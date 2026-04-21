Perú

Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos en ‘La Granja VIP’

La decisión de Shirley de compartir cuarto con Diego desencadenó la molestia de Pablo, quien decidió poner fin a su romance en una conversación cargada de reproches y emociones

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Pablo Heredia puso fin a su relación con Shirley Arica tras la polémica decisión de dormir con Diego Chávarri. IG

La convivencia en 'La Granja VIP Perú' vivió uno de sus momentos más tensos y comentados con el abrupto final de la relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica.

El detonante: la decisión de Shirley de elegir a Diego Chávarri para dormir juntos en la suite del capataz, tras la competencia por el liderazgo semanal. La reacción de Heredia no se hizo esperar y, visiblemente fastidiado, optó por dar por terminada la relación en una conversación donde ambos dejaron aflorar sus diferencias y reproches.

El fastidio de Pablo Heredia y el quiebre definitivo

La mañana del 21 de abril, las cámaras captaron a Pablo Heredia incómodo, molesto y decidido a cortar el vínculo con Shirley Arica. “Hablar contigo en realidad siempre es una pared y nunca jamás se alcanza a torcer... No tienes mucha empatía. Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego”, le reclamó el actor argentino en la zona de los granjeros.

Por su parte, Shirley intentó defender su decisión y cuestionó el motivo real del enojo de Pablo: “¿Qué tiene de mal lo que he escogido, Diego? ¿Qué te molesta tanto?”.

Heredia, lejos de suavizar su postura, admitió que la situación le afectaba: “Puede ser que me moleste un poco, puede ser que no me, bueno, qué sé yo, no sé”.

La conversación escaló rápidamente con reproches mutuos sobre la falta de comunicación, respeto y comprensión. Finalmente, Heredia sentenció: “Sigamos siendo amigos. Perdón, entonces disculpame”. Shirley, molesta, replicó: “Amigos, yo no voy a ser tu amiga. Yo no voy a ser tu amiga”.

‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV
‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV

El contexto de la decisión: Shirley no tuvo opciones

La elección de Shirley Arica no fue meramente sentimental. Tras la eliminación de Renato Rossini Jr., la modelo se ganó el derecho de elegir compañero para la suite de capataz.

Sin embargo, las reglas del reality y los vínculos personales dentro de la casa limitaron sus opciones. Shirley explicó que Pablo Heredia no podía ser elegido porque ocupaba el rol de peón, y otras compañeras también estaban descartadas por diversas razones.

“Pamela está con su novio, no los voy a separar; con Gaby ahorita estoy un poco distanciada; Mónica está en peón; a Cri Cri recién lo conozco del reality, entonces Diego pues”, justificó Shirley ante las cámaras.

La reacción de Diego Chávarri fue de desconcierto, aunque aceptó la decisión y remarcó que compartir habitación era solo parte de las dinámicas del juego.

La modelo aseguró que su decisión es por las pocas posibilidades que tenía para escoger compañero de habitación | La Granja VIP

Estrategias, tensiones y emociones a flor de piel

La convivencia en La Granja VIP Perú ha estado marcada por alianzas, estrategias y vínculos personales que muchas veces sobrepasan el juego y llegan al plano emocional. El episodio entre Pablo Heredia y Shirley Arica evidencia cómo las reglas del reality pueden impactar directamente en las relaciones y provocar quiebres definitivos.

El intercambio terminó con Pablo pidiendo respeto por su decisión: “Dejo de discutir. No estoy para discutir ahí en esos tonos y en esas soberbias. De verdad”. Shirley, por su parte, desestimó el argumento: “Ay qué ridículo”.

Reacciones en redes y dentro de la casa

La ruptura no pasó desapercibida para los seguidores del reality, que comentaron en redes sociales el fastidio de Pablo Heredia y la incomodidad de Shirley Arica. Algunos usuarios apoyaron la postura de Heredia por poner límites ante lo que consideraron una falta de sensibilidad, mientras otros defendieron la autonomía de Shirley para tomar decisiones dentro del juego.

Dentro de la casa, la separación generó comentarios y especulaciones sobre el futuro de ambos participantes y el impacto que el quiebre tendrá en las próximas dinámicas del programa.

¿Qué sigue para Pablo Heredia y Shirley Arica?

Con la relación definitivamente rota, tanto Pablo Heredia como Shirley Arica deberán reacomodar sus estrategias y vínculos en la competencia. El reality promete nuevos giros y retos, donde la convivencia y las emociones seguirán a flor de piel.

Por ahora, la mañana del 21 de abril quedará marcada como el momento en que una elección estratégica desencadenó el fin de uno de los romances más comentados de La Granja VIP Perú.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan momento de alta tensión y terminan en un beso frente a cámaras. La Granja VIP / Panamericana TV
Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan momento de alta tensión y terminan en un beso frente a cámaras. La Granja VIP / Panamericana TV

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