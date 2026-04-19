Serums 2026-I: Esta es la fecha en la que publicarán los resultados del examen para más de 7 mil plazas

CMP denuncia intentos de estafa en adjudicación de plazas del SERUMS 2026-I. (Foto: Serums)

Este domingo 19 de abril, 39.762 postulantes participaron en la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, requisito clave para ejercer en el sector público y acceder a especializaciones o becas estatales.

El examen, realizado en 29 puntos del país, buscó garantizar transparencia, gratuidad y descentralización, bajo la supervisión de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), veedores de colegios profesionales y representantes de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.

La prueba, orientada a profesionales de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, farmacia y bioquímica, nutrición, tecnología médica, psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria, evaluó competencias en cinco áreas: Salud Pública, Cuidado Integral, Ética e Interculturalidad, Gestión de Servicios e Investigación.

Este proceso define el orden de mérito para la adjudicación de plazas, que se realiza según el puntaje obtenido y las preferencias de los candidatos.

Serums en Perú. Foto: Andina

Resultados del Serums 2026-I

El Ministerio de Salud ha establecido que los resultados preliminares del examen Serums 2026-I se publicarán el 23 de abril, permitiendo a los postulantes revisar sus puntajes y, de ser necesario, presentar solicitudes de revisión.

Concluida esta etapa, la publicación de los resultados finales se llevará a cabo el 28 de abril, una vez procesadas las observaciones y verificada la transparencia.

Las fechas oficiales para el inicio y término del servicio también fueron definidas. Los profesionales que accedan a una plaza remunerada comenzarán el Serums el 6 de mayo de 2026 y finalizarán el 30 de abril de 2027.

Para quienes obtengan una plaza equivalente, el inicio será el 26 de mayo de 2026 y la culminación se mantiene el 30 de abril de 2027.

Plazas Serums 2026-I: distribución regional y vacantes

En esta edición, el concurso ofrece 7,489 plazas remuneradas para profesionales de la salud, con prioridad en regiones con mayores brechas de atención. La distribución responde a criterios de lejanía, pobreza y necesidad de cobertura en los establecimientos de salud.

Plazas disponibles por región:

Cajamarca: 484

Piura: 468

Ayacucho: 450

Apurímac: 423

Huancavelica: 416

Junín: 395

La Libertad: 387

Áncash: 381

Huánuco: 372

Cusco: 352

Loreto: 278

San Martín: 273

Arequipa: 252

Pasco: 248

Ica: 229

Amazonas: 220

Ucayali: 194

Lambayeque: 175

Tumbes: 162

Madre de Dios: 149

Lima Región: 143

Tacna: 126

Moquegua: 121

Callao: 49

Lima Sur: 45

Lima Norte: 42

Lima Este: 35

Lima Centro: 13

Remuneración y beneficios para serumistas

Los profesionales seleccionados recibirán una remuneración mensual diferenciada:

Médicos: S/ 6,624

Otras profesiones de salud: S/ 5,300

A estos montos se suman bonificaciones según la ubicación de la plaza, condiciones de acceso y niveles de pobreza, además de un apoyo económico por concepto de instalación. Las vacantes pertenecen a entidades como el Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El Serums es un paso obligatorio para ejercer en el sector público y avanzar en la carrera profesional. El proceso 2026-I reafirma el compromiso con la meritocracia y la cobertura de salud en todo el país.