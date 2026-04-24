Perú Deportes

Pedro García reveló paradójico escenario de Alianza Lima para coronarse ganador del Torneo Apertura 2026: “¿Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título?

El periodista deportivo puntualizó que los ‘blanquiazules’ podrían definir el trofeo frente FC Cajamarca, duelo por la última fecha. Es decir, dependerán del ‘Pirata’ para llevarse el título

Guardar
El cierre del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 enfrenta a Los Chankas y Alianza Lima en una pugna directa por el liderato, con apenas tres puntos de distancia. La reciente campaña de los de Andahuaylas, orientada por Walter Paolella, ha sorprendido a propios y extraños al mantenerse invictos tras once jornadas y alcanzar la cima con 29 puntos, superando a los ‘blanquiazules’, que suman 26.

Ambos equipos afrontarán seis partidos que se vivirán como finales, y uno de los encuentros que definirá el futuro de los dos será el choque que tendrán los ‘íntimos’ con los ‘guerreros’ por la fecha 16 en Matute.

Pedro García marcó un escenario paradójico para el equipo de Pablo Guede en el caso de que el campeonato de defina en la última jornada, donde se medirá con FC Cajamarca, equipo de Hernán Barcos.

“Si no se produjera la vuelta olímpica de Matute, Alianza Lima llegará a jugar contra FC Cajamarca la determinación de la apertura y va a jugar seguramente contra Hernán Barcos. La final puede ser de novela porque puede pasar que el goleador histórico extranjero de Alianza Lima, que es Barcos, los va a recibir en Cajamarca. ¿Podrá Barcos hacer un gol que le arrebate un título a Alianza Lima? Es un final de novela. Imagínate el partido en donde ocurre esa alternativa. No digo que pase, que exista la alternativa", apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
A seis fechas del final, la pugna por el título en el Torneo Apertura 2026 está en su punto más alto, con una diferencia mínima entre Alianza Lima y Los Chankas, que sostienen una definición sin margen para errores en la Liga 1 (Alianza Lima / Los Chankas)

“Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón”

La evolución de Walter Paolella al mando de Los Chankas ha estado marcada por un cambio de objetivos y una gestión cuidadosa de la presión. El entrenador argentino reconoció que durante la temporada su perspectiva se transformó: “El año pasado nos quedamos con la opción de entrar a la Sudamericana y no pudimos lograrlo por diferencia de gol”.

El DT hizo hincapié en la diferencia de expectativas entre su equipo y Alianza Lima: “nosotros por ahí no tenemos obligación de salir campeón, pero sí hoy tenemos la responsabilidad de pelear por salir campeón. Es distinto por ahí de Alianza; en este club hay que salir campeón. El segundo es el mejor de los peores, pero no sirve. Entonces, es distinta la responsabilidad”, reflexionó.

Para el estratega, la presión mediática y la historia ponen el peso sobre los blanquiazules, mientras que Los Chankas disfrutan su campaña sin ese mandato externo.

Walter Paolella fue contundente con los 'blanquiazules' por la lucha del trofeo de la Liga 1. (L1 Max)

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

La recta final del Apertura encuentra a Alianza Lima con un calendario que alimenta las esperanzas de sus hinchas. El equipo dirigido por Pablo Guede está a punto de disputar seis partidos decisivos, cuatro de ellos en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, lo que representa una oportunidad valiosa para sumar puntos con el respaldo de su público.

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (domingo 26 de abril / 15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026.

Temas Relacionados

Pedro GarcíaAlianza LimaHernán BarcosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

DT de Los Chankas marcó la presión que tiene Alianza Lima por ganar el título del Torneo Apertura 2026: "El segundo es el mejor de los peores"

Walter Paolella valoró el triunfo con Cienciano y resaltó que la responsabilidad de los ‘blanquiazules’ es mayor que para los ‘guerreros’: “no tenemos la obligación de salir campeones”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima o Regatas Lima?

Tras rumores de su posible llegada a Regatas Lima, un medio brasileño dio detalles del futuro de la armadora para la próxima temporada. Los hinchas se emocionan con la probable vuelta de la voleibolista

Ignacio Buse vs Arthur Fils EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ronda 2 del Masters 1000 de Madrid 2026

El tenista peruano buscará dar el golpe en el Masters 1000 madrileño ante un duro contendiente y avanzar de fase en el torneo. Sigue aquí las incidencias

Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés 'crema'

Karina Del Castillo, gerente deportiva del club de Chorrillos, resaltó el ”salto de calidad” que ha experimentado la seleccionada nacional, pero aseguró que la atacante es ”camiseta de Regatas”

Alex Valera se acerca al Top 10 de máximos goleadores históricos de Universitario: ¿Cuántos tantos le falta?

El delantero de 29 años se despachó con un doblete en el último duelo en casa ante Deportivo Garcilaso y se alista para ingresar al selecto listado de artilleros de la institución

MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez declaró infundado pedido para detener a Piero Corvetto, confirma su abogado

Fiscalía allana domicilio de Piero Corvetto: PJ no autorizó detención preliminar de exjefe de la ONPE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

ENTRETENIMIENTO

'Michael' en Perú: cómo y dónde ver la película biográfica de Jackson, el Rey del Pop

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia tras garantías personales: “Hacer circo no te hace la carrera”

DEPORTES

DT de Los Chankas marcó la presión que tiene Alianza Lima por ganar el título del Torneo Apertura 2026: “El segundo es el mejor de los peores”

