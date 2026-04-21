Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

La conductora rechazó las acusaciones de Yahaira Plasencia y defendió el lenguaje de su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 20 de abril, el set de Magaly TV La Firme, Magaly Medina decidió abordar en vivo una situación que —según explicó— no solo le genera sorpresa, sino también preocupación por sus implicancias éticas. Acompañada de su actual abogado, Fernando Ugaz, la conductora expuso una serie de hechos relacionados con su exdefensor Iván Paredes, quien hoy representa a figuras que han iniciado acciones legales en su contra.

Desde el inicio de su intervención, Magaly dejó en claro que el tema no le resulta indiferente. Por el contrario, lo enfrenta con una mezcla de asombro y cuestionamiento.

“Bueno, estoy con mi abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien me defiende hace bastante tiempo ya. Y quiero hablar de esto, doctor. Esta, esta seguidilla de demandas, además encabezadas por alguien que trabajó conmigo, que fue mi abogado en muchísimos casos, sobre todo los casos de Farfán, donde ahí la raíz de la demanda eran las cosas que yo revelaba sobre su romance con Yahaira Plasencia”, expresó.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

Sus palabras no solo contextualizan el conflicto, sino que también subrayan un elemento clave: la relación profesional previa con quien hoy se encuentra en la otra vereda. En ese sentido, añadió:

“Y ahora, justamente, el doctor Iván Paredes anuncia públicamente esto que yo llamaría una especie de como campaña orquestada toda contra Magaly Medina. Hay que demandar a Magaly Medina y él quiere ser el que demande a nombre de todos estos personajes de la farándula, porque además los publicita”.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

El eje del conflicto: la ética profesional

El análisis tomó un rumbo más técnico cuando intervino Fernando Ugaz, quien explicó el caso desde el marco normativo. Su postura fue directa. “Bueno, definitivamente no. El código de ética lo establece de manera clara y precisa en el artículo 41. Dice este artículo que si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad a su anterior cliente, este no debería asumir estos casos”, detalló.

Aquí aparece un concepto fundamental: el conflicto de intereses. Según Ugaz, la participación de Iván Paredes en procesos actuales podría vulnerar principios básicos del ejercicio profesional si existe una conexión sustancial con casos anteriores en los que defendió a Magaly Medina.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

Casos anteriores que vuelven al presente

El abogado también explicó que algunos procesos pasados están siendo utilizados como sustento en las nuevas demandas. “Y en este caso, el haber asumido los casos de Yahaira, anexando sentencias donde él ha sido abogado patrocinante. Por ejemplo, ha anexado en el anexo diecinueve, ha anexado el caso de difamación de Jefferson Farfán”, indicó.

La reacción de Magaly fue inmediata: “Donde él fue mi abogado”, enfatizó. Ugaz continuó: “Y entonces, y él utiliza esa jurisprudencia, entre comillas, para decir que esa es una reiteración para pedir una agravación de pena”.

El tema no quedó ahí. También se mencionó otro caso: “También, por ejemplo, en el tema de Cáceres, ¿no? Que lo anexa en el anexo veinte de la misma”, dijo Ugaz. A lo que Magaly respondió con precisión: “Es un juicio que él perdió”, seguido de “Y que fue mi abogado”. Ugaz complementó: “Y que él apeló y que fue tu abogado”.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

La autorización que nunca existió

Uno de los puntos más determinantes surgió cuando se abordó la necesidad de consentimiento por parte del cliente. Ugaz explicó: “Entonces, definitivamente, y hay un requisito en el cual el código es tan sabio, que dice: sí se puede hacer si tú tienes un consentimiento expreso y por escrito de tu anterior patrocinado, de tu anterior cliente”.

La respuesta de Magaly fue clara y sin rodeos: “Yo no le he dado autorización ni he hablado con él sobre este tema”. Esta afirmación refuerza la posibilidad de una infracción ética, ya que, según lo expuesto, no existiría el permiso requerido para asumir casos en su contra.

Ugaz concluyó con firmeza: “Entonces, él está violando el código de ética del Colegio de Abogados”.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Es posible una denuncia?

La conversación avanzó hacia las acciones que podrían tomarse frente a este escenario. Magaly preguntó directamente: “Y esto nosotros podemos denunciarlo. Yo, como persona afectada, como su expatrocinada, ¿puedo denunciarlo ante el código de ética del Colegio de Abogados, doctor?”.

Ugaz respondió sin titubeos: “Definitivamente, definitivamente que sí. El Colegio de Abogados, nosotros vamos a poner en conocimiento de estos actos que hace el doctor Iván Paredes, porque él ya no está no solamente patrocinando personas que tienen intereses contrapuestos a los tuyos, sino que además alienta para que estos se realicen”.

Además, reforzó su argumento: “Entonces, este tema sí es absolutamente denunciable porque existe un patrocinio con conflicto con su caso anterior, con sus casos anteriores”. Para sustentar su posición, volvió a mencionar el caso Farfán: “Es un caso emblemático, porque en ese caso Jefferson Farfán se actúan no menos de nueve videos relacionados con Yahaira. Y entonces es absolutamente intrínseco la relación del caso”.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.

Entre el respeto y la crítica

Más allá del plano legal, Magaly Medina también expresó su sentir personal frente a la situación. “Sí, de verdad, a mí me asombró, porque como fue mi abogado, finalmente yo le guardo respeto por haber sido mi abogado”, señaló.

Sin embargo, su discurso también incluyó cuestionamientos sobre la trayectoria reciente de Iván Paredes. “Cuando a él lo nombran presidente del INPE y le sacan todas estas denuncias tremendas que se las saca el programa Cuarto Poder y luego se ve obligado a renunciar al INPE, bueno, sin duda alguna, su imagen quedó bastante maltrecha”, comentó.

En esa línea, planteó una interpretación sobre lo que estaría ocurriendo actualmente. “Entiendo que quiera hacer resurgir su carrera como abogado y que por eso utilice una figura mediática de mi vuelo, ¿no? Y decir: ‘Ya, a ver quién la va a demandar, ya uno, dos y vamos, vamos contra Magaly’”, expresó.

Finalmente, cuestionó la forma en que estas acciones se hacen públicas. “Y así, incluso porque él se promociona, lo pone en su página web, lo anuncia y bueno, y muchos lo rebotan”, concluyó.

Magaly: “Viola el código de ética” y anuncia denuncia contra su exabogado. Captura: Magaly Tv La Firme.