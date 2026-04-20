INDECI recomienda medidas de preparación ante incremento de la velocidad del viento en la costa

INDECI emitió recomendaciones ante un aviso meteorológico de nivel naranja por incremento de vientos en la costa

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó este domingo medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.º 153, de nivel naranja, emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

El documento informa sobre el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao. El fenómeno se presentará del martes 21 al jueves 23 de abril.

Según el aviso, se prevén vientos con velocidades próximas a 37 km/h en la zona norte, cercanas a 35 km/h en el centro y alrededor de 23 km/h en el sur. En la costa de Ica, los valores alcanzarían cerca de 38 km/h.

Estas condiciones pueden generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. También se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina, sobre todo en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El fenómeno afectará varias regiones costeras entre el 21 y 23 de abril con ráfagas de moderadas a fuertes

Ante esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a ejecutar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, dentro de sus competencias. Estas acciones buscan asegurar el diseño adecuado de las infraestructuras y proteger a la población.

Asimismo, el INDECI recomendó asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar la cercanía a equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. También aconsejó amarrar las embarcaciones.

De igual forma, sugirió el uso de ropa de abrigo e impermeable, el consumo de bebidas calientes y la atención en el centro de salud más cercano en caso de infecciones respiratorias o alergias.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de las zonas alertadas y coordina acciones con autoridades regionales y locales frente a este fenómeno meteorológicos.