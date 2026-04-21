Simulacro de admisión de la UNI se llevará a cabo en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo: conoce la fecha y montos de pago

El examen se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 en sedes específicas, con contactos locales para consultas y orientación en cada ciudad - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo este domingo 17 de mayo su simulacro presencial de admisión, iniciativa dirigida a quienes aspiran a ingresar a esta casa de estudios y desean experimentar el examen en condiciones idénticas a la evaluación oficial.

El evento representa una oportunidad para medir el nivel académico y familiarizarse con el formato, reglas y exigencias del proceso real. El simulacro, que por primera vez se desarrollará en formato descentralizado, estará disponible en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

El examen se llevará a cabo entre las 09:00 y las 12:00, replicando el cronograma oficial y garantizando un entorno controlado. Las sedes establecidas para el simulacro son las siguientes:

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Rímac.

Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)

Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).

Chiclayo: I.E. San José (av. Elvira García y García 167).

Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656).

Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326).

Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839).

La evaluación de aptitud vocacional, recomendada para quienes postulan a Arquitectura, ayuda a identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional - Créditos: Andina.

El proceso de inscripción está habilitado desde el 27 de marzo y se mantendrá abierto hasta el 15 de mayo. Los interesados deben completar el registro mediante la web oficial de admisión: https://simulacro.admision.uni.edu.pe/

Para participar en el simulacro presencial, la inversión es de S/150; quienes opten por sumar la evaluación de aptitud vocacional, especialmente recomendable para quienes postulan a la carrera de Arquitectura, deben abonar S/200.

Esta prueba adicional permite identificar habilidades específicas requeridas en la mencionada especialidad y constituye una herramienta valiosa para orientar la elección profesional.

La propuesta de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca acercar el proceso de admisión a los estudiantes de diversas regiones, facilitar la preparación en condiciones comparables al examen oficial y ofrecer una instancia concreta para evaluar fortalezas y áreas de mejora.

La Universidad Nacional de Ingeniería realizará este domingo 17 de mayo un simulacro presencial de admisión - Créditos: Andina.

Según la información difundida por la propia entidad, la descentralización responde a la demanda de acceso equitativo, permitiendo que jóvenes de todo el Perú participen en igualdad de condiciones.

El simulacro, además de medir conocimientos, ofrece la posibilidad de experimentar el ambiente y las exigencias del examen real, lo que reduce la ansiedad y aumenta las probabilidades de éxito en la convocatoria oficial.

La UNI ha dispuesto información adicional y detalles logísticos en su portal de admisión, donde pueden consultarse mapas de sedes y requisitos específicos para cada ciudad.

La experiencia busca consolidar la preparación de los postulantes, contribuyendo a que lleguen al proceso de selección con mayor confianza y una visión clara de sus capacidades. Para más detalles, los interesados pueden visitar el portal oficial de admisión: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

Arquitectura

Urbanismo

Física

Matemática

Química

Ingeniería Física

Ciencias de la Computación

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica – Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil