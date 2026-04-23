Perú

FAP advierte que aviones F-16 practican maniobras en cielo de Lima  hasta viernes 24 de abril: Ruido inquieta a vecinos

La Fuerza Aérea del Perú informó que las maniobras de los cazas estadounidenses están relacionadas a su presentación en el Festival Aéreo BALP Lima 2026, en medio de la polémica por la reciente compra de las aeronaves a Lockheed Martin

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La FAP realiza ensayos previos al evento de acrobacias aéreas y paracaidismo de este fin de semana.
La FAP realiza ensayos previos al evento de acrobacias aéreas y paracaidismo de este fin de semana.

El cielo de Lima Metropolitana se convirtió en escenario de pruebas aéreas desde el miércoles 22 de abril, tras la llegada de dos cazas F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

Según comunicó la Fuerza Aérea del Perú (FAP), estas aeronaves permanecerán en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, hasta el viernes 24 de abril, realizando vuelos de entrenamiento sobre dicha jurisdicción, y distritos aledaños, en preparación para el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026.

Durante los ensayos realizados este jueves, los motores de los cazas estadounidenses perturbaron a los vecinos de la zona, mientras el equipo liderado por el mayor Taylor Hiester ejecutaba maniobras a baja altura, mostrando las capacidades del modelo F-16 Block 40.

El objetivo es preparar la exhibición que tendrá lugar el fin de semana y que, según la FAP, incluirá acrobacias, paracaidismo y una muestra estática de aeronaves tanto nacionales como extranjeras.

Comunicado de la FAP.
Comunicado de la FAP.

Festival aéreo

El Festival Aéreo BALP Lima 2026 se celebrará los días sábado 25 y domingo 26 de abril, con acceso libre para quienes se registren previamente.

El evento busca acercar a la población a la labor de la aviación militar y la tecnología de las fuerzas aéreas, según explicó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

Se espera la asistencia de entre 25 y 30 mil personas, con actividades programadas desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., y la participación de equipos como la Escuadrilla Bicolor, los Caballeros Azules y el propio Viper Demo Team.

Para quienes deseen asistir al festival, la FAP ha previsto un ingreso peatonal por San Roque y la avenida Jorge Chávez, sin habilitar estacionamiento para vehículos.

Es obligatorio presentar DNI y registrarse en la página oficial de la Fuerza Aérea del Perú para obtener el código QR de acceso. Las demostraciones aéreas se dividirán en dos bloques: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con repetición de las principales exhibiciones en el segundo turno.

La mayor FAP July Coca, vocera del evento, destacó que “el ingreso es libre, pero el registro y el DNI son requisitos fundamentales”. Se estima la participación de cinco mil efectivos y voluntarios militares en la organización y seguridad del evento.

Polémica por su compra

La presencia de los F-16 en Lima coincide con una coyuntura marcada por la reciente adquisición de 24 cazas de ese modelo a la empresa Lockheed Martin, que serán entregados entre 2029 y 2030.

El contrato, valorado en 3.500 millones de dólares, contempla la llegada de la versión Block 70, la más moderna hasta la fecha. Andina detalló que el primer pago, por 462 millones de dólares, ya fue efectuado por el Ministerio de Economía de Perú.

El proceso de compra ha estado envuelto en controversia política. El presidente interino José María Balcázar expresó su desacuerdo con la adquisición, sosteniendo que la decisión debía quedar en manos del próximo gobierno.

La firma de los contratos y los primeros desembolsos ocurrieron pese a su postura, lo que derivó en la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. La situación generó tensiones dentro del gabinete y un ambiente de incertidumbre respecto a la relación bilateral con Estados Unidos.

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