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Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de abril
Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de abril

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 3,43 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,02% si se compara con los 3,43 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 1,82%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene una disminución del 5,95%.

Analizando este dato con el de días previos, encadena tres sesiones sucesivas en dígitos negativos. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

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