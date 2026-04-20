Perú

INDECI recomienda medidas de preparación ante incremento de la velocidad del viento en la costa

Ante un aviso meteorológico de nivel naranja por vientos de moderada a fuerte intensidad en la costa, autoridades exhortan a la población y a los gobiernos locales a reforzar medidas de seguridad

Guardar
Fuertes vientos afectaron a Lima e Ica el último 31 de julio. (Foto: UNMSM)
INDECI emitió recomendaciones ante un aviso meteorológico de nivel naranja por incremento de vientos en la costa

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó este domingo medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.º 153, de nivel naranja, emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

El documento informa sobre el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao. El fenómeno se presentará del martes 21 al jueves 23 de abril.

Según el aviso, se prevén vientos con velocidades próximas a 37 km/h en la zona norte, cercanas a 35 km/h en el centro y alrededor de 23 km/h en el sur. En la costa de Ica, los valores alcanzarían cerca de 38 km/h.

Estas condiciones pueden generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. También se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina, sobre todo en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Vientos fuertes en Lima y la costa
El fenómeno afectará varias regiones costeras entre el 21 y 23 de abril con ráfagas de moderadas a fuertes

Ante esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a ejecutar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, dentro de sus competencias. Estas acciones buscan asegurar el diseño adecuado de las infraestructuras y proteger a la población.

Asimismo, el INDECI recomendó asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar la cercanía a equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. También aconsejó amarrar las embarcaciones.

De igual forma, sugirió el uso de ropa de abrigo e impermeable, el consumo de bebidas calientes y la atención en el centro de salud más cercano en caso de infecciones respiratorias o alergias.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de las zonas alertadas y coordina acciones con autoridades regionales y locales frente a este fenómeno meteorológicos.

Temas Relacionados

INDECIVientosperu-noticias

Más Noticias

Pamela Franco encara a la chica del ‘auto-rana’ y revela impactante plan de Christian Domínguez: “Quería llevarla a su casa”

La conversación expuso nuevos aspectos del comportamiento de Christian y reavivó el sonado ampay de Magaly TV La Firme con Mary Moncada

Pamela Franco encara a la chica del ‘auto-rana’ y revela impactante plan de Christian Domínguez: “Quería llevarla a su casa”

Audio revelaría supuestas coordinaciones y favoritismos en contratación para traslado de material electoral en la ONPE

Grabación difundida por Panorama menciona coordinaciones previas con empresas, presuntas preferencias y manipulación de requisitos técnicos

Audio revelaría supuestas coordinaciones y favoritismos en contratación para traslado de material electoral en la ONPE

Lentejas: receta para preparar el clásico de los lunes

En la mesa peruana, las lentejas se sirven comúnmente acompañadas de arroz blanco y son un clásico de los lunes

Lentejas: receta para preparar el clásico de los lunes

Resultados en regiones ONPE al 94.187 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Sigue el avance del escrutinio de votos a nivel Perú con el desagregado de cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan conforme avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados en regiones ONPE al 94.187 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú mantiene la ventaja sobre Rafael López Aliaga y estaría en segunda vuelta

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados en regiones ONPE al 94.187 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados en regiones ONPE al 94.187 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Rafael López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: “No se gana con trafa, señora K. No soy parte de esta basura de gente”

Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias antes del 3 de mayo: “para que también voten policías y militares”

Roberto Sánchez enfrenta denuncia constitucional por delitos de corrupción cuando lideró el Mincetur: Fiscalía presentó acusación

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini sorprende en Lima con “Pagan mucho, pero no saben”: para concierto y reclama a la primera fila por no corear sus canciones

Laura Pausini sorprende en Lima con “Pagan mucho, pero no saben”: para concierto y reclama a la primera fila por no corear sus canciones

Pamela Franco encara a la chica del ‘auto-rana’ y revela impactante plan de Christian Domínguez: “Quería llevarla a su casa”

Tito Nieves conmueve a Daniela Darcourt en su cumpleaños: “Deseo de todo corazón que llegues al éxito”

Renato Rossini Jr. descarta volver a ‘La Granja VIP’ y revela polémicos cambios en las reglas

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez dan la bienvenida a su primer hijo con mucho humor y ternura

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Apertura

Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Adrián Ugarriza se lució con doblete en triunfo de Kiryat Shmona y se consolida como uno de los máximos goleadores de Israel

Piero Quispe amplió su invicto con Sydney FC en la Liga de Australia mientras piensa en su futuro: ¿Volverá a Universitario?

Universitario vs Melgar 1-2: goles y resumen de la derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026