Simulacro de admisión de la UNI se llevará a cabo en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo: conoce la fecha y montos de pago

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) llevará a cabo este domingo 17 de mayo su simulacro presencial de admisión, iniciativa dirigida a quienes aspiran a ingresar a esta casa de estudios y desean experimentar el examen en condiciones idénticas a la evaluación oficial.
El evento representa una oportunidad para medir el nivel académico y familiarizarse con el formato, reglas y exigencias del proceso real. El simulacro, que por primera vez se desarrollará en formato descentralizado, estará disponible en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo.
El examen se llevará a cabo entre las 09:00 y las 12:00, replicando el cronograma oficial y garantizando un entorno controlado. Las sedes establecidas para el simulacro son las siguientes:
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Rímac.
Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce, Goyeneche 335 - 337)
Contacto: Miluska Cora Rios (944447110).
Chiclayo: I.E. San José (av. Elvira García y García 167).
Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656).
Huancayo: Colegio Zárate (av. San Carlos 326).
Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839).
El proceso de inscripción está habilitado desde el 27 de marzo y se mantendrá abierto hasta el 15 de mayo. Los interesados deben completar el registro mediante la web oficial de admisión: https://simulacro.admision.uni.edu.pe/
Para participar en el simulacro presencial, la inversión es de S/150; quienes opten por sumar la evaluación de aptitud vocacional, especialmente recomendable para quienes postulan a la carrera de Arquitectura, deben abonar S/200.
Esta prueba adicional permite identificar habilidades específicas requeridas en la mencionada especialidad y constituye una herramienta valiosa para orientar la elección profesional.
La propuesta de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) busca acercar el proceso de admisión a los estudiantes de diversas regiones, facilitar la preparación en condiciones comparables al examen oficial y ofrecer una instancia concreta para evaluar fortalezas y áreas de mejora.
Según la información difundida por la propia entidad, la descentralización responde a la demanda de acceso equitativo, permitiendo que jóvenes de todo el Perú participen en igualdad de condiciones.
El simulacro, además de medir conocimientos, ofrece la posibilidad de experimentar el ambiente y las exigencias del examen real, lo que reduce la ansiedad y aumenta las probabilidades de éxito en la convocatoria oficial.
La UNI ha dispuesto información adicional y detalles logísticos en su portal de admisión, donde pueden consultarse mapas de sedes y requisitos específicos para cada ciudad.
La experiencia busca consolidar la preparación de los postulantes, contribuyendo a que lleguen al proceso de selección con mayor confianza y una visión clara de sus capacidades. Para más detalles, los interesados pueden visitar el portal oficial de admisión: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.
¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?
- Arquitectura
- Urbanismo
- Física
- Matemática
- Química
- Ingeniería Física
- Ciencias de la Computación
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica – Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil