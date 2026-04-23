Perú

El torero peruano Andrés Roca Rey sufre grave cornada en Sevilla: el toro lo hiere en el muslo y lo lanza por el aire

Tras el percance, fue evacuado rápidamente a la enfermería y sometido a una operación de urgencia, mientras se evalúa el alcance de la herida

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Momentos de angustia se vivieron en la plaza de toros de Sevilla cuando el torero Andrés Roca Rey fue levantado por los aires por el toro que lidiaba. El matador resultó herido tras sufrir una cornada al momento de la estocada final.

La corrida celebrada en la Real Maestranza de Sevilla registró un episodio de alta tensión durante el desarrollo del decimotercer festejo de la Feria de Abril. El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una cornada de consideración en el tramo final de su actuación, en un momento decisivo de la lidia.

El incidente ocurrió cuando el diestro se disponía a ejecutar la estocada al quinto toro de la tarde. Hasta ese instante, la faena mantenía el ritmo habitual y concentraba la atención del público. Sin embargo, un enganchón del astado alteró la secuencia prevista y derivó en una cogida que cambió el curso de la jornada.

La reacción en el ruedo resultó inmediata. Integrantes de la cuadrilla acudieron para auxiliar al torero, mientras desde los tendidos se percibía preocupación. La escena interrumpió el desarrollo normal del festejo y obligó a activar el protocolo sanitario de la plaza.

Una cogida en el momento decisivo de la faena

Cornada a Andrés Roca Rey en el momento de entrar a matar. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Cornada a Andrés Roca Rey en el momento de entrar a matar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

El percance se produjo en el instante de entrar a matar. El toro, perteneciente a la ganadería de Toros de Cortés, se arrancó con rapidez y sorprendió al torero. El animal prendió a Roca Rey por la zona de la cintura y el muslo, elevándolo antes de zarandearlo durante varios segundos.

El impacto dejó al diestro tendido sobre la arena. El cuerno derecho del astado impactó en la parte interna del muslo, lo que motivó una intervención urgente por parte de su equipo. La acción se desarrolló ante la mirada del público, que siguió el episodio con evidente inquietud.

La lidia del quinto toro se encontraba en su fase final cuando se produjo el incidente. El torero ya había completado una faena previa en la misma tarde, lo que incrementaba la expectativa en torno a su actuación. El desenlace alteró por completo ese escenario.

Tras la cogida, Roca Rey fue trasladado con rapidez a la enfermería de la plaza. Las primeras informaciones indicaron una cornada de gravedad, con la posibilidad de intervención quirúrgica en el mismo recinto. El estado exacto del torero no se precisó en ese momento.

Mientras tanto, la Presidencia concedió dos orejas al diestro en reconocimiento a la labor realizada antes del percance. Dichos trofeos fueron recogidos por miembros de su cuadrilla, en ausencia del torero.

El desarrollo del festejo continuó bajo la dirección de José María Manzanares, quien asumió la responsabilidad de dar muerte al animal. La secuencia se completó en medio de un ambiente marcado por la tensión generada minutos antes.

Antecedentes recientes en la misma plaza

La cogida de Roca Rey se produce pocos días después de otro episodio similar en el mismo escenario. El torero Morante de la Puebla sufrió una cornada durante una corrida previa de la Feria de Abril, lo que también motivó su traslado inmediato a la enfermería.

En ese caso, el diestro resultó herido en la zona del glúteo tras ser embestido en los primeros compases de la lidia. La intervención médica se realizó de urgencia en la plaza, y su evolución continuaba bajo observación en Sevilla.

La sucesión de incidentes en la Sevilla sitúa el foco en los riesgos inherentes a la tauromaquia durante uno de los ciclos más relevantes del calendario taurino.

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