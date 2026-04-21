Senamhi activará la alerta naranja: mañana afectará este fenómeno peligroso a Lima y 13 regiones

El Senamhi declara alerta naranja en 14 regiones por descenso de temperatura nocturna y vientos intensos en la sierra peruana. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el Aviso N° 154, declarando alerta naranja ante el descenso de la temperatura nocturna en la sierra del país. El evento tendrá una vigencia de 47 horas, desde las 00:00 horas del miércoles 22 hasta las 23:59 horas del jueves 23 de abril de 2026. El fenómeno, que se presenta con intensidad moderada a fuerte, afectará a Lima y a otras 13 regiones del territorio nacional.

Según el aviso, se prevé que durante estos días continúe el descenso de la temperatura nocturna en la sierra, acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h. Además, se anticipa escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna en las zonas afectadas.

Regiones bajo riesgo y temperaturas previstas

Las regiones que se encuentran bajo alerta naranja son: Amazonas, áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

Para el miércoles 22 de abril, el Senamhi proyecta temperaturas mínimas entre 2°C y 10°C en localidades por encima de los 2,500 metros sobre el nivel del mar en la sierra norte. En zonas ubicadas sobre los 3,200 metros en la sierra centro, los valores se ubicarán entre 0°C y 5°C. En áreas situadas por encima de los 4,000 metros en la sierra sur, se esperan valores cercanos a -1°C.

El jueves 23 de abril, el escenario se mantendrá similar, con temperaturas mínimas entre 2°C y 10°C en la sierra norte y entre 0°C y 5°C en la sierra centro sobre los 3,200 metros.

Niveles de peligro y recomendaciones del Senamhi

El aviso naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de la situación y seguir atentamente las recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades pertinentes.

Medidas de preparación ante el descenso de temperatura y vientos fuertes: recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha difundido una serie de medidas de preparación, dirigidas tanto a las oficinas de gestión del riesgo de desastres como a la población de los departamentos expuestos.

Por descenso de temperatura:

Permanecer en la vivienda y reducir las actividades al aire libre en la medida de lo posible.

Proteger la piel e hidratarse, especialmente la cara y las manos, ya que son zonas más expuestas a las bajas temperaturas.

Evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura; al salir, cubrir la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Utilizar calzado adecuado, ropa gruesa, guantes y gorros.

Contar con suficientes frazadas durante la noche.

Priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos tibios, ricos en calorías, como sopas y bebidas calientes.

Extremar el cuidado de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

No encender fogatas en espacios cerrados para evitar intoxicaciones.

Por vientos fuertes:

Alejarse de árboles, ya que las ramas pueden romperse y generar accidentes, así como evitar parques y avenidas con árboles.

Asegurar techos y vigas para evitar desprendimientos por el viento.

Proteger vidrios de ventanas y cubrir puntos de entrada de aire.

Tener cuidado con lámparas o velas, ya que vientos fuertes pueden causar caídas o incendios.

No transitar cerca de obras, andamios o edificios en construcción.

Proteger los ojos, nariz y boca en exteriores.

Reducir la velocidad al manejar y mantener atención al tránsito.

Evitar actividades cerca de zonas peligrosas como precipicios o estructuras con riesgo de colapso.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Departamentos afectados y alcance de la alerta

De acuerdo con los reportes oficiales, el fenómeno impactará principalmente en zonas de altura de Lima y en los departamentos de Amazonas, áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura y San Martín. Las autoridades exhortan a la población a estar pendiente de los boletines oficiales y adoptar todas las medidas preventivas para reducir riesgos asociados al frío nocturno y a los vientos intensos.