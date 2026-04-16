Erick Elera sorprende al lanzar tema con Lucho Paz: “Estoy muy orgulloso de esta unión”

Erick Elera y Lucho Paz lanzan 'Tramposa', una pegajosa cumbia.

El lanzamiento de ‘Tramposa’, nuevo sencillo de Erick Elera junto a Lucho Paz, marca un encuentro inédito en la cumbia peruana. Ambos artistas se unieron para presentar una canción bailable con un sonido renovado que busca instalarse en las principales emisoras y plataformas digitales del país.

La colaboración reúne la experiencia de Lucho Paz, intérprete y productor con más de cuatro décadas en la música tropical, y la versatilidad de Erick Elera, actor y cantante conocido por su trabajo en la televisión y su creciente carrera musical.

El tema fue compuesto por Alejandro Vezzani y producido musicalmente por el propio Lucho Paz, consolidando un equipo que apuesta por propuestas frescas y con identidad local.

‘Tramposa’ narra una historia de desamor a través de una letra sencilla y pegajosa, acompañada por una base rítmica que invita al baile desde el inicio. La combinación de la voz inconfundible de Lucho Paz y la energía de Erick Elera potencia el carácter comercial de la pieza. La producción ejecutiva de Nataly Hurtado respaldó el proyecto, sumando esfuerzos para lograr un sencillo orientado al público joven y adulto.

El videoclip oficial, ya disponible en YouTube, refuerza la apuesta audiovisual del lanzamiento. La modelo Xiomy Kanashiro protagoniza la historia, aportando presencia y carisma en una narrativa visual que gira en torno a la traición y el juego de emociones. Los realizadores optaron por una estética moderna y escenas dinámicas que buscan conectar rápidamente con los espectadores.

Las imágenes del video acompañan el concepto de la canción y muestran la interacción de los protagonistas en situaciones que reflejan el mensaje de ‘Tramposa’. El videoclip fue diseñado con un enfoque pensado para viralizarse en redes sociales y captar la atención de los usuarios más activos en plataformas digitales.

Erick Elera aseguró durante la promoción del sencillo que el tema representa una oportunidad para llegar a distintos públicos y seguir consolidando su vínculo con la música tropical.

“Es una canción con la que muchos se van a identificar, porque habla del desamor, pero con ese ritmo que te hace querer bailar y disfrutarla desde el primer momento. Estoy muy orgulloso de esta unión con Lucho Paz”, afirmó el cantante, reconociendo la trayectpria de su compañero.

Por su parte, ‘La voz elegante de la cumbia’, destacó el trabajo realizado en la producción musical y la sinergia alcanzada con Elera durante la grabación. El experimentado intérprete resaltó que la canción mantiene la esencia de la cumbia peruana, al tiempo que incorpora matices modernos que la hacen atractiva para nuevas generaciones.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube. La recepción inicial del público ha sido positiva, y ‘Tramposa’ comienza a figurar entre las canciones más solicitadas en radios dedicadas a la música tropical.

La participación de Erick Elera en este proyecto forma parte de su estrategia para afianzar su carrera musical, sumando un nuevo sencillo a su discografía tras su éxito en la serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’. El actor señaló que esta colaboración busca no solo entretener, sino también poner en valor la cumbia nacional. “Nuestra cumbia es de exportación. La hemos hecho con mucho cariño, no solo para los peruanos, sino para los que nos siguen fuera del país”, afirmó.

Erick Elera lanza nuevo tema con Lucho Paz.

Su unión con Lucho Paz

Lucho Paz, considerado uno de los referentes históricos de la cumbia peruana, refuerza con este lanzamiento su doble faceta de productor e intérprete. La colaboración con Elera muestra una apertura hacia nuevas voces y estilos, sin perder la tradición que caracteriza su trayectoria de más de 40 años en la música.

Nacido como Luis Eladio Paz Díaz en Chiclayo en 1963, el cantante es uno de los intérpretes más representativos de la cumbia peruana. Su carrera se inició a temprana edad tras quedar segundo en el concurso televisivo “Trampolín a la fama”. En 1982 fue convocado por Elmer Yaipén para integrar el Grupo 5, donde primero interpretó baladas y luego, desde 1984, se consolidó en la cumbia. Su paso por la agrupación marcó una época, aunque en 1992 decidió iniciar su camino como solista.

A lo largo de su trayectoria, Paz formó parte de agrupaciones emblemáticas como Hermanos Calvay, Agua Marina, Caña Brava y Hermanos Yaipén, pasando por varias etapas como solista y colaborador. En 2018 lanzó su propia orquesta Agua Azul, aunque más adelante optó nuevamente por el trabajo independiente.

Lucho Paz cuenta con más de 40 años de trayectoria.

A pesar de su talento y popularidad, Lucho Paz enfrentó dificultades para que sus canciones sonaran en la radio, especialmente como artista independiente. Según relató en 2023, una emisora le negó difusión señalando que su paso por muchos grupos complicaba su promoción. Paz reflexionó sobre los desafíos de la carrera musical y la importancia de la perseverancia.

Actualmente, Lucho Paz sigue activo como solista, compartiendo eventos y novedades a través de sus redes sociales, y manteniendo su vigencia en la escena de la cumbia peruana.