ucrania en 2022 para apoyar militarmente al país tras la invasión rusa. De acuerdo con reportes periodísticos, contaba con preparación previa en fuerzas especiales y se integró a unidades de defensa ucranianas. Su fallecimiento fue confirmado en octubre de 2023.

También se conoció el testimonio de César Pérez, exmilitar peruano que viajó desde España para colaborar con Ucrania durante los primeros meses de la invasión. En entrevistas indicó que ayudó a evacuar compatriotas hacia Polonia y expresó su intención de regresar para seguir apoyando, reflejando cómo algunos latinoamericanos se sumaron por convicción personal y no por razones económicas.