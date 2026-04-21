Perú

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

La emoción y el orgullo marcaron la graduación de la hija mayor de Melissa. La expareja de la modelo acompañó a Flavia en una ceremonia que selló el fuerte vínculo entre ambos.

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Roberto Martínez y Melissa Loza celebran junto a Flavia Ramos Loza en su emotiva ceremonia de graduación universitaria. IG
Roberto Martínez y Melissa Loza celebran junto a Flavia Ramos Loza en su emotiva ceremonia de graduación universitaria. IG

El mundo del espectáculo peruano vivió un momento de unión y orgullo familiar con la graduación universitaria de Flavia Ramos Loza, hija mayor de la reconocida modelo Melissa Loza.

La joven culminó sus estudios en arquitectura en una de las universidades más prestigiosas del país, rodeada del cariño de su madre y del exfutbolista Roberto Martínez, quien no ocultó su felicidad y orgullo durante la ceremonia.

Un reencuentro familiar en un día inolvidable

La ceremonia de graduación, que reunió a familiares y amigos, fue el escenario perfecto para sellar el fuerte lazo que une a Flavia con su madre y con Roberto Martínez. El exfutbolista, pese a haber terminado su relación sentimental con Melissa Loza en 2010, ha mantenido una cercana y sólida relación con la joven, a quien considera como una hija.

Durante el evento, Roberto compartió emotivos mensajes en redes sociales, dejando claro el orgullo que siente por el logro de Flavia. “Lo lograste, arquitecta”, escribió en un post acompañado de una fotografía donde posa sonriente junto a Flavia y Melissa Loza. La imagen fue rápidamente celebrada por seguidores y amigos, quienes destacaron la madurez y unión familiar pese a las historias del pasado.

Flavia, ya arquitecta, posó con su madre, su tía Tepha Loza y su enamorado, mostrando la unión familiar. IG
Flavia, ya arquitecta, posó con su madre, su tía Tepha Loza y su enamorado, mostrando la unión familiar. IG

Melissa Loza y el apoyo incondicional a su hija

Melissa Loza, una de las figuras más queridas de la televisión y actual integrante de ‘Esto es guerra’, no ocultó su emoción y acompañó a Flavia en cada momento previo a la graduación.

Desde la víspera, Melissa y su hermana Tepha Loza acompañaron a Flavia en los preparativos, visitando un centro comercial y luego una peluquería para el look final. “Amando el resultado”, compartió Melissa en sus historias, reflejando la importancia de la fecha.

Ya en la ceremonia, la modelo no dejó de grabar cada instante y compartirlo en su cuenta de Instagram, donde dedicó un sentido mensaje a su hija: “Ayer fue un día que voy a guardar para siempre. Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo… porque sé todo el esfuerzo que hay detrás, todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí. Este es un logro enorme en tu vida, hija, y también el comienzo de un camino nuevo que sé que te va a llevar muy lejos. Confío en ti, en la mujer en la que te estás convirtiendo y en todo lo que eres capaz de lograr. Siempre voy a estar contigo, en cada paso, así Dios me lo permita. Gracias a todos los que nos acompañaron en un día tan importante para nosotros. Y sé que desde el cielo, mi mamita estuvo celebrando y sintiéndose orgullosa. Te amo infinito”.

Melissa Loza y el apoyo incondicional a su hija tras su graduacion universitaria. IG
Melissa Loza y el apoyo incondicional a su hija tras su graduacion universitaria. IG

El mensaje de Roberto Martínez y la relación con Flavia Ramos

Roberto Martínez, por su parte, no solo asistió a la graduación, sino que se mostró especialmente cercano a Flavia, reafirmando el vínculo afectivo construido a lo largo de los años.

“Lo lograste, arquitecta”, publicó en sus redes, acompañado de una foto familiar que no tardó en viralizarse. La reacción de Martínez dejó en evidencia el cariño y la admiración mutua, más allá de la relación pasada con Melissa Loza.

En la misma imagen, Flavia aparece rodeada por las personas más importantes de su vida: su madre Melissa, su tía Tepha Loza y su actual pareja, completando una escena familiar que fue celebrada por los seguidores de la familia Loza.

Melissa Loza acompañó a su hija en cada preparativo, desde la víspera hasta la graduación. IG
Melissa Loza acompañó a su hija en cada preparativo, desde la víspera hasta la graduación. IG

Un vínculo que trasciende el pasado

Melissa Loza ha sido clara al referirse a la relación entre Roberto Martínez y su hija Flavia: “No es novedad, ellos tienen una relación de hace muchos años, de padre e hija, y es lo de siempre, una bonita relación. Es algo que no se puede quebrar”, expresó la modelo en entrevistas pasadas.

A pesar de que el romance entre Melissa y Roberto terminó hace más de una década, la amistad y el respeto han prevalecido, permitiendo a Flavia crecer en un ambiente de armonía y apoyo.

Melissa Loza y Roberto Martínez
Melissa Loza y Roberto Martínez

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