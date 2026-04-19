Perú

Otoño fuera de control en Lima: Senamhi alerta por calor inusual y nuevos picos de temperatura

El fenómeno El Niño Costero mantiene el termómetro al alza en la capital, donde se esperan hasta 30 °C en varios distritos. El Senamhi recomienda precaución ante la radiación y anuncia más días cálidos en pleno otoño

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que la ciudad de Lima continuará registrando altas temperaturas durante el otoño, desafiando las cifras habituales para esta época.

Según el reporte más reciente, se prevén picos de calor de hasta 30 °C en distritos de Lima centro, norte y este, una situación inusual que se explica por el impacto del fenómeno El Niño costero. Este evento mantiene la temperatura del mar por encima del promedio, modificando las condiciones climáticas en la franja costera.

El especialista Erick Rojas, meteorólogo del Senamhi, subraya que el calentamiento del océano influye directamente en el clima limeño. Los valores máximos se observan principalmente entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que el calor se percibe con mayor intensidad. La persistencia de estos registros transforma la rutina de miles de habitantes y modifica la percepción tradicional del otoño en la capital.

El Senamhi recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente al mediodía. Además, sugiere el uso de protector solar, ropa ligera y de colores claros, y la hidratación constante para mitigar los efectos del calor. Las autoridades recuerdan la importancia de consultar los canales oficiales para recibir información actualizada y adoptar medidas preventivas.

Especialistas del Senamhi detallaron que las olas de calor están asociadas a varios fenómenos atmosféricos.
Especialistas del Senamhi detallaron que las olas de calor están asociadas a varios fenómenos atmosféricos.

Ondas cálidas en la sierra y vientos en la costa

El fenómeno de altas temperaturas no se limita a la capital. El Senamhi también advierte que, en paralelo, regiones de la sierra norte y centro experimentan máximas de hasta 33 °C, según el último aviso meteorológico respaldado por alerta naranja.

Departamentos como AmazonasÁncashApurímacCajamarcaHuánucoJunínLa LibertadLambayequeLimaPascoPiura y San Martín presentan valores atípicos para esta estación.

En la sierra norte, las temperaturas oscilan entre 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra centro se sitúan entre 18 °C y 29 °C. Las jornadas soleadas, con escasa nubosidad, favorecen el incremento de la radiación ultravioleta (UV), lo que eleva el riesgo de quemaduras y daños en la piel. Se prevén también ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

Mientras Lima enfrenta el calor, la sierra centro y sur del país continuará recibiendo lluvias de ligera a moderada intensidad, especialmente en zonas de la vertiente oriental como HuancavelicaAyacuchoApurímacCusco y Puno. El Senamhi alerta sobre un ligero incremento de los vientos en la costa centro y sur, fenómeno que podría generar condiciones variables en el litoral.

Las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) enfatizan el uso de gafas con filtro UV, sombreros de ala ancha y mantener espacios ventilados, así como incrementar el consumo de líquidos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea el desarrollo de estos eventos y coordina acciones preventivas.

El Senamhi insiste en que la población permanezca atenta a los pronósticos y medidas oficiales, ya que el actual contexto climático requiere adaptación y vigilancia constante para reducir riesgos en la salud y la vida diaria.

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