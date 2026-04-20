San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

San Martín emitió firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post. Crédito: Infobae

La polémica se instaló tras la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Luego de su contundente triunfo ante Alianza Lima, la Universidad San Martín alzó su voz mediante un comunicado oficial para rechazar un post realizado por las redes sociales del torneo, la cual involucraba a su jugadora Adeola Owokoniran.

El club ‘santo’ no tardó en pronunciarse y expresó su “más enérgico rechazo a la reciente publicación difundida en redes sociales por la Liga Peruana de Vóley Betsson”, en la que —según detallaron— “se incluyó una fotografía de nuestra jugadora acompañada de un texto que consideramos inapropiado y fuera de contexto respecto al desarrollo del partido de hoy”.

La publicación, que fue eliminada poco después, mostraba a la voleibolista en un gesto captado durante el encuentro, acompañado de un mensaje de tono irónico. Desde la institución interpretaron este contenido como una representación descontextualizada que no reflejaba con precisión lo ocurrido en el campo de juego y que podía dar lugar a lecturas erróneas.

En su comunicado, la Universidad San Martín profundizó en su postura y advirtió que este tipo de publicaciones pueden afectar el “profesionalismo de nuestro equipo”. Este punto fue central en su reclamo, ya que consideran que el uso de imágenes fuera de su contexto real puede distorsionar la percepción sobre sus deportistas y dar lugar a juicios erróneos en la opinión pública.

La publicación que realizó la Liga Peruana de Vóley en redes sociales. Crédito: Captura

Llamado a la responsabilidad

Asimismo, el club hizo un llamado directo a la organización del torneo para que actúe con mayor criterio en el manejo de sus contenidos digitales. “Exhortamos a la liga a mantener criterios responsables en la gestión de sus contenidos, priorizando el respeto hacia las jugadoras y evitando publicaciones que puedan prestarse a interpretaciones negativas o que afecten la imagen de las deportistas”, señalaron.

El mensaje de San Martín apunta a establecer un precedente sobre la forma en que se comunican los hechos en una competencia de alto nivel, especialmente en instancias decisivas como una final.

Finalmente, la institución de Santa Anita reafirmó su postura en torno a los principios que considera fundamentales en el deporte. “Reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, el respeto y la dignidad de todas las personas que forman parte del vóley nacional”, concluye el comunicado difundido por la administración del club.

La controversia surge en un momento clave del campeonato, a solo una semana del partido de vuelta que definirá al campeón. Mientras la serie se mantiene abierta en lo deportivo, este episodio añade tensión fuera de la cancha y reabre el debate sobre el rol y la responsabilidad de la comunicación oficial en el desarrollo del torneo.

El firme comunicado de la USMP Vóley.

Resultado de la primera final y fecha de la revancha

En lo deportivo, la Universidad San Martín dio el primer golpe en la serie tras imponerse con autoridad por 3-0 sobre Alianza Lima en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El conjunto ‘santo’ se quedó con el triunfo en sets corridos (25-23, 25-23 y 25-21), mostrando mayor solidez en los momentos clave del partido y tomando ventaja en la lucha por el título.

La definición continuará el próximo domingo 26 de abril desde las 17:00 horas, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente en el Polideportivo Lucha Fuentes. De repetir el triunfo, la USMP se consagrará campeón nacional; mientras que el cuadro ‘íntimo’ estará obligado a ganar para forzar un tercer y definitivo encuentro.