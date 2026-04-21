Magaly Medina responde a denuncia de Yahaira Plasencia: “Ponen en mi boca palabras que nunca dije”

La conductora rechazó las acusaciones de Yahaira Plasencia y defendió el lenguaje de su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina decidó pronunciarse públicamente frente a la denuncia por difamación agravada impulsada por Yahaira Plasencia, acompañada por su abogado Iván Paredes. En una intervención firme, fiel a su estilo directo, la conductora rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó tanto el contenido de la denuncia como el contexto en el que se viene desarrollando este proceso legal, que ya supera el año de antigüedad.

Magaly niega expresiones atribuidas en su contra

Desde el inicio de su descargo, Magaly dejó clara su posición: considera que se le están atribuyendo palabras que nunca formaron parte de su discurso televisivo. “Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije”, afirmó, marcando distancia con uno de los principales argumentos de la denuncia.

En particular, hizo énfasis en el término “rumruna”, el cual —según explicó— no fue utilizado por ella en referencia a Yahaira Plasencia. “Lo de ‘rumruna’ nunca dije. A Yahaira no, a otras sí”, precisó, introduciendo un matiz relevante: reconoce haber usado ese término en otros contextos, pero niega su aplicación en el caso específico que hoy la enfrenta legalmente con la salsera.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

El uso del lenguaje y la línea editorial de su programa

En su intervención, Magaly también defendió el estilo característico de su programa, argumentando que se basa en un lenguaje coloquial y en la crítica a figuras públicas dentro del ámbito del entretenimiento. En ese sentido, explicó el contexto en el que utilizó la palabra “score”, otro de los puntos cuestionados.

“Yo la palabra ‘score’ usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él”, sostuvo, haciendo referencia a Sergio George.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

Una disputa que trasciende lo mediático

El conflicto entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia no es nuevo, pero ha adquirido un nuevo nivel de complejidad con la persistencia de la denuncia legal. La cantante, respaldada por su defensa, ha dejado en claro que continuará con el proceso, lo que obliga a ambas partes a sostener sus versiones en un terreno más formal: el judicial.

En este contexto, Magaly no solo se limitó a rechazar las acusaciones, sino que también cuestionó lo que considera una estrategia organizada en su contra. “Estas seguidilla de demandas encabezadas por alguien que fue mi abogado en muchísimos casos, ahora anuncia públicamente esto que yo llamaría como una especie de campaña orquestada, todo contra Magaly Medina”, expresó.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

El factor Iván Paredes: de defensa a contraparte

Uno de los elementos más llamativos del caso es el rol de Iván Paredes, quien anteriormente fue abogado de Magaly Medina y hoy representa a Yahaira Plasencia. Este cambio de posición ha sido interpretado por la conductora como un posible conflicto ético, lo que la ha llevado a considerar acciones legales adicionales.

“Él quiere ser quien demanda a nombre de todos estos personajes porque los publicita”, afirmó, sugiriendo que existe una intención de exposición mediática detrás de estas denuncias. En esa línea, también enfatizó su derecho a un juicio justo, dejando abierta la posibilidad de presentar una denuncia contra su exdefensor.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué denuncia Yahaira Plasencia?

La querella de Yahaira Plasencia se sustenta en declaraciones emitidas por Magaly Medina en su programa, donde la conductora habría utilizado expresiones como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a la cantante. La abogada de Plasencia remarcó en el video:

“Es importante acreditar este caso, que la señora Magaly Medina le dijo palabras que denigraron su imagen, su honor de Yahaira Plasencia a nivel nacional e internacional. Insultos que no solo denigran, sino que incitan a otras personas y lo normalizan, generando violencia contra la mujer”, comentó.

La salsera peruana fue foco de comentarios tras imágenes de un local vacío, pero decidió contestar de manera contundente y continuar con su agenda internacional a pesar de la controversia generada (Instagram / yahairaplasencia)