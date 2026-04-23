Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

Nilson Loyola respeta la decisión de Pedro Aquino de seguir su trayectoria en Alianza Lima pese a que es un futbolista formado en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Nilson Loyola ha afirmado, en una entrevista concedida al nuevo programa de YouTube ‘Andrea y Nico’, que Pedro Aquino es y será un futbolista identificado con Sporting Cristal pese a que en la actualidad milite en la disciplina de Alianza Lima, en la que dicho sea de paso no ha logrado hacerse de un espacio.

Los argumentos esgrimidos por Loyola pasan por la entera formación ‘rimense’ de la ‘Roca’, a quien conoce desde que era unos adolescentes que se habrían paso en las canteras. De ahí que sigan manteniendo una relación amical importante y que en la misma surja un espacio de picardía entre ambos.

Lo que comenzó como una apuesta fuerte por Aquino se diluyó entre decisiones técnicas, donde Guede privilegió la asociación y el ritmo, encontrando en Castillo la pieza que mejor encajó en su idea. (Alianza Lima)

“Él es muy amigo mío, porque nosotros venimos de muy menores en Sporting Cristal. Él es un año menor, pero por el talento y cómo jugaba siempre estaba en mi categoría. Cuando estuvimos en la selección peruana era con el que más frecuentaba”, apuntó Nilson.

“Aquino es de Cristal. Hay que respetar las opiniones de la hinchada, porque me pongo en esa posición y obvio te duele, porque quisieras ver a un jugador de las menores volver, pero después uno es profesional y se debe a su trabajo. En este caso Pedro está en Alianza y le deseo lo mejor”, sumó.

Asimismo, el actual futbolista de Sport Boys ha asegurado que “no hablé con él de ese tema. Siempre lo molesto por cualquier foto que sube. En este caso ha sido distinto. No sé. Cada uno tiene su decisión, era un nuevo reto para él jugar en Alianza Lima. Son cosas que pasan”.

Consultado acerca de su amistad con Luis Advíncula, otro baluarte del Rímac que cruzó hacia la vereda de La Victoria, Nilson Loyola fue muy claro: “Cercano no soy, pero siempre cuando le escribo me responde. Lo conozco desde que era muy chico, pero con Yoshimar Yotún tengo afinidad, aunque con Lucho en la selección me he llevado muy bien”.

Luis Advíncula allana el final de su carrera representando a Alianza Lima. - Crédito: Difusión