Perú

Simulacro de admisión de la UNI se llevará a cabo en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo: conoce la fecha y montos de pago

Esta prueba permitirá medir el nivel académico y familiarizarse con el formato, reglas y exigencias del proceso real de admisión

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El examen se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 en sedes específicas, con contactos locales para consultas y orientación en cada ciudad - Créditos: Andina.
El examen se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 en sedes específicas, con contactos locales para consultas y orientación en cada ciudad - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo este domingo 17 de mayo su simulacro presencial de admisión, iniciativa dirigida a quienes aspiran a ingresar a esta casa de estudios y desean experimentar el examen en condiciones idénticas a la evaluación oficial.

El evento representa una oportunidad para medir el nivel académico y familiarizarse con el formato, reglas y exigencias del proceso real. El simulacro, que por primera vez se desarrollará en formato descentralizado, estará disponible en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo.

El examen se llevará a cabo entre las 09:00 y las 12:00, replicando el cronograma oficial y garantizando un entorno controlado. Las sedes establecidas para el simulacro son las siguientes:

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Rímac.

Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)

Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).

Chiclayo: I.E. San José (av. Elvira García y García 167).

Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656).

Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326).

Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839).

La evaluación de aptitud vocacional, recomendada para quienes postulan a Arquitectura, ayuda a identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional - Créditos: Andina.
La evaluación de aptitud vocacional, recomendada para quienes postulan a Arquitectura, ayuda a identificar habilidades específicas y orientar la elección profesional - Créditos: Andina.

El proceso de inscripción está habilitado desde el 27 de marzo y se mantendrá abierto hasta el 15 de mayo. Los interesados deben completar el registro mediante la web oficial de admisión: https://simulacro.admision.uni.edu.pe/

Para participar en el simulacro presencial, la inversión es de S/150; quienes opten por sumar la evaluación de aptitud vocacional, especialmente recomendable para quienes postulan a la carrera de Arquitectura, deben abonar S/200.

Esta prueba adicional permite identificar habilidades específicas requeridas en la mencionada especialidad y constituye una herramienta valiosa para orientar la elección profesional.

La propuesta de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca acercar el proceso de admisión a los estudiantes de diversas regiones, facilitar la preparación en condiciones comparables al examen oficial y ofrecer una instancia concreta para evaluar fortalezas y áreas de mejora.

UNI-examen de admisión-Perú-05 de junio
La Universidad Nacional de Ingeniería realizará este domingo 17 de mayo un simulacro presencial de admisión - Créditos: Andina.

Según la información difundida por la propia entidad, la descentralización responde a la demanda de acceso equitativo, permitiendo que jóvenes de todo el Perú participen en igualdad de condiciones.

El simulacro, además de medir conocimientos, ofrece la posibilidad de experimentar el ambiente y las exigencias del examen real, lo que reduce la ansiedad y aumenta las probabilidades de éxito en la convocatoria oficial.

La UNI ha dispuesto información adicional y detalles logísticos en su portal de admisión, donde pueden consultarse mapas de sedes y requisitos específicos para cada ciudad.

La experiencia busca consolidar la preparación de los postulantes, contribuyendo a que lleguen al proceso de selección con mayor confianza y una visión clara de sus capacidades. Para más detalles, los interesados pueden visitar el portal oficial de admisión: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica – Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil

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