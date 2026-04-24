Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, remitió una carta notarial al empresario Samuel Dyer tras la solicitud de rectificación presentada por este, luego de que lo acusara de financiar, organizar o participar en una operación destinada al despliegue de personeros a favor de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

En el documento, fechado el 21 de abril y difundido este jueves por el periodista Paolo Benza de La Contra, el exalcalde de Lima indicó que sus expresiones “fueron formuladas en clave de interrogante y en el marco de un debate público sobre asuntos de relevancia política y de interés general, sin que ello suponga, por sí mismo, una afirmación categórica de hechos como los descritos en su comunicación”.

También señaló que sus palabras tuvieron como fin “plantear cuestionamientos y preocupaciones propias del debate público en el contexto de los graves ilícitos que se han cometido en esta contienda electoral”.

“No corresponde atribuir a dichas expresiones una intención distinta al que objetivamente tuvieron”, añadió al reconocer la postura de Dyer ante las imputaciones. “Le extiendo las disculpas correspondientes en aras de resarcir cualquier perjuicio que pudiera haber afectado su honor”, expresó.

El líder político dejó constancia de que la comunicación “se formula sin renunciar a derecho alguno y con expresa reserva de ejercer, en su oportunidad, las defensas que pudieran corresponder frente a cualquier imputación”.

El empresario había otorgado un plazo de 48 horas para que López Aliaga se retractara de lo manifestado durante la denominada “marcha por la democracia”, espacio donde insistió en su versión de fraude sin ofrecer pruebas y mencionó una supuesta “operación” financiada con “miles de billetes”.

“Señor, ¿cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros (de Fuerza Popular)?”, cuestionó.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la calma y a llevar a cabo una campaña electoral sin agresiones físicas ni verbales, en referencia a los recientes ataques contra otros candidatos. | Canal N

A continuación, afirmó que Dyer “sabe cuánto billete ha invertido en esta trafa” y calificó el hecho como el “secuestro” del país. “Los bancos del Perú se han juntado, han hecho chancha (colecta)”, afirmó, aunque sin aportar pruebas, aspecto refutado en la querella.

Por su parte, el empresario negó haber financiado personeros o destinado recursos con ese objetivo. “No he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, sostuvo.

Agregó que todas las afirmaciones carecen de “sustento fáctico, documental y legal” y solicitó una rectificación pública “en los mismos espacios y con una relevancia equivalente” a su intervención en la marcha, “precisando que no existe sustento para atribuirme los hechos antes descritos”.

Semanas atrás, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) confirmó que sostuvo una reunión con el empresario en Panamá a inicios de este año, durante su cuarta campaña presidencial, y reconoció que Luis Dyer, sobrino del aludido, forma parte del equipo de personeros de su agrupación.