Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

El cierre del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 enfrenta a Los Chankas y Alianza Lima en una pugna directa por el liderato, con apenas tres puntos de distancia. La reciente campaña de los de Andahuaylas, orientada por Walter Paolella, ha sorprendido a propios y extraños al mantenerse invictos tras once jornadas y alcanzar la cima con 29 puntos, superando a los ‘blanquiazules’, que suman 26.
Ambos equipos afrontarán seis partidos que se vivirán como finales, y uno de los encuentros que definirá el futuro de los dos será el choque que tendrán los ‘íntimos’ con los ‘guerreros’ por la fecha 16 en Matute.
Pedro García marcó un escenario paradójico para el equipo de Pablo Guede en el caso de que el campeonato de defina en la última jornada, donde se medirá con FC Cajamarca, equipo de Hernán Barcos.
“Si no se produjera la vuelta olímpica de Matute, Alianza Lima llegará a jugar contra FC Cajamarca la determinación de la apertura y va a jugar seguramente contra Hernán Barcos. La final puede ser de novela porque puede pasar que el goleador histórico extranjero de Alianza Lima, que es Barcos, los va a recibir en Cajamarca. ¿Podrá Barcos hacer un gol que le arrebate un título a Alianza Lima? Es un final de novela. Imagínate el partido en donde ocurre esa alternativa. No digo que pase, que exista la alternativa", apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.
“Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón”
La evolución de Walter Paolella al mando de Los Chankas ha estado marcada por un cambio de objetivos y una gestión cuidadosa de la presión. El entrenador argentino reconoció que durante la temporada su perspectiva se transformó: “El año pasado nos quedamos con la opción de entrar a la Sudamericana y no pudimos lograrlo por diferencia de gol”.
El DT hizo hincapié en la diferencia de expectativas entre su equipo y Alianza Lima: “nosotros por ahí no tenemos obligación de salir campeón, pero sí hoy tenemos la responsabilidad de pelear por salir campeón. Es distinto por ahí de Alianza; en este club hay que salir campeón. El segundo es el mejor de los peores, pero no sirve. Entonces, es distinta la responsabilidad”, reflexionó.
Para el estratega, la presión mediática y la historia ponen el peso sobre los blanquiazules, mientras que Los Chankas disfrutan su campaña sin ese mandato externo.
Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026
La recta final del Apertura encuentra a Alianza Lima con un calendario que alimenta las esperanzas de sus hinchas. El equipo dirigido por Pablo Guede está a punto de disputar seis partidos decisivos, cuatro de ellos en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, lo que representa una oportunidad valiosa para sumar puntos con el respaldo de su público.
- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (domingo 26 de abril / 15:30 horas / estadio IPD Mansiche)
- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)
- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)