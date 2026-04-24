Perú

Más de 120 peruanos fueron reclutados con engaños y enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania

Con fotos y carteles en mano, familiares denunciaron que varios peruanos recibieron ofertas laborales en seguridad, cocina o electricidad, pero que al llegar a Rusia fueron enviados al frente de guerra

Guardar
Una presunta red de reclutamiento habría engañado a decenas de peruanos con jugosas ofertas laborales para enviarlos a Rusia, pero su destino final fue la guerra. Sus familias, sin noticias de su paradero, protestan exigiendo su retorno inmediato. | 24 Horas

Más de diez familias peruanas se concentraron frente a la Embajada de Rusia en Perú, en el distrito limeño de San Isidro, para exigir ayuda y justicia por sus parientes que viajaron a Moscú con supuestas ofertas laborales y que, según denuncian, habrían sido enviados al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los manifestantes, portando carteles y fotografías de sus familiares, aseguraron que perdieron comunicación con ellos hace varios meses y que hasta el momento no reciben información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. De acuerdo con los testimonios recabados en la protesta, son más de 120 peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo.

Las familias peruanas denunciaron que, tras ser captados con promesas de empleo en áreas como electricidad, cocina o seguridad, y con ofrecimientos económicos de hasta USD 50.000. No obstante, al llegar a territorio ruso, las promesas cambiaron drásticamente. Los hombres fueron enviados a zonas de conflicto en Ucrania. Según relataron, los viajeros buscaban mejorar la situación económica de sus hogares, sin conocer los riesgos reales a los que se exponían.

Una de las manifestantes explicó al noticiero 24 Horas de Panamericana que su esposo viajó a Rusia bajo la promesa de realizar tareas de resguardo en una base militar, sin que le advirtieran sobre su participación en operaciones de combate. “En ningún momento le dijeron que iba a ir a la guerra. Si él lo hubiera sabido, no se iba”, afirmó la mujer, quien también describió el impacto emocional en su hija de siete años, que le pregunta constantemente cuándo regresará su padre.

Las familias reclaman acción estatal

Composición de imagen: soldados con camuflaje y rifles en un campo de tiro, y un recuadro con personas sosteniendo pancartas de protesta
Soldados entrenan en un campo de tiro, mientras familiares de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Ucrania y Rusia protestan pidiendo ayuda al consulado peruano. (Infobae)

Otra participante de la protesta señaló que los peruanos fueron contratados mediante falsas promesas laborales, lo que llevó a varios a aceptar por necesidad y con la esperanza de dar estabilidad económica a sus familias.

Frente a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó a través de un comunicado que realiza seguimiento a los reportes de ciudadanos desaparecidos y que ya ha solicitado información a las autoridades rusas sobre cada caso. Las familias exigieron una intervención más firme del Estado peruano y solicitaron que sus seres queridos sean ubicados y repatriados lo antes posible.

Peruanos reclutados que murieron en el conflicto

El caso de ciudadanos peruanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania no solo incluye denuncias de presuntos engaños para ser enviados al frente, sino también historias de compatriotas que decidieron viajar por voluntad propia para sumarse a las fuerzas ucranianas y que terminaron perdiendo la vida en combate.

Uno de los casos más recientes es el de José Ávila Tuanama, ciudadano de 29 años natural de Tarapoto, quien se enlistó en el Ejército ucraniano a fines de 2024 con un contrato de seis meses. Según reportaron medios peruanos, murió en mayo de 2025 durante una emboscada mientras patrullaba con su unidad en el este de Ucrania, a pocas semanas de culminar su servicio. Tras conocerse su muerte, su familia pidió apoyo del Estado peruano para repatriar sus restos.

Otro caso conocido es el de Jean Cristopher Espino Ramírez, peruano nacido en Pisco que viajó a Ucrania en 2022 para apoyar militarmente al país tras la invasión rusa. De acuerdo con reportes periodísticos, contaba con preparación previa en fuerzas especiales y se integró a unidades de defensa ucranianas. Su fallecimiento fue confirmado en octubre de 2023.

También se conoció el testimonio de César Pérez, exmilitar peruano que viajó desde España para colaborar con Ucrania durante los primeros meses de la invasión. En entrevistas indicó que ayudó a evacuar compatriotas hacia Polonia y expresó su intención de regresar para seguir apoyando, reflejando cómo algunos latinoamericanos se sumaron por convicción personal y no por razones económicas.

Temas Relacionados

peruanos en el extranjeroRusiaUcraniadesaparecidosperu-noticias

Más Noticias

Valentina Valiente: Bryan finalmente confiesa que Valentina es nieta de Edmundo y usuarios quedan impactados

La confesión de Bryan sobre el verdadero origen de Valentina genera conmoción en la audiencia de ‘Valentina Valiente’. La serie alcanza un momento clave tras la reacción de Don Edmundo y la emoción de los usuarios en redes.

Valentina Valiente: Bryan finalmente confiesa que Valentina es nieta de Edmundo y usuarios quedan impactados

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

Tras la salida de Javier Rabanal, la ‘U’ se quedó sin técnico y el uruguayo fue el más pedido por los hinchas que se ilusionaron con su regreso a Ate. Conoce las novedades del próximo reto del DT

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

Precio del dólar baja luego de dispararse en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 24 de abril

Dólar sube. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar baja luego de dispararse en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 24 de abril

Trabajadores con dos años laborando aumentan pretensiones salariales, ¿cuánto piden ganar?

¿Llevas más de dos años en tu trabajo? Tú también puedes estar en la categoría semi senior, donde ahora los peruanos que laboran en este rango aumentaron su pretensión salarial

Trabajadores con dos años laborando aumentan pretensiones salariales, ¿cuánto piden ganar?

Buscan que MEF priorice el pago de gratificación de julio de los CAS, sin destinar más recursos

Más entidades se pronuncian confirmando que darán la gratificación de julio para los trabajadores CAS, pero aún no dos de los ministerios más importantes

Buscan que MEF priorice el pago de gratificación de julio de los CAS, sin destinar más recursos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Fiscalía allana domicilio de Piero Corvetto: PJ no autorizó detención preliminar de exjefe de la ONPE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

ENTRETENIMIENTO

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

‘Michael’ en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

DEPORTES

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

Jorge Fossati definió futuro tras rumores de su regreso a Universitario: “Hay acuerdo deportivo”

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

DT de Los Chankas marcó la presión que tiene Alianza Lima por ganar el título del Torneo Apertura 2026: “El segundo es el mejor de los peores”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Ignacio Buse vs Arthur Fils EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ronda 2 del Masters 1000 de Madrid 2026