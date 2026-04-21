Precio del arroz en Piura baja de 85 a 50 soles por saco: agricultores solicitan revisión de importaciones

La caída del precio del arroz en cáscara afecta a más de treinta mil familias agricultoras en la región de Piura. (Andina)

Una fuerte reducción en el precio del arroz en cáscara ha desencadenado movilizaciones en la región de Piura, donde agricultores denuncian el descenso de 85 a 50 soles por saco y piden la intervención del Ejecutivo para revisar las condiciones de importación y los costos de producción.

Según información divulgada por Canal N, productores de arroz de zonas como el medio y bajo Piura dejaron de trabajar en sus parcelas para marchar por la ciudad y exigir respuestas ante la crisis que enfrenta este sector.

En Piura, más de treinta mil familias dependen de la siembra de arroz, actividad que constituye la base económica de la región. La caída abrupta en el precio de este producto ha generado preocupación entre los agricultores, quienes aseguran que los acopiadores actualmente pagan cincuenta soles por un saco de cincuenta kilos, lejos de los ochenta y cinco soles que recibían hace solo unos meses.

Productores de arroz en Piura denuncian el descenso de 85 a 50 soles por saco y exigen intervención del Ejecutivo. (Andina)

“Nuestro producto de arroz nos lo están comprando a un bajo precio, mientras los insecticidas y los abonos suben a un precio elevado”, afirmó un agricultor en declaraciones recogidas por Canal N. El encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos ha agravado la situación, dificultando la sostenibilidad económica de las familias dedicadas a la agricultura en el norte peruano.

Protesta y reclamos

El descontento se ha traducido en jornadas de movilización en distintas zonas de la región. Según reportó Sol TV, más de cinco mil agricultores de sectores como el Bajo Piura y Sechura marcharon para exigir apoyo estatal frente a la crisis de precios tanto del arroz como de otros productos agrícolas. Los manifestantes recorrieron varias localidades, manifestando su preocupación por la falta de regulación en el mercado y la ausencia de medidas de protección para la producción nacional.

Luis Yovera Castro, presidente de una comisión agraria, explicó que la importación de productos sin regulación impactó de forma directa a los pequeños productores locales. “Los productos importados compiten con precios más bajos en el mercado interno”, advirtió Yovera Castro. Los dirigentes agrarios insisten en que se implementen medidas para proteger la producción regional y nacional, y que se controle la entrada de arroz importado.

El aumento de los precios de fertilizantes y abonos agrava la crisis económica de las familias dedicadas a la siembra de arroz en el norte peruano.

Costos de producción

El aumento en los precios de los fertilizantes y la dificultad para acceder a créditos representan otros desafíos. Los agricultores han manifestado que las tasas de interés ofrecidas por el sistema financiero privado resultan elevadas y limitan la inversión en sus actividades. Alternativas como el Agrobanco no cuentan con recursos suficientes para atender la demanda, lo que ha llevado a las organizaciones a solicitar un fortalecimiento del financiamiento estatal dirigido al sector agrario.

La presión sobre los márgenes de ganancia y el acceso restringido a capital han debilitado la capacidad de respuesta de los agricultores frente a la coyuntura de precios a la baja.

Mesa de trabajo

Durante la movilización, los productores llegaron hasta el gobierno regional de Piura para demandar la presencia de las autoridades. “Que el presidente regional salga a dar la cara acá. Nosotros que estamos aquí presentes como agricultores, queremos escuchar si es que nos va a apoyar como agricultores o no nos va a apoyar”, reclamó uno de los manifestantes ante la sede regional, según Canal N.

El arroz, domesticado hace milenios, se convirtió en raíz del sustento humano. De Asia al resto del mundo, su cultivo es testimonio de cómo la tierra alimenta la historia colectiva. (Andina)

La jornada concluyó con el acuerdo de establecer una mesa de trabajo la próxima semana, que contará con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Felipe Mesa. No obstante, los dirigentes advirtieron, según Sol TV, que si las demandas no reciben una respuesta concreta, no descartan iniciar un paro agrario de alcance nacional. La medida busca presionar al Estado para que atienda las exigencias del sector y revise tanto la política de importaciones como los mecanismos de apoyo al productor.

El seguimiento de las próximas reuniones será clave para determinar si el Ejecutivo logra consensuar soluciones con los agricultores de Piura, una de las principales regiones arroceras del país. Las organizaciones agrarias mantienen su postura de alerta y esperan una intervención efectiva de las autoridades nacionales y regionales.