Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Carlos Desio, DT de Sport Boys, señaló que habrá llamado de atención para Miguel Trauco por la expulsión. L1Max

El debut de Miguel Trauco y Carlos Zambrano con Sport Boys en Sullana estuvo marcado por la tensión y la polémica. En los minutos finales del partido frente a Alianza Atlético, el lateral izquierdo se vio envuelto en una situación que superó lo meramente deportivo por una bronca tras un cruce verbal con Germán Díaz. Esto terminó con la expulsión de los dos y un tumulto que continuó incluso en el túnel de acceso a los vestuarios.

La reacción del técnico del cuadro ‘rosado’, Carlos Desio no se hizo esperar. “No sé bien lo que pasó, a mí no me gustan estas cosas. Les dije que no pueden ocurrir estas cosas, que nosotros no nos tenemos que salir del plan, que venimos a ejecutar, no nos podemos dejar con un hombre menos. Si bien fue una expulsión de cada lado, no podemos cometer esos errores que nos terminan perjudicando”, fueron sus primeras palabras en L1 MAX.

El DT argentino fue claro al admitir que el episodio con Trauco no podía repetirse. “¿Se le fue la cadena a Miguel? Trató en defensa, según él, por lo que le dijo el chico contrario y saltó en defensa, y yo le dije que no tienes que ser seguridad de nadie; entonces tener la mente clara y pensando en lo que tiene que hacer dentro de la cancha y no pensar en lo que pasa afuera. Sí hubo un llamado de atención por la reacción, no puede reaccionar así”, advirtió.

Carlos Desio reveló firme llamado de atención contra Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético.

En ese contexto, Carlos Desio también se refirió a los cánticos provenientes de la tribuna dirigidos tanto a Carlos Zambrano como a Miguel Trauco, ambos recién llegados al club y en el ojo de la tormenta por motivos extradeportivos. “¿Cánticos contra Carlos Zambrano y Miguel Trauco? Se van a escuchar en todas las canchas que juguemos, esto es parte del folclore del fútbol que te van a gritar eso. Manejar un poco más a Miguel; Carlos la tiene muy clara en eso, yo hablé con él y sabe que va a pasar eso“, explicó el entrenador argentino.

Cómo se desarrolló el conato de bronca en Sullana

El partido en el estadio Campeones del 36 se mantuvo equilibrado durante buena parte del encuentro, con ambos equipos luchando por el control del balón. El punto crítico llegó a los 86 minutos, cuando un fuerte intercambio verbal entre Miguel Trauco y Germán Díaz terminó en expulsión para ambos. De hecho, la gresca se trasladó del campo al túnel, donde los jugadores intentaron continuar la discusión e incluso buscaron irse a las manos. Al percatarse de la situación, varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico corrieron al lugar para evitar que la pelea pasara a mayores.

Mientras esto ocurría, un grupo de hinchas locales comenzó a lanzar objetos desde la tribuna, lo que obligó a que algunos compañeros de Trauco lo rodearan para protegerlo. La intervención de los jugadores de Alianza Atlético fue fundamental para pedir calma a su hinchada y evitar que la situación se saliera de control.

El futbolista nacional vio la tarjeta roja en el partido ante Alianza Atlético en Sullana. (Video: L1MAX)

El árbitro decidió que el partido continuara pese al ambiente hostil, y el desenlace fue tan inesperado como accidentado. En tiempo de descuento, Hansell Riojas marcó el gol que dio la victoria a Sport Boys, cerrando un duelo cargado de polémica y tensión que dejó como saldo la expulsión de dos protagonistas y una investigación en curso para determinar posibles sanciones adicionales.

Situación judicial de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras la denuncia en Uruguay

El presente de Carlos Zambrano y Miguel Trauco no solo está marcado por lo deportivo, sino también por la situación legal que atraviesan ambos jugadores. La denuncia por presunto abuso sexual, presentada por una joven argentina, fue archivada en Argentina, pero el proceso judicial continúa en Uruguay, país donde se produjeron los hechos.

Tras el escándalo, los defensores, además de Sergio Peña, quedaron desvinculados de Alianza Lima y estuvieron varios meses sin jugar. Según reportes judiciales, aún no hay resultados definitivos de los exámenes médicos ni de las pruebas de ADN solicitadas por la parte denunciante, y se prevé que las indagaciones se reanuden en Uruguay, donde la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad penal de los involucrados.