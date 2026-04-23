Perú

Retiran cableado en Ate, Santa Anita y Villa El Salvador que incumple normas y genera riesgo eléctrico para la seguridad pública

Luz del Sur advierte que la cercanía indebida entre cables de telecomunicaciones y redes de media tensión puede provocar descargas y cortes de luz

Guardar
Presencia de cableado de telecomunicaciones instalado sin cumplir normas técnicas en Lima. Difusión
Presencia de cableado de telecomunicaciones instalado sin cumplir normas técnicas en Lima. Difusión

La presencia de cables de telecomunicaciones instalados sin respetar normas técnicas vuelve a encender alertas en zonas urbanas con alta densidad de infraestructura eléctrica. En varios distritos de Lima, este tipo de instalaciones irregulares genera riesgos que afectan tanto a la seguridad pública como a la continuidad del servicio eléctrico. Frente a este escenario, la empresa distribuidora Luz del Sur intensificó acciones para retirar conexiones que incumplen los parámetros establecidos.

La intervención se desarrolla en el marco de operativos dirigidos a reducir incidentes asociados a la proximidad indebida entre redes eléctricas y cables de telecomunicaciones. La medida apunta a corregir prácticas que vulneran el Código Nacional de Electricidad y que, según especialistas, pueden derivar en accidentes eléctricos o interrupciones del suministro.

En este contexto, la empresa ejecuta trabajos en distintos puntos de su zona de concesión con el objetivo de ordenar la infraestructura aérea y minimizar contingencias. La iniciativa también busca generar mayor control sobre las actividades de terceros que instalan redes sin cumplir con los estándares técnicos requeridos.

Operativos para reducir riesgos eléctricos

Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión
Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión

Los operativos de retiro se enfocan en cables aéreos de telecomunicaciones que no respetan las distancias mínimas de seguridad respecto a la red eléctrica de media tensión. Estas intervenciones incluyen la remoción de cableado coaxial y de fibra óptica utilizado en servicios de internet, telefonía y televisión.

Según explicó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur, el incumplimiento de estas distancias representa un riesgo directo. “Los cables que retiramos pertenecen a empresas de telecomunicaciones que instalan sus redes aéreas sin tener en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad: deben mantener una distancia vertical mínima de 1.80 metros respecto a la red eléctrica de media tensión, y una distancia horizontal de 1.50 metros”, precisó.

El especialista señaló que la cercanía entre ambos sistemas puede provocar descargas eléctricas o cortes en el suministro. La empresa considera que la eliminación de estas interferencias resulta clave para garantizar la estabilidad del servicio.

Distritos con mayor incidencia

Luz del Sur ejecuta operativos para retirar conexiones irregulares. Difusión
Luz del Sur ejecuta operativos para retirar conexiones irregulares. Difusión

De acuerdo con información proporcionada por Luz del Sur, los distritos con mayor presencia de cableado que incumple las normas son Ate, Villa El Salvador, Santa Anita y Huachipa. En estas zonas, la empresa concentra esfuerzos debido a la frecuencia de instalaciones irregulares detectadas.

La intervención en estos puntos responde a un análisis previo sobre la concentración de riesgos. La empresa sostiene que la prioridad se establece en función del impacto potencial sobre la población y la infraestructura eléctrica.

Desde la compañía eléctrica se insiste en la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones respeten las disposiciones técnicas vigentes. La instalación de redes sin supervisión adecuada genera escenarios de riesgo que requieren correcciones posteriores.

“En Luz del Sur la seguridad es uno de nuestros valores. Destinamos múltiples recursos para medidas correctivas de actividades de terceros que ponen en riesgo la seguridad pública y el servicio eléctrico. Exhortamos a las empresas de telecomunicaciones a respetar las distancias mínimas de seguridad estipuladas, y así, cuidar a nuestros vecinos”, señaló Melly.

El vocero remarcó que estas acciones implican un uso constante de recursos operativos y técnicos para revertir situaciones que podrían evitarse con el cumplimiento de la normativa.

Continuidad de los operativos y canales de reporte

La empresa informó que los operativos continuarán en distintos puntos de su zona de concesión en coordinación con autoridades. El objetivo es mantener condiciones seguras en la infraestructura eléctrica y reducir la exposición a incidentes.

“La seguridad no es negociable. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo sostenido para mantener las instalaciones eléctricas en condiciones de operación seguras y proteger a la ciudadanía”, afirmó Melly.

Además, Luz del Sur habilitó canales de atención para que los usuarios reporten postes o instalaciones en condición de riesgo. Los avisos se reciben a través de su aplicación móvil y la línea Fonoluz (01) 617-5000, con el fin de facilitar la identificación de puntos críticos que requieran intervención.

Temas Relacionados

AteSanta AnitaVilla El Salvadorcorte de luzLuz del Surperu-noticias

Más Noticias

Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: Susel Paredes y Ruth Luque piden a la MML pronunciamiento urgente sobre movilización

La comuna no responde desde noviembre al pedido del colectivo organizador para definir rutas y permisos de la mayor movilización del país. Congresistas advierten que esta omisión vulnera derechos y solicitan explicaciones formales a la gestión de Renzo Reggiardo

Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: Susel Paredes y Ruth Luque piden a la MML pronunciamiento urgente sobre movilización

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

El burgomaestre informó que los nuevos espacios funcionarán en el Estadio Julio Montjoy, el Complejo Deportivo Chacarilla y el Coliseo Raúl Ferrero, este último con piscina semiolímpica temperada

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

Megaferia del Empleo llega a Lima Norte con más de 5.000 oportunidades laborales

La iniciativa reunirá a 90 empresas en Comas y permitirá a los asistentes postular y entrevistarse en el acto, además de acceder a servicios gratuitos de orientación laboral y programas de capacitación

Megaferia del Empleo llega a Lima Norte con más de 5.000 oportunidades laborales

Universitario 2-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luego de dos derrotas al hilo, el cuadro ‘merengue’ está obligado a ganar en el estadio Monumental, ahora con técnico interino tras la abrupta salida de Javier Rabanal. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario 2-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Caín Fara con potente remate en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El defensor argentino se ha despachado con su primera diana en el club de Odriozola. Bajo la nueva dirección técnica de Jorge Araujo, el conjunto ’crema’ parece haber recobrado la lucidez de los cursos anteriores

Gol de Caín Fara con potente remate en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

ONPE culmina procesamiento de actas: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la lucha por el segundo lugar

EEUU desmiente a José Balcázar y confirma que la compra de aviones se firmó este lunes con su “pleno conocimiento”

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

Incertidumbre electoral: Demanda de amparo busca frenar posible convocatoria de elecciones complementarias en Lima

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás del supuesto asalto a Carlos Vílchez: La Municipalidad de Pueblo Libre aclara el verdadero incidente

La verdad detrás del supuesto asalto a Carlos Vílchez: La Municipalidad de Pueblo Libre aclara el verdadero incidente

Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Mi vida personal es privada”

Jorge Luna aclara que Ricardo Mendoza y él son los únicos ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Luciana Fuster se emociona tras hacer casting para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Gracias a todos los que me están apoyando”

Onelia Molina se rehúsa a reto de beso con Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’ y rompe en llanto

DEPORTES

Universitario 2-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario 2-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Caín Fara con potente remate en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Alex Valera tras brillante combinación con Edison Flores en Universitario vs Garcilaso por Liga 1 2026

Más que el título: el importante premio económico que disputan Alianza Lima y San Martín en la Liga Peruana de Vóley