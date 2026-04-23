Perú Deportes

Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

El actual defensor del Sport Boys reafirma que la ‘Roca’ se identifica con la institución del Rímac, aunque respeta su decisión de probar suerte en La Victoria: “Son cosas que pasan”

Guardar
Nilson Loyola respeta la decisión de Pedro Aquino de seguir su trayectoria en Alianza Lima pese a que es un futbolista formado en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Nilson Loyola respeta la decisión de Pedro Aquino de seguir su trayectoria en Alianza Lima pese a que es un futbolista formado en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Nilson Loyola ha afirmado, en una entrevista concedida al nuevo programa de YouTube ‘Andrea y Nico’, que Pedro Aquino es y será un futbolista identificado con Sporting Cristal pese a que en la actualidad milite en la disciplina de Alianza Lima, en la que dicho sea de paso no ha logrado hacerse de un espacio.

Los argumentos esgrimidos por Loyola pasan por la entera formación ‘rimense’ de la ‘Roca’, a quien conoce desde que era unos adolescentes que se habrían paso en las canteras. De ahí que sigan manteniendo una relación amical importante y que en la misma surja un espacio de picardía entre ambos.

Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
Lo que comenzó como una apuesta fuerte por Aquino se diluyó entre decisiones técnicas, donde Guede privilegió la asociación y el ritmo, encontrando en Castillo la pieza que mejor encajó en su idea. (Alianza Lima)

Él es muy amigo mío, porque nosotros venimos de muy menores en Sporting Cristal. Él es un año menor, pero por el talento y cómo jugaba siempre estaba en mi categoría. Cuando estuvimos en la selección peruana era con el que más frecuentaba”, apuntó Nilson.

Aquino es de Cristal. Hay que respetar las opiniones de la hinchada, porque me pongo en esa posición y obvio te duele, porque quisieras ver a un jugador de las menores volver, pero después uno es profesional y se debe a su trabajo. En este caso Pedro está en Alianza y le deseo lo mejor”, sumó.

Asimismo, el actual futbolista de Sport Boys ha asegurado que “no hablé con él de ese tema. Siempre lo molesto por cualquier foto que sube. En este caso ha sido distinto. No sé. Cada uno tiene su decisión, era un nuevo reto para él jugar en Alianza Lima. Son cosas que pasan”.

Consultado acerca de su amistad con Luis Advíncula, otro baluarte del Rímac que cruzó hacia la vereda de La Victoria, Nilson Loyola fue muy claro: “Cercano no soy, pero siempre cuando le escribo me responde. Lo conozco desde que era muy chico, pero con Yoshimar Yotún tengo afinidad, aunque con Lucho en la selección me he llevado muy bien”.

Luis Advíncula con Alianza Lima.
Luis Advíncula allana el final de su carrera representando a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Nilson LoyolaSporting CristalAlianza LimaPedro Aquino

Más Noticias

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Duelo clave en Andahuaylas. Los ’guerreros’ se miden ante el ‘papá’ en un compromiso que va a definir el liderato del primer certamen del año

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ asumen un nuevo reto de local y buscarán llegar a ocho victorias al hilo para consolidarse en lo más alto del torneo. El ’papá’ también cuenta con chances de pelear el campeonato, por lo que el juego no escatimará en emociones

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

El periodista deportivo habló de la situación del delantero argentino en el cuadro ‘blanquiazul’, que se agrava con su lesión en el hombro izquierdo

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

La excentral de la ‘bicolor’ tiene dos hijas, que juegan en Estados Unidos, una como central y otra polifuncional. ¿Vendrán a Perú?

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?

Tras rumores de su posible llegada a Regatas Lima, un medio brasileño dio detalles del futuro de la armadora para la próxima temporada. Los hinchas se emocionan con la probable vuelta de la voleibolista

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso evaluará la moción de censura contra José María Balcázar este lunes 27 de abril

Congreso evaluará la moción de censura contra José María Balcázar este lunes 27 de abril

Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Elecciones 2026: Fiscalía ordena peritaje informático a equipos de la ONPE usados el 12 de abril

Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea afirma que hechos irregulares del 12 de abril deben investigarse de forma “independiente”

Tren Lima–Chosica varado: MTC niega traslado y vagones Caltrain quedan en el Parque de la Muralla

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al enterarse que su confesión de atracción fue expuesta: “Fuerzas Thalía”

Gian Marco emociona al público al aparecer en concierto de Laura Pausini, en Bogotá: italiana le expresó su admiración y cantaron juntos

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

DEPORTES

Paola Rivera recibe gran noticia en plena definición de la Liga Peruana de Vóley: fue convocada a la selección mexicana

Paola Rivera recibe gran noticia en plena definición de la Liga Peruana de Vóley: fue convocada a la selección mexicana

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”