Serums 2026-I: Esta es la fecha en la que publicarán los resultados del examen para más de 7 mil plazas

Este domingo 19 de abril, 39.762 postulantes participaron en la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, requisito clave para ejercer en el sector público y acceder a especializaciones o becas estatales.
El examen, realizado en 29 puntos del país, buscó garantizar transparencia, gratuidad y descentralización, bajo la supervisión de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), veedores de colegios profesionales y representantes de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.
La prueba, orientada a profesionales de medicina, enfermería, obstetricia, odontología, farmacia y bioquímica, nutrición, tecnología médica, psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria, evaluó competencias en cinco áreas: Salud Pública, Cuidado Integral, Ética e Interculturalidad, Gestión de Servicios e Investigación.
Este proceso define el orden de mérito para la adjudicación de plazas, que se realiza según el puntaje obtenido y las preferencias de los candidatos.
Resultados del Serums 2026-I
El Ministerio de Salud ha establecido que los resultados preliminares del examen Serums 2026-I se publicarán el 23 de abril, permitiendo a los postulantes revisar sus puntajes y, de ser necesario, presentar solicitudes de revisión.
Concluida esta etapa, la publicación de los resultados finales se llevará a cabo el 28 de abril, una vez procesadas las observaciones y verificada la transparencia.
Las fechas oficiales para el inicio y término del servicio también fueron definidas. Los profesionales que accedan a una plaza remunerada comenzarán el Serums el 6 de mayo de 2026 y finalizarán el 30 de abril de 2027.
Para quienes obtengan una plaza equivalente, el inicio será el 26 de mayo de 2026 y la culminación se mantiene el 30 de abril de 2027.
Plazas Serums 2026-I: distribución regional y vacantes
En esta edición, el concurso ofrece 7,489 plazas remuneradas para profesionales de la salud, con prioridad en regiones con mayores brechas de atención. La distribución responde a criterios de lejanía, pobreza y necesidad de cobertura en los establecimientos de salud.
Plazas disponibles por región:
- Cajamarca: 484
- Piura: 468
- Ayacucho: 450
- Apurímac: 423
- Huancavelica: 416
- Junín: 395
- La Libertad: 387
- Áncash: 381
- Huánuco: 372
- Cusco: 352
- Loreto: 278
- San Martín: 273
- Arequipa: 252
- Pasco: 248
- Ica: 229
- Amazonas: 220
- Ucayali: 194
- Lambayeque: 175
- Tumbes: 162
- Madre de Dios: 149
- Lima Región: 143
- Tacna: 126
- Moquegua: 121
- Callao: 49
- Lima Sur: 45
- Lima Norte: 42
- Lima Este: 35
- Lima Centro: 13
Remuneración y beneficios para serumistas
Los profesionales seleccionados recibirán una remuneración mensual diferenciada:
- Médicos: S/ 6,624
- Otras profesiones de salud: S/ 5,300
A estos montos se suman bonificaciones según la ubicación de la plaza, condiciones de acceso y niveles de pobreza, además de un apoyo económico por concepto de instalación. Las vacantes pertenecen a entidades como el Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El Serums es un paso obligatorio para ejercer en el sector público y avanzar en la carrera profesional. El proceso 2026-I reafirma el compromiso con la meritocracia y la cobertura de salud en todo el país.