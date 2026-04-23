Desde mañana, la costa peruana en alerta naranja: este fenómeno afectará a Lima, Callao y otras seis regiones

El Senamhi emite alerta naranja por vientos fuertes y moderados en la costa peruana hasta el sábado 25 de abril. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.º 158, de nivel naranja, advirtiendo sobre la continuidad del incremento de la velocidad del viento en gran parte de la costa peruana.

El fenómeno abarcará desde el viernes 24 hasta el sábado 25 de abril, con un periodo de vigencia de 47 horas. De acuerdo con el organismo, se prevé que los vientos alcancen intensidades moderadas a fuertes en los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao.

La advertencia fue publicada el miércoles 22 de abril, en la que se precisa que estos vientos podrían provocar el levantamiento de polvo y arena y una reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en zonas próximas al litoral. Además, se anticipa la presencia de cobertura nubosa, acompañada de niebla, neblina y llovizna, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La advertencia meteorológica aplica para Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y la Provincia Constitucional del Callao.

Intensidades previstas

Para el viernes 24 de abril, el Senamhi indica que los vientos en la costa norte registrarán velocidades próximas a los 35 km/h, alrededor de los 33 km/h en la costa centro y valores cercanos a los 23 km/h en la costa sur. En Chimbote e Ica se esperan ráfagas próximas a los 35 km/h, mientras que en Camaná podrían alcanzar los 30 km/h.

El sábado 25 de abril, el pronóstico mantiene condiciones similares: vientos próximos a los 32 km/h en la zona norte, cerca de 33 km/h en el centro y alrededor de 23 km/h en el sur. Chimbote e Ica continuarían reportando valores cercanos a los 35 km/h y Camaná hasta 30 km/h.

La alerta naranja implica la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que el Senamhi recomienda mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y seguir las indicaciones de las autoridades.

El incremento de la velocidad del viento puede causar levantamiento de polvo y reducción de visibilidad en zonas cercanas al litoral peruano.

El mapa proporcionado por el Senamhi muestra en color naranja las zonas costeras más expuestas al evento meteorológico, sugiriendo una vigilancia especial en estos territorios ante la evolución del fenómeno.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha hecho públicas una serie de recomendaciones ante la continuidad de este incremento en la velocidad del viento.

La entidad exhorta a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el fin de garantizar la correcta infraestructura y la protección de la población.

Entre las medidas sugeridas, destaca la importancia de asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar la proximidad a equipos eléctricos, materiales punzocortantes o estructuras afectadas por el viento.

El Indeci recomienda reforzar techos y ventanas, asegurar embarcaciones y usar ropa adecuada para protegerse de los efectos del viento. (Andina)

Además, se recomienda amarrar embarcaciones y hacer uso de ropa de abrigo e impermeable, así como consumir bebidas calientes. En caso de presentar infecciones respiratorias o alérgicas, se aconseja acudir al centro de salud más cercano.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales para atender los efectos del fenómeno meteorológico.

Tanto el Senamhi como el Indeci subrayan la necesidad de que la población se mantenga informada, cumpla las recomendaciones y evite exponerse a riesgos innecesarios ante el incremento de los vientos. A través de sus plataformas, ambas instituciones continuarán actualizando la situación y brindando información relevante para las próximas horas.