Entradas para Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas para Alianza Lima vs San Martín para final vuelta. (LNSV)

Alianza Lima y San Martin volverán a estar frente a frente en la final de vuelta por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ jugarán su revancha este domingo 26 de abril tras perder 3-0 en el primer duelo.

También Universitario de Deportes y Deportivo Géminis por el tercer lugar el sábado 25 de abril después que las ‘pumas’ celebraron una victoria en la ida.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la final vuelta?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que la venta de entradas para la segunda final y el partido de vuelta por el tercer puesto comenzará el jueves 23 de abril, desde las 12:00 horas. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma digital Joinnus.

Esta modalidad permite a los aficionados asegurar su acceso a los encuentros decisivos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 de manera rápida y sencilla, utilizando dispositivos electrónicos para completar la compra en línea.

- General: S/.20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

Precios de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así se jugarán las series finales vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 25 de abril

Por el tercer lugar vuelta

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 26 de abril

Por la final vuelta

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de las series finales vuelta por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¿Cómo llegan Alianza Lima, San Martín, Universitario y Géminis al partido?

Universidad San Martín puso un pie en el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tras superar a Alianza Lima por 3-0 en la final de ida. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz se impuso en sets corridos con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21, mostrando temple en los tramos decisivos y quedando en ventaja para la definición del campeonato.

Aunque el resultado fue contundente, el desarrollo del cotejo fue equilibrado. Alianza Lima mantuvo la paridad en los dos primeros sets y exigió a San Martín con una defensa ordenada y ataques precisos. Sin embargo, la serenidad de las ‘santas’ y su efectividad en los cierres fueron los factores diferenciales. El último set mostró a San Martín más dominante, logrando controlar el ritmo y asegurar el triunfo.

La estadounidense Adeola Owokoniran se destacó como la máxima anotadora del partido con 14 puntos. Su protagonismo en la ofensiva fue decisivo, especialmente en los momentos de mayor presión. El rendimiento de Owokoniran permitió a San Martín consolidar una victoria que deja al equipo muy cerca de conquistar el campeonato nacional.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Por otro lado, Universitario de Deportes dio un paso importante hacia la medalla de bronce tras vencer con claridad a Deportivo Géminis en el primer duelo por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo de Francisco Hervás logró imponerse en sets corridos, mostrando cohesión y aprovechando el gran momento de Catherine Flood y Mara Leão en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El dominio de la ‘U’ se evidenció desde el arranque, llevándose el primer set por 25-20 gracias a una recepción precisa y una ofensiva eficaz. En el segundo parcial, el protagonismo de Flood fue clave: sumó varios aces y remates que ampliaron la diferencia a 25-18. Aunque Géminis, dirigido por Natalia Málaga, intentó equilibrar el juego, las ‘cremas’ capitalizaron los errores rivales y mantuvieron el control.

El tercer set resultó más parejo, con bloqueos de Florangel Terrero y una momentánea ventaja de Géminis. No obstante, Universitario se mostró firme en los momentos críticos, asegurando la victoria con un marcador final de 23-17 y cerrando el partido sin ceder ningún set.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.