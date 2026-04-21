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Roberto Sánchez protagoniza una tensa visita al mercado de San Juan de Miraflores: comerciantes se enfrentaron por su presencia

La visita del candidato al mercado Ciudad de Dios inició con relativa calma tras su ingreso y desayuno en un puesto de comida. Sin embargo, la situación cambió cuando algunos asistentes expresaron rechazo y otros respaldo, generando tensiones e incidentes en los accesos del recinto

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Accidentada visita de Roberto Sánchez al mercado de San Juan de Miraflores comerciantes se enfrentaron por su presencia. Exitosa Noticias

La accidentada visita de Roberto Sánchez al mercado cooperativa Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores se vio marcada por momentos de tensión y enfrentamiento entre comerciantes. El candidato presidencial de Juntos por el Perú llegó al recinto con la intención de reunirse con dirigentes y compartir un desayuno, pero la jornada se desvió rápidamente hacia el desorden y la confrontación.

En un inicio, la presencia de Sánchez generó expectativa entre los asistentes. Tras ingresar por una puerta distinta a la prevista y consumir un caldo de mote con papa y queso en un puesto de comida, el ambiente se mantuvo en calma. Luego, algunos comerciantes empezaron a expresar su rechazo y otros intentaron respaldar al candidato, lo que desencadenó incidentes en los accesos principales del recinto.

La visita de Roberto Sánchez al mercado de San Juan de Miraflores terminó con empujones, gritos y lanzamientos de objetos como botellas de agua, basura y huevos. Varios simpatizantes y detractores se enfrentaron físicamente, mientras personal de seguridad y medios de comunicación intentaban contener el desorden. El candidato evitó hacer declaraciones y se retiró del lugar sin responder a la prensa.

Montaje fotográfico de Roberto Sánchez en primer plano, con gafas y sombrero blanco, sobre un fondo de personas en una confrontación en un mercado
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, enfrenta momentos de tensión y enfrentamientos con comerciantes durante su visita al mercado cooperativa Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

Visita de Roberto Sánchez a mercado Ciudad de Dios desata enfrentamientos

El recorrido de Sánchez, programado para las 9:00, se vio alterado desde el inicio por problemas de coordinación en el ingreso. En lugar de la puerta nueve, accedió por la puerta ocho, lo que generó confusión entre su equipo y los organizadores. Personal de seguridad trató de restringir la entrada de simpatizantes y comerciantes, lo que dificultó el avance del candidato y su comitiva.

Mientras el candidato desayunaba en un puesto del mercado, la presencia de numerosos periodistas y vendedores generó aglomeraciones y tensiones. Al momento de su salida, un grupo considerable de comerciantes se congregó en la zona de las gradas. En ese espacio, dos personas, una identificada con el logo del partido y otra vestida de negro, se enfrentaron a golpes. Simultáneamente, otros asistentes expulsaban a simpatizantes de Juntos por el Perú, en medio de insultos y empujones.

Las hostilidades se intensificaron cuando varios participantes arrojaron botellas de agua, basura y huevos en dirección al candidato y su equipo. El operativo de seguridad logró evacuar a Sánchez, mientras los medios de comunicación registraban las escenas de caos.

La carrera electoral de Sánchez avanza pese a denuncia por corrupción

Roberto Sánchez, postulante por Juntos por el Perú, se ha posicionado como una de las figuras con posibilidades de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De acuerdo con el conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), con el 93,87% de actas procesadas, Sánchez suma el 12,01% de los votos válidos, equivalentes a 1.899.596 sufragios, ubicándose en segundo lugar detrás de Keiko Fujimori y por delante de Rafael López Aliaga.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

A pesar del avance en la intención de voto, la campaña de Sánchez se desarrolla bajo una denuncia constitucional por presuntos delitos de corrupción durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo. La Fiscalía de la Nación, órgano autónomo encargado de la persecución de delitos en Perú, acusa a Sánchez de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en relación con la designación de personal durante el gobierno de Pedro Castillo. El expediente, presentado el 22 de marzo de 2025 por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, permanece pendiente de revisión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el órgano congresal encargado de analizar denuncias contra altos funcionarios y actualmente controlado por Alianza para el Progreso.

La denuncia incluye testimonios y documentos sobre la supuesta intermediación del congresista Guido Bellido en la contratación de Daniel Abarca como asesor, así como la presunta recepción de beneficios irregulares. Tanto Sánchez como Bellido han negado las acusaciones y atribuyen el proceso a motivaciones políticas. Hasta la fecha, la subcomisión parlamentaria no ha agendado el análisis del caso, por lo que la situación judicial del candidato continúa indefinida a medida que avanza el proceso electoral.

Sánchez ha enfrentado otros procesos constitucionales relacionados con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, de los cuales fue exonerado por votación en el Congreso. En el reciente debate del Jurado Nacional de Elecciones, el candidato denunció un presunto pacto entre bancadas mayoritarias para controlar el Ejecutivo desde el Legislativo e insistió en su propuesta de indultar al expresidente Castillo si resulta elegido.

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