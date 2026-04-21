Así fue la llegada de Piero Corvetto a la Fiscalía: ¿por qué fue citado?

Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía de la Nación para responder por demoras en las Elecciones 2026. Exitosa

La Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, órgano a cargo de investigar delitos de corrupción pública, citó para hoy a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para que entregue su pasaporte y brinde información voluntaria en el marco de la investigación sobre los hechos ocurridos durante las Elecciones Generales 2026.

El fiscal adjunto Leonardo Rosales Zavala estableció la diligencia, que se realizará a las 16:00 en la sede del Ministerio Público. Corvetto participa en la investigación en calidad de testigo, según precisó la fiscalía.

Las irregularidades detectadas en la distribución de material electoral y en el desarrollo de los comicios del 12 de abril motivaron la citación, según informó la Fscalía.

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía

El propio Corvetto llegó a la sede de la ONPE alrededor de las 7:10 a.m. desde su vivienda en Miraflores, acompañado por resguardo policial y seguridad privada. Está previsto que, durante la tarde, se traslade a la Fiscalía Anticorrupción para cumplir con la citación y entregar su pasaporte, tal y como lo ofreció al Ministerio Público en un escrito enviado por él.

Según Exitosa, el acceso vehicular restringido se mantiene este martes para la mayoría de vehículos, con ingreso exclusivo para personal previamente acreditado y residentes. El control peatonal, igualmente, solo permite el paso a trabajadores del organismo electoral y de edificios aleñados.

Corvetto, quien cuenta con protección de Seguridad del Estado las 24 horas y canceló sus vacaciones programadas entre el 7 y el 12 de mayo, también manifestó su disposición para que se levante el secreto de sus comunicaciones y para entregar su pasaporte vigente.

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

PNP solicitaría prisión preliminar contra jefe de la ONPE y funcionarios involucrados en crisis de procesos electorales

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquierintento de evasión o salida del paíspor parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto

Infobae Perú accedió al oficio enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, el pasado 17 de abril por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”