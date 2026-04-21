Perú

Yahaira Plasencia pide un millón y medio de soles como reparación civil en su denuncia contra Magaly Medina

La salsera está siendo representada por Iván Paredes, exabogado de la ‘Urraca’, quien dio detalles de lo que piden a la justicia

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Imagen dividida: Yahaira Plasencia con gorra negra y top oscuro junto a un hombre con camisa blanca; a la derecha, Magaly Medina con cabello rojizo y blusa blanca
Yahaira Plasencia, acompañada de su abogado, exige un millón y medio de soles a Magaly Medina como reparación civil en su reciente denuncia.

Una batalla legal en el centro de la farándula peruana ha captado la atención pública por la magnitud de los pedidos y los personajes involucrados. La cantante Yahaira Plasencia exige un millón y medio de soles como reparación civil en su denuncia contra la conductora de televisión Magaly Medina, a quien acusa de difamación agravada. El abogado Iván Paredes, quien anteriormente defendió a Medina, ahora lidera la estrategia legal de la intérprete, en un giro que ha sumado interés al caso.

El proceso judicial, que se inició hace más de un año, se encuentra próximo a una etapa clave: la audiencia oral, programada para el 12 de mayo y que se llevará a cabo de forma virtual. La noticia fue confirmada por Paredes, quien detalló ante la prensa que la denuncia incluye, además de a Medina, a su productor y al canal ATV.

“Pedimos un millón y medio de soles de reparación civil y cuatro años y medio de pena privativa de la libertad efectiva”, afirmó el abogado, en declaraciones recogidas por el diario Trome.
Yahaira Plasencia y Magaly Medina
Yahaira Plasencia sostiene su denuncia por difamación agravada contra Magaly Medina, defendiendo su honor ante la opinión pública peruana. (Instagram Yahaira Plasencia / Magaly Medina)

Antes de acudir a la vía penal, la defensa de Plasencia envió una carta notarial a los denunciados exigiendo una rectificación pública. Según Paredes, nunca obtuvieron una respuesta, lo que motivó la presentación formal de la denuncia. “Se solicitó una disculpa pública. No hubo respuesta y por eso recurrimos a la justicia”, enfatizó el letrado.

El origen de la denuncia

El origen del conflicto remite a expresiones emitidas en el programa de Magaly Medina, donde la cantante fue aludida con términos como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota”. La defensa sostiene que estos calificativos dañaron la imagen y el honor de Plasencia, además de fomentar violencia de género desde la televisión nacional. “Buscamos sentar un precedente sobre el trato mediático hacia las mujeres”, remarcó Paredes.

La demanda no solo reclama una compensación económica, sino también una sanción penal.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.
“No es solo por el dinero. Es una cuestión de dignidad para mi patrocinada y para todas las mujeres que han sido agraviadas en los medios”, especificó el abogado. El caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en el país.

El cambio de defensa también ha sido motivo de comentarios. El propio Paredes fue, hasta hace poco, abogado de Medina. Ahora, en el rol de representante de Plasencia, subraya que su labor responde a la búsqueda de justicia y no a intereses personales. “Mi función es defender los derechos de mi patrocinada, sin importar quién esté al otro lado”, sostuvo.

La reacción de Magaly Medina

Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre la denuncia. La conductora negó haber utilizado varios de los términos incluidos en la demanda y defendió el formato de su programa. “Ponen en mi boca palabras que nunca dije”, declaró en su espacio televisivo. Medina argumentó que ciertas expresiones se usaron en otros contextos y no de manera directa contra Plasencia.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

La figura de ATV cuestionó abiertamente la estrategia legal de la cantante y la intervención de su exabogado en el proceso. “Me sorprende ver a quien fue mi abogado en el otro lado, pero cada quien responde por sus actos”, manifestó Medina ante cámaras. Además, insinuó que podría tomar acciones legales por el cambio de rol de Paredes si considera que se han vulnerado sus derechos como exclienta.

El caso ha polarizado las redes sociales y la opinión pública. Mientras algunos seguidores de Plasencia consideran justo el reclamo, un sector defiende la libertad de expresión y el estilo directo de Medina, acostumbrada a la controversia dentro del espectáculo local. El proceso judicial continuará el 12 de mayo, cuando ambas partes deberán argumentar sus posturas ante el Poder Judicial.

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