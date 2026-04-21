Perú

Samahara Lobatón asegura que la aclamaron en elecciones, pero Samu expone la realidad: “Había 5 o 6 gatos”

La hija de Melissa Klug le aseguró a sus compañeros que un gran número de personas fue a buscarla a su local de votación

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Una mujer con top rojo y jeans claros, y un hombre con gafas de sol, caminan en un recinto electoral bajo carpas azules. Se ven otras personas y mesas
Samahara Lobatón, vestida de rojo y jeans, camina en un recinto electoral con poca gente, contrastando con sus afirmaciones de gran aclamación.

Una conversación dentro del reality La Granja VIP entre Samahara Lobatón y Pablo Heredia generó revuelo en redes sociales y motivó la reacción del periodista de espectáculos Samuel Suárez, creador de Instarándula. El motivo: la joven influencer relató a su compañero que durante las elecciones fue supuestamente recibida por un público entusiasta en su local de votación, algo que rápidamente fue puesto en duda por el comunicador.

“Cuando salimos a la calle el día de las votaciones, en nuestra camioneta, del 100%, el 90% era víboras. Gritaban ‘Samahara, Shirley, dónde están las víboras’, era algoo... Caminé dos cuadras y me gritaban ‘Renato ha hablado de ti’”, contó Lobatón al interior del programa, describiendo una escena de ovaciones y reconocimiento.

La hija de Melissa Klug le aseguró a sus compañeros que un gran número de personas fue a buscarla a su local de votación | Instagram

La declaración no pasó desapercibida para Samuel Suárez, quien decidió abordar la versión de la joven. El periodista señaló que el ingreso de Samahara Lobatón a su local de votación fue captado por Ethel Pozo, conductora de televisión, quien se encontraba en el mismo lugar sufragando. Según Suárez, el registro audiovisual mostraría un escenario muy distinto al descrito por la hija de Melissa Klug.

Samuel Suárez aclara la situación con video de Ethel Pozo

Desde su espacio en Instarándula, Samuel Suárez puntualizó que la versión de la influencer dista de lo que se evidencia en las imágenes compartidas por Ethel Pozo. El periodista indicó: “Está hablando del día de las votaciones, creo que la habrán recibido cinco o seis gatos y Samahara estaba dentro del colegio de Ethel. Por lo que mostró Ethel, ella pasó caletita... ella dicen que gritaban como en un estadio”.

Imagen dividida: arriba, una mujer y un hombre en un set de cocina; abajo, el rostro de un hombre con expresión de disgusto, con figuras coleccionables al fondo
Samuel Suárez, conocido como Samu de Instarándula, reacciona con incredulidad a las declaraciones de Samahara Lobatón sobre su supuesta aclamación en elecciones, desmintiendo la asistencia masiva.

Suárez describió cómo recibió el video grabado por Pozo, quien le comentó que ese día coincidió con Samahara en el local de votación y le envió el registro para que él mismo comprobara la situación.

“Justo ese día Ethel nos comentó que fue a votar y se encontró a Samahara, ella la grabó a la distancia, me dijo que me lo iba pasar para escuchar las millones de ovaciones...”, sostuvo Suárez con ironía.

En el video, según el propio Samuel Suárez, se observa a Samahara Lobatón desplazándose con tranquilidad junto a un acompañante, sin que ninguna persona se acerque ni se perciban muestras masivas de apoyo o reconocimiento. El periodista, conocido por su estilo directo, remató el segmento con una frase sarcástica: “Samahara no puede ni caminar con la lluvia de fans que se le tiraban encima...”.

Vista de un campo deportivo con césped artificial donde varias personas caminan junto a estructuras temporales blanco-azuladas, bajo un cielo claro
Las imágenes revelan una escasa asistencia al evento electoral donde Samahara Lobatón afirmó haber sido aclamada, contradiciendo sus declaraciones y respaldando el reporte de Samu.

La diferencia entre la percepción que relató la participante de La Granja VIP y lo que muestran las imágenes ha generado comentarios en redes sociales. Usuarios de diversas plataformas han compartido el video difundido por Ethel Pozo y las declaraciones de Samuel Suárez, alimentando el debate sobre la popularidad real de Samahara Lobatón fuera del entorno televisivo.

El episodio deja en evidencia cómo la narrativa sobre figuras públicas puede variar dependiendo de la fuente, y cómo los registros audiovisuales se han convertido en herramientas clave para contrastar testimonios en la esfera mediática. Por ahora, la controversia en torno a la asistencia que recibió Samahara Lobatón en su local de votación continúa generando comentarios y reacciones en el entorno digital.

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