Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Garcilaso en el duelo pendiente correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro fue reprogramado debido a la suspensión de la fecha por las elecciones presidenciales en Perú y, posteriormente, por la participación de los ‘merengues’ en la Copa Libertadores.

Programación del Universitario vs Deportivo Garcilaso por fecha 10

Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán este miércoles 22 de abril a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Hasta el momento, no hay información oficial sobre la venta de entradas, por lo que se desconoce si el recinto contará con una gran concurrencia, en medio del difícil presente que atraviesa el club ‘crema’.

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el duelo pendiente por la fecha 10.

Dónde ver el Universitario vs Deportivo Garcilaso: canal TV

La transmisión exclusiva del partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 Max. Esta señal se encuentra disponible a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite el acceso a aficionados en todo el territorio nacional.

Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play, gestionada por L1 Max, ofrece la posibilidad de ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, facilitando así el seguimiento sin depender de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura integral de la jornada, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, acciones destacadas y declaraciones de los protagonistas, para mantener informados a los seguidores sobre el desarrollo del campeonato nacional.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Universitario de Deportes sufrió su segunda derrota consecutiva, contando tanto la Copa Libertadores como la Liga 1, al caer frente a Melgar. El equipo ‘crema’ recibió dos goles en los primeros cinco minutos, anotados por Matías Zegarra y Jhonny Vidales, y a pesar de los intentos por remontar, solo consiguió descontar con un tanto de Jairo Concha.

El plantel regresó a Lima sin puntos y ahora se encuentra a ocho unidades de Los Chankas, líderes del torneo, lo que agudiza el difícil momento del club y provocó la salida anticipada del técnico Javier Rabanal.

Universitario afrontará el duelo pendiente ante Garcilaso sin entrenador principal. Jorge Araujo, quien se desempeñaba como asistente de Rabanal, asumirá el cargo de manera interina mientras la dirigencia define al nuevo director técnico. Entre los candidatos se mencionan Fabián Bustos, Jorge Fossati, Ricardo Gareca y Juan Reynoso.

El cuadro arequipeño se impuso 2-1 ante los 'cremas' en la UNSA por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

Deportivo Garcilaso tampoco atraviesa un buen momento. En su último partido, perdió 2-1 como visitante ante Sport Huancayo. Los goles del equipo local fueron obra de Nahuel Luján y Franco Caballero, mientras que Christopher Olivares descontó para el conjunto cusqueño.

Bajo la dirección de Sebastián Domínguez, quien asumió el cargo hace algunas fechas, Garcilaso ocupa el puesto 15 de la tabla con 10 puntos. El ‘pedacito de cielo’ solo ha logrado dos victorias en diez presentaciones y necesita sumar con urgencia, tanto en casa como fuera, para evitar complicaciones con el descenso.

En el estadio Monumental se enfrentarán dos equipos urgidos de sumar. Universitario afronta su última oportunidad para mantener vivas sus aspiraciones en el Torneo Apertura, mientras que Deportivo Garcilaso intentará alejarse de la zona baja de la tabla y tomar distancia de los puestos de descenso