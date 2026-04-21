Perú

Comisión de Venecia confirma que leyes del Congreso “pueden generar impunidad” en casos de corrupción y DD. HH.

Grupo de expertos se pronunció sobre las denominadas “leyes procrimen” aprobadas por el Parlamento en los últimos dos años

Guardar
Pleno del Congreso sin gente
Más de 13 iniciativas con impacto en el sistema de justicia se han promovido en los últimos dos años. Foto: Congreso

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa confirmó que el paquete de leyes en materia penal que aprobó el Congreso de la República de Perú puede generar “impunidad” en caso de violaciones de derechos humanos y corrupción.

En el informe CDL-AD(2026)004, la Comisión se refiere específicamente sobre las siguientes normas aprobadas por el Parlamento:

  • La Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad y guerra para hechos previos a 2002 y les impone prescripción ordinaria.
  • Leyes 32108 y 32138 redefinen la descripción de “organización criminal”, recortando el alcance de la persecución penal y limitando herramientas de investigación como el levantamiento del secreto bancario.
  • La Ley 31990 introduce plazos estrictos y nuevas restricciones a la colaboración eficaz.
  • La Ley 32326 condiciona la extinción de dominio a una condena penal firme

Para los expertos del Consejo de Europa, estas leyes, si bien individualmente las consideran “defendibles”, sostienen que "su efecto combinado puede influir en la capacidad práctica de los operadores judiciales para abordar eficazmente la delincuencia grave y organizada".

Comisión de Venecia en sesión. Foto: Europa Press
Comisión de Venecia en sesión. Foto: Europa Press

“Individualmente, la mayoría de estas reformas pueden no obstaculizar la independencia y la imparcialidad de la administración judicial, e incluso pueden percibirse como una garantía y salvaguarda de los principios del debido proceso en el contexto de los procedimientos judiciales. Sin embargo, en conjunto, la Comisión de Venecia teme que estas propuestas puedan generar riesgo de impunidad de las violaciones más graves de los derechos humanos, las actividades delictivas y los casos de corrupción”, se lee en el informe.

Por ello, los expertos expresa su preocupación por el conjunto de reformas emprendidas contra el Poder Judicial, ya que estas podrían terminar debilitándolo.

“La Comisión alienta a las autoridades peruanas a que revisen estas medidas prestando especial atención al cumplimiento de los requisitos constitucionales, el derecho internacional de los derechos humanos y los principios reconocidos del Estado de Derecho”, se lee.

Y agregan: “La Comisión de Venecia recomienda además que se lleven a cabo consultas transparentes e inclusivas con los actores afectados nacionales y el público en general antes de adoptar cualquier reforma que afecte a las instituciones fundamentales del sistema judicial. De esta manera, Perú puede garantizar que las reformas refuercen, en lugar de socavar, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la gobernanza democrática”.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 4 de febrero
Pleno del Congrso de la República. (Congreso de la República)

Sugerencias

En sus conclusiones, la Comisión de Venecia sugiere a las autoridades peruanas que el nuevo Congreso debe llevar un “proceso integral, inclusivo y transparente de reforma judicial”.

“Este proceso debe priorizar una participación significativa de todos los actores relevantes, incluidos miembros del poder judicial, la profesión jurídica, la sociedad civil y el público en general. Asimismo, la reforma debe basarse en un análisis exhaustivo de los desafíos actuales y buscar asegurar un amplio consenso social”, se lee.

También se propone la revisión de las denominadas “leyes procrimen” “a la luz de las obligaciones internacionales”. “Debe realizarse una evaluación exhaustiva no solo de las medidas individuales, sino también de su efecto acumulado sobre la independencia judicial, la protección de los derechos humanos y la persecución de delitos graves y de corrupción”, sostienen.

Temas Relacionados

Comisión de VeneciaCongreso de la RepúblicaLeyes procrimenperu-politica

Más Noticias

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

En una carta dirigida a la presidenta de la JNJ, el saliente funcionario considera que su permanencia no contribuiría a la estabilidad del país

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ afronta el encuentro sin entrenador, luego de la salida de Javier Rabanal tras la derrota frente a Melgar como visitante. Conoce todos los detalles

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Otoño fuera de control en Lima: Senamhi alerta por calor inusual y nuevos picos de temperatura

El fenómeno El Niño Costero mantiene el termómetro al alza en la capital, donde se esperan hasta 30 °C en varios distritos. El Senamhi recomienda precaución ante la radiación y anuncia más días cálidos en pleno otoño

Otoño fuera de control en Lima: Senamhi alerta por calor inusual y nuevos picos de temperatura

Simulacro de admisión de la UNI se llevará a cabo en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo: conoce la fecha y montos de pago

Esta prueba permitirá medir el nivel académico y familiarizarse con el formato, reglas y exigencias del proceso real de admisión

Simulacro de admisión de la UNI se llevará a cabo en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo: conoce la fecha y montos de pago

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Tras el triunfo ante Alianza Lima en la primera final, el club ‘santo’ alzó su voz contra una publicación de las redes oficiales del torneo que involucró a Adeola Owokoniran

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

Roberto Sánchez protagoniza una tensa visita al mercado de San Juan de Miraflores: comerciantes se enfrentaron por su presencia

Resultados ONPE al 93.866 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Así fue la llegada de Piero Corvetto a la Fiscalía: ¿por qué fue citado?

Abogado de Rafael López Aliaga pide disculpas a Keiko Fujimori y Samuel Dyer por insultos: “De repente fue estrés”

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

Samahara Lobatón asegura que la aclamaron en elecciones, pero Samu expone la realidad: “Había 5 o 6 gatos”

Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”