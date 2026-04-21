Cachorro de zorro andino aparece en car wash de SMP: Tin Tin fue alimentado con pollo y frutas antes de su traslado por Serfor

El animal, bautizado como “Tin Tin”, permanece bajo cuidado temporal mientras se coordina su traslado a cargo de las autoridades ambientales. Fuente: Exitosa

Un pequeño zorrito, bautizado recientemente como ‘Tin Tin’, fue encontrado la mañana del sábado en la cochera de un car wash ubicado en la avenida Alisos, distrito de San Martín de Porres, despertando inquietud tanto entre los trabajadores como entre los vecinos de la zona. El animal, aún cachorro y de comportamiento dócil, permanece bajo el resguardo de uno de los propietarios, quien ha solicitado a las autoridades del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) el traslado a un entorno adecuado y seguro.

El día lunes, representantes de Serfor establecieron un primer contacto vía WhatsApp y solicitaron la ubicación exacta del animal, aunque hasta el cierre de este reporte el traslado seguía pendiente, según detalló Manuel, trabajador del local y responsable actual del zorrito, en declaraciones al medio Exitosa. Manuel relató que desde su arribo, ‘Tin Tin’ ha sido alimentado cuidadosamente con pollo, manzanas, huevos y agua, recibiendo atención continua “para que no pase hambre” hasta que pueda ser llevado a un entorno natural.

La aparición de este zorro andino en un distrito densamente poblado revive el recuerdo del caso Run Run, otro zorrito que fue capturado en Lima en 2021 tras permanecer semanas en un vecindario, alimentado por particulares y causando debate sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El pequeño zorrito 'Tin Tin', encontrado en un car wash de San Martín de Porres, espera ser trasladado por Serfor a un entorno adecuado. (Captura: Exitosa)

Aparición del zorrito ‘Tin Tin’ en un car wash de San Martín de Porres

El hallazgo de Tin Tin ocurrió la mañana del sábado, cuando trabajadores y clientes del car wash notaron la presencia de un pequeño animal que se desplazaba entre los vehículos. Manuel relató que, al regresar de un servicio turístico, fue advertido por sus compañeros sobre la presencia inesperada de un zorro andino en la cochera del local. “Me avisaron que un zorrito se había metido a la cochera”, recordó.

En ese momento, el local estaba lleno de clientes y algunos intentaron atraparlo. “Como en ese momento había varios clientes, algunos intentaron atraparlo, e incluso escuché comentarios de personas que querían capturarlo para venderlo. Por eso, decidí pedirle al encargado que cerrara la puerta para que saque a toda la gente y poner al zorrito a buen recaudo”, sostuvo.

La noticia se difundió rápidamente en el vecindario, generando interés y solidaridad. Los residentes, preocupados por el bienestar del animal, apoyaron la decisión de Manuel, quien desde entonces ha asumido la custodia temporal de Tin Tin. El zorrito, visiblemente asustado al principio, buscó refugio entre los autos y objetos del local, pero con el paso de las horas fue mostrando mayor confianza.

Especialistas del Serfor rescataron a un zorrito andino de aproximadamente cuatro meses de edad de un car wash en San Martín de Porres tras ser alertados por vecinos y trabajadores. (Foto: Serfor)

Cachorro de zorro andino permanece bajo cuidado de vecino en SMP a la espera de Serfor

‘Tin Tin’ es un cachorro de zorro andino y, según el testimonio de su cuidador, presenta una actitud sorprendentemente dócil. Ha convivido estos días junto a tres gatos en la vivienda temporal de Manuel e incluso interactúa de forma juguetona con ellos y con una de las gatitas se ha visto envuelto en pequeñas disputas lúdicas.

“Desde el sábado lo estoy alimentando; cada vez que sale, le doy pollo y algunas otras cosas. Me he informado un poco sobre qué comen los zorros, así que también le doy agua y frutas”, afirmó Manuel a Exitosa, detallando el esfuerzo por proporcionarle una dieta variada y adecuada a su naturaleza. El dueño del local explicó que, si bien la atención inmediata es indispensable para evitar riesgos, tiene claro que “es un animalito salvaje y debe trasladarse a su verdadero hábitat”.

Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescataron a un zorrito andino de aproximadamente cuatro meses de edad en un car wash de San Martín de Porres tras alerta ciudadana. (Foto: Serfor)

La presencia de un zorro en una vivienda residencial representa un riesgo tanto para el animal como para las personas, aunque por ahora se ha reportado buen estado de salud y carácter amigable. “Ya le dieron nombre hoy día, ahora se llama ‘Tin Tin’”, confirmó Manuel durante la entrevista. A pesar de la cercanía que se ha generado, el cuidador reiteró la importancia de que no permanezca en un entorno doméstico.

Serfor rescata a cachorro de zorro andino en SMP

Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) acudieron al car wash de San Martín de Porres tras recibir la notificación sobre la presencia de un zorrito andino. La intervención se realizó luego de que vecinos y trabajadores alertaran a la entidad sobre la situación del animal, de aproximadamente cuatro meses de edad.

Especialistas de Serfor y efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron en un car wash de San Martín de Porres para rescatar a un zorrito andino de aproximadamente cuatro meses, tras una alerta ciudadana. (Foto: Serfor)

Según informó Serfor a través de sus redes sociales, el ejemplar fue puesto a salvo tras una rápida acción de los técnicos en el lugar. El operativo permitió rescatar a Tin Tin y evitar que quedara expuesto a riesgos o posibles intentos de captura ilegal.

El animal fue trasladado para una evaluación veterinaria, donde especialistas analizarán su estado general y definirán el destino más adecuado para su bienestar. Serfor destacó la importancia de estas acciones para proteger la fauna silvestre y sensibilizar a la población sobre la tenencia responsable y la conservación de especies nativas.