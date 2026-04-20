El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

Yahaira Plasencia sostiene su denuncia por difamación agravada contra Magaly Medina, defendiendo su honor ante la opinión pública peruana. (Instagram Yahaira Plasencia / Magaly Medina)

Yahaira Plasencia, una de las figuras más mediáticas de la música peruana, anunció que continuará adelante con su querella penal contra Magaly Medina por el presunto delito de difamación agravada. La cantante, quien lleva más de un año y medio en disputa legal con la conductora de televisión, compartió un video en sus redes sociales donde, acompañada de su nuevo equipo legal, reafirma que no dará marcha atrás en su intención de obtener justicia y respeto para su nombre.

En el video, Plasencia aparece junto al penalista Iván Paredes, quien años atrás fuera abogado de la propia Magaly Medina, y la abogada que liderará la acusación.

“Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honra, mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional”, declaró la intérprete de ‘Cobarde’. Añadió que sus abogados serán los encargados de representarla en este proceso y que irá hasta las últimas consecuencias en defensa de su imagen.

Los fundamentos de la denuncia de Yahaira contra Magaly

La querella de Yahaira Plasencia se sustenta en declaraciones emitidas por Magaly Medina en su programa, donde la conductora habría utilizado expresiones como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a la cantante. La abogada de Plasencia remarcó en el video:

“Es importante acreditar este caso, que la señora Magaly Medina le dijo palabras que denigraron su imagen, su honor de Yahaira Plasencia a nivel nacional e internacional. Insultos que no solo denigran, sino que incitan a otras personas y lo normalizan, generando violencia contra la mujer”, comentó.

La cantante Yahaira Plasencia, acompañada de su equipo legal del Estudio Paredes Abogados, anuncia formalmente la demanda que interpuso hace un año y medio contra Magaly Medina por el delito de difamación agravada, buscando defender su honor y reputación. Video: Instagram Yahaira Plasencia

La defensa enfatizó que este tipo de comentarios no solo afectan el honor de una persona, sino que pueden tener un impacto negativo más amplio, al fomentar la discriminación y la violencia de género. Según la abogada, “estos insultos vejatorios a nivel nacional e internacional están mal, discriminan y generan violencia contra la mujer. Le pudo pasar a ella y mañana le puede pasar a cualquier otra persona”.

Por su parte, Iván Paredes subrayó la importancia de sentar un precedente legal: “Vamos a ir con todo porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad, no solo de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú. Eso no lo vamos a permitir”.

Polémica por el abogado de Yahaira Plasencia, exdefensor de Magaly Medina

La denuncia de Yahaira Plasencia llega tras repetidos episodios de enfrentamientos públicos con Magaly Medina. La cantante asegura que la conductora ha vulnerado reiteradamente su honor y su imagen pública, especialmente a raíz de su participación en los Latin Grammy 2024 y su vínculo profesional con Sergio George.

Cuando Medina la comparó con una “mascota” y utilizó términos como “escort”, Plasencia envió una carta notarial en noviembre de 2024 solicitando una rectificación pública en 24 horas—a la que Medina nunca accedió—, lo que llevó a la artista a formalizar la denuncia penal.

Abogado de Magaly Medina dejará de defenderla, anuncia Rodrigo González.

Uno de los aspectos que más llamó la atención, tanto para sus seguidores como para los críticos de la denuncia, es que Iván Paredes fue durante años el abogado principal de Magaly Medina, participando en su defensa legal en casos complejos como el de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Paredes renunció a ese rol en octubre de 2024 y, desde entonces, ha asumido casos de otras figuras mediáticas, generando debate sobre la ética profesional de representar ahora a la parte contraria. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron este giro, mientras otros celebraron que la cantante cuente con un abogado experimentado en este tipo de litigios.

¿Qué sigue en el proceso contra Magaly Medina?

Mientras usuarios y seguidores se muestran divididos, algunos consideran que la denuncia de Plasencia es una reacción necesaria frente a los constantes ataques mediáticos, y otros sostienen que la justicia debería priorizar casos más graves. “Ninguna mujer merece ser denigrada. Basta del odio contra la mujer”, enfatizó Yahaira en su publicación, defendiendo que su denuncia busca frenar la normalización de insultos y la violencia de género en los medios.

En los comentarios del video y las publicaciones relacionadas, las opiniones están polarizadas: “Ya es hora que Magaly no siga atacando”, “Que bueno que se hará justicia”, pero también: “No hagas perder el tiempo al poder judicial”, “Hay casos más importantes que esto”, y críticas por la supuesta falta de ética del abogado al representar ahora a Plasencia.

Yahaira Plasencia envía carta notarial y le pide a Magaly Medina se rectifique.

Por el momento, Magaly Medina no ha respondido públicamente a la reactivación de la demanda, aunque en anteriores ocasiones ha defendido su derecho a opinar y a utilizar el humor y la ironía en su programa. La conductora también ha argumentado que términos como “escort” pueden tener diferentes connotaciones, aunque admitió que la intención nunca fue denigrar personalmente a la salsera.

Mientras tanto, el estudio Paredes Abogados ha dejado claro que buscará sentar un precedente legal para que “no se siga vulnerando la dignidad de las mujeres en el Perú”. Yahaira Plasencia, por su parte, aseguró que mantendrá informados a sus seguidores sobre cada paso del proceso y que luchará hasta el final por limpiar su nombre.