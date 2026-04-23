Retiran cableado en Ate, Santa Anita y Villa El Salvador que incumple normas y genera riesgo eléctrico para la seguridad pública

Presencia de cableado de telecomunicaciones instalado sin cumplir normas técnicas en Lima. Difusión

La presencia de cables de telecomunicaciones instalados sin respetar normas técnicas vuelve a encender alertas en zonas urbanas con alta densidad de infraestructura eléctrica. En varios distritos de Lima, este tipo de instalaciones irregulares genera riesgos que afectan tanto a la seguridad pública como a la continuidad del servicio eléctrico. Frente a este escenario, la empresa distribuidora Luz del Sur intensificó acciones para retirar conexiones que incumplen los parámetros establecidos.

La intervención se desarrolla en el marco de operativos dirigidos a reducir incidentes asociados a la proximidad indebida entre redes eléctricas y cables de telecomunicaciones. La medida apunta a corregir prácticas que vulneran el Código Nacional de Electricidad y que, según especialistas, pueden derivar en accidentes eléctricos o interrupciones del suministro.

En este contexto, la empresa ejecuta trabajos en distintos puntos de su zona de concesión con el objetivo de ordenar la infraestructura aérea y minimizar contingencias. La iniciativa también busca generar mayor control sobre las actividades de terceros que instalan redes sin cumplir con los estándares técnicos requeridos.

Operativos para reducir riesgos eléctricos

Riesgos asociados: descargas eléctricas, accidentes y cortes de energía. Difusión

Los operativos de retiro se enfocan en cables aéreos de telecomunicaciones que no respetan las distancias mínimas de seguridad respecto a la red eléctrica de media tensión. Estas intervenciones incluyen la remoción de cableado coaxial y de fibra óptica utilizado en servicios de internet, telefonía y televisión.

Según explicó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur, el incumplimiento de estas distancias representa un riesgo directo. “Los cables que retiramos pertenecen a empresas de telecomunicaciones que instalan sus redes aéreas sin tener en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad: deben mantener una distancia vertical mínima de 1.80 metros respecto a la red eléctrica de media tensión, y una distancia horizontal de 1.50 metros”, precisó.

El especialista señaló que la cercanía entre ambos sistemas puede provocar descargas eléctricas o cortes en el suministro. La empresa considera que la eliminación de estas interferencias resulta clave para garantizar la estabilidad del servicio.

Distritos con mayor incidencia

Luz del Sur ejecuta operativos para retirar conexiones irregulares. Difusión

De acuerdo con información proporcionada por Luz del Sur, los distritos con mayor presencia de cableado que incumple las normas son Ate, Villa El Salvador, Santa Anita y Huachipa. En estas zonas, la empresa concentra esfuerzos debido a la frecuencia de instalaciones irregulares detectadas.

La intervención en estos puntos responde a un análisis previo sobre la concentración de riesgos. La empresa sostiene que la prioridad se establece en función del impacto potencial sobre la población y la infraestructura eléctrica.

Desde la compañía eléctrica se insiste en la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones respeten las disposiciones técnicas vigentes. La instalación de redes sin supervisión adecuada genera escenarios de riesgo que requieren correcciones posteriores.

“En Luz del Sur la seguridad es uno de nuestros valores. Destinamos múltiples recursos para medidas correctivas de actividades de terceros que ponen en riesgo la seguridad pública y el servicio eléctrico. Exhortamos a las empresas de telecomunicaciones a respetar las distancias mínimas de seguridad estipuladas, y así, cuidar a nuestros vecinos”, señaló Melly.

El vocero remarcó que estas acciones implican un uso constante de recursos operativos y técnicos para revertir situaciones que podrían evitarse con el cumplimiento de la normativa.

Continuidad de los operativos y canales de reporte

La empresa informó que los operativos continuarán en distintos puntos de su zona de concesión en coordinación con autoridades. El objetivo es mantener condiciones seguras en la infraestructura eléctrica y reducir la exposición a incidentes.

“La seguridad no es negociable. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo sostenido para mantener las instalaciones eléctricas en condiciones de operación seguras y proteger a la ciudadanía”, afirmó Melly.

Además, Luz del Sur habilitó canales de atención para que los usuarios reporten postes o instalaciones en condición de riesgo. Los avisos se reciben a través de su aplicación móvil y la línea Fonoluz (01) 617-5000, con el fin de facilitar la identificación de puntos críticos que requieran intervención.