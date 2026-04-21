Perú

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

El actor mexicano se convirtió en blanco de críticas en X y TikTok tras atacar a un reportero de ‘Magaly TV la Firme’. Usuarios piden su expulsión del país y condenan su conducta violenta.

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El actor Rodrigo Brand, amigo de Mayra Goñi, reaccionó de forma violenta al ser abordado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'. En un acto que Magaly Medina calificó de 'cobarde' y 'brutal', el actor y sus amigos atacaron al reportero. ATV / Magaly TV La Firme.

Las redes sociales no tardaron en hacer sentir su voz este fin de semana tras la difusión de un polémico episodio protagonizado por Rodrigo Brand. El actor mexicano fue captado en video agrediendo física y verbalmente a un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ durante la madrugada en Miraflores, en un hecho que rápidamente se volvió viral y generó una ola de repudio entre usuarios de distintas plataformas.

Entre los comentarios más duros destacan llamados a su expulsión del país y cuestionamientos sobre el trato diferencial a figuras extranjeras: “¿Qué esperan para expulsarlo del país? ¿Que no piden lo mismo de los venezolanos? ¿O es que porque es un actor de Latina es intocable?”, escribió un usuario en X (Twitter).

“Ese mexicano tiene denuncias de agresión en su natal México”, “Allí están tus actores Latina que muestran su verdadera cara fuera de cámara. Soberbios y agresivos. Palta”, agregaron otros.

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina.
Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina.

Rodrigo Brand golpea a urraco y rompe cámara

La noche del 20 de abril, el equipo de Magaly Medina realizaba su habitual recorrido por Miraflores cuando identificó a Mayra Goñi acompañada de Rodrigo Brand y un grupo de amigos.

Tras ser captados en una discoteca y luego en un restaurante, la pareja fue abordada por los reporteros para consultar sobre su relación. Lejos de responder, Brand reaccionó con insultos y violencia.

“Me da lástima el periodismo que tú haces, pinche imb…”, arremetió Brand, antes de romper una cámara y propinar una patada a uno de los reporteros. Las imágenes muestran cómo la situación se torna caótica, con la intervención de un acompañante del actor, quien también agredió al equipo periodístico.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Mayra Goñi permanece al margen durante la pelea

Uno de los aspectos más comentados fue la actitud de Mayra Goñi, quien según las imágenes difundidas observó los hechos sin intervenir. Al final del altercado, la actriz intentó retirarse y evitó responder a las preguntas del equipo de Magaly TV: “¿Siempre sales con personas violentas así?”. Su silencio fue interpretado por muchos usuarios como una falta de solidaridad hacia los agredidos.

El enfrentamiento solo terminó con la llegada de la policía, que logró dispersar a los involucrados y evitar que la situación escalara aún más. Sin embargo, la tensión y el malestar ya se habían instalado tanto en el entorno de los reporteros como en la opinión pública.

Imagen dividida. A la izquierda, el rostro de una mujer con cabello oscuro y expresión seria. A la derecha, tres hombres en un altercado nocturno, uno señalado como Rodrigo Brand
Mayra Goñi es captada con una expresión seria mientras en el lado derecho de la imagen se observa un altercado con Rodrigo Brand y un reportero de Magaly Medina.

Ola de indignación y xenofobia en redes sociales

La reacción de los usuarios fue inmediata y subió de tono, con mensajes que incluyeron insultos y comentarios xenofóbicos dirigidos al actor mexicano y a su nacionalidad. “Que se largue a su país”, “así son estos mexicanos”, “qué asco de reacción, todo un matón barriobajero”, fueron parte de los mensajes más compartidos.

Otros usuarios apuntaron directamente a Latina Televisión, canal donde Brand participa en la telenovela Valentina Valiente, cuestionando la falta de pronunciamiento y exigiendo sanciones para el actor.

En medio de la polémica, algunos usuarios recordaron antecedentes de Rodrigo Brand en México, sugiriendo que esta no sería la primera vez que el actor se ve envuelto en episodios violentos. “Ese mexicano tiene denuncias de agresión en su natal México”, señalaron en redes, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha presentado documentación oficial sobre estos casos.

Los mensajes en redes sociales ante el ataque de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly Medina. X
Los mensajes en redes sociales ante el ataque de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly Medina. X
Los mensajes en redes sociales ante el ataque de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly Medina. X
Los mensajes en redes sociales ante el ataque de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly Medina. X

Magaly Medina reclama tras agresión de Rodrigo Brand a su reportero

Magaly Medina condenó enérgicamente la conducta de Brand, calificándola como “salvaje” y criticando que actores desconocidos recurran a la violencia en lugar de manejar la situación con profesionalismo.“Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos, actorcitos, ¿no? Desconocidos acá en nuestro medio”, comentó.

La conductora también cuestionó a Latina TV, el canal donde trabaja Brand, por permitir este tipo de comportamientos, y exigió que el actor asuma los daños materiales causados al romper una cámara de trabajo. “Me gustaría que le hagan pagar la cámara que rompió, porque esa es el arma con el que trabaja”.

Medina defendió la labor de su equipo, subrayando que solo cumplían con su trabajo periodístico sin provocación, y criticó la actitud evasiva de Mayra Goñi, quien presenció la agresión.

“Le recomiendo a Latina que se deshaga de este matón, porque nada bueno les va a traer. La gente salvaje nada bueno puede traer”, sentenció.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de la violencia y pidió al canal que tome medidas drásticas, asegurando que personas violentas no aportan nada positivo a la televisión peruana.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

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