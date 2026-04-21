¿Qué es una alerta de tsunami y qué tan peligroso puede ser para el Perú? Esto advierte la Marina de Guerra

Marina de Guerra emite comunicado luego de dos sismos de magnitud 6 en Rusia y Honduras. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/X: DHN_peru)

Un reciente terremoto de magnitud 7,4 en Japón reactivó la atención internacional sobre la amenaza de tsunamis en la cuenca del Pacífico, incluyendo a las costas de Perú. La rápida emisión de alertas por parte de las autoridades japonesas evidenció la importancia de sistemas eficientes para proteger a la población ante estos fenómenos. En el caso peruano, la vigilancia constante y la preparación resultan fundamentales debido a la ubicación geográfica del país.

Comprender qué implica una alerta de tsunami y cómo se diferencia de otros avisos es esencial para interpretar adecuadamente los mensajes de las autoridades y actuar con rapidez. La reciente activación de protocolos preventivos en Japón subraya la relevancia de distinguir entre una alerta y una alarma, así como de conocer los procedimientos asociados a cada etapa.

El litoral peruano se encuentra entre los más vulnerables del mundo frente a terremotos y tsunamis debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Por ello, resulta crucial que la población y los organismos de respuesta comprendan cómo funcionan los sistemas de alerta y cuáles son los riesgos específicos para el país.

Qué es una alerta de tsunami y cómo se diferencia de una alarma

Una alerta de tsunami es una declaración oficial emitida por autoridades competentes, lo que activa protocolos operativos y promueve que la población tome medidas de precaución específicas debido a la posible llegada de un tsunami a una zona determinada. Así lo establece la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

SUNAFIL - TSUNAMI

El sistema de prevención ante tsunamis distingue claramente entre alerta y alarma. Una alerta de tsunami implica que existe la posibilidad de ocurrencia, lo que activa preparativos, pero aún no es seguro que el fenómeno llegará a las costas. Por otro lado, la alarma de tsunami es una confirmación inminente del peligro, basada en observaciones de mareógrafos o boyas, que requiere la activación inmediata de los planes de evacuación para la población en riesgo.

Existen también niveles intermedios como la vigilancia de tsunami (Tsunami Watch), que se activa cuando hay potencial de que un tsunami haya sido generado, pero sin confirmación. En esta fase, se llama a la atención y preparación, pero no necesariamente a evacuar. La alerta, en cambio, requiere acción inmediata pues las olas de tsunami pueden viajar hasta 800 kilómetros por hora, reduciendo el margen de tiempo para la reacción.

Este sistema escalonado permite ajustar la respuesta en función de la información disponible y la inmediatez del riesgo, lo que es crucial para minimizar el impacto sobre la vida y los bienes.

Cómo funciona el sistema de alerta de tsunamis en el Pacífico

El sistema de alerta de tsunamis en el Pacífico se basa en la detección y análisis rápido de datos provenientes de sismos submarinos y variaciones en el nivel del mar. De acuerdo con una de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estos sistemas requieren la integración de sensores sísmicos, mareógrafos y boyas especializadas que brindan información en tiempo real sobre potenciales eventos tsunamigénicos.

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Las características esenciales de estos sistemas, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, incluyen la capacidad de emitir alertas con rapidez apenas surge la posibilidad de un tsunami, la emisión de alarmas precisas con el objetivo de reducir al mínimo las falsas alarmas, y la fiabilidad operativa para asegurar el funcionamiento continuo y la comprensión ágil de los mensajes enviados a autoridades y población.

Algunos sistemas establecidos en el Pacífico permiten que una alerta se difunda internacionalmente en cuestión de minutos, coordinando la respuesta a lo largo de múltiples países costeros, incluida Perú, que recibe información de redes globales para complementar su propio monitoreo.

Qué debe ocurrir para que un sismo cause un tsunami en Perú

No todos los sismos provocan tsunamis. Según un video educativo de Oceana Perú, organización internacional dedicada a proteger ecosistemas marinos, en TikTok, existen tres condiciones clave para la generación de este fenómeno: el sismo debe ocurrir bajo el mar o cerca de la costa; debe tener una magnitud superior a siete grados; y debe desencadenar un desplazamiento vertical del fondo marino que mueva una gran masa de agua.

Oceana Perú explica por qué no todos los sismos generan tsunamis. Para que ocurra este fenómeno, el movimiento debe registrarse bajo el mar, superar cierta magnitud y provocar un desplazamiento vertical del fondo marino. En un país como Perú, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, entender estas condiciones resulta clave para identificar riesgos. Fuente: Oceana / TikTok

Perú enfrenta un alto riesgo porque se ubica entre los diez países más sísmicos del mundo. Su situación geológica, en la llamada zona de subducción del cinturón de fuego del Pacífico, implica que la placa de Nazca está en permanente colisión con la placa sudamericana. Cuando la acumulación de energía por la fricción se libera, la placa de Nazca se desplaza bruscamente por debajo de la otra, causando terremotos severos. Hechos históricos como el terremoto de 1746 en Lima o el del 2007 en Pisco demuestran la magnitud potencial del riesgo.

La capacidad de anticipación y respuesta depende de sistemas de monitoreo siempre actualizados. Para Perú, la existencia de alertas tempranas puede marcar la diferencia en zonas costeras densamente pobladas.

Terremoto en Japón activa alertas de tsunami en todo el Pacífico

El terremoto de 7,4 ocurrido el 20 de abril frente a la prefectura de Iwate, en Japón, disparó de inmediato alertas en toda la cuenca del Pacífico y puso a prueba la coordinación de los sistemas de emergencia regionales. La Agencia Meteorológica de Japón instruyó a la población evacuar hacia zonas elevadas ante la amenaza de olas de hasta 3 metros, remarcando la necesidad de no retornar a las áreas afectadas hasta recibir la señal de seguridad final.

Las primeras imágenes tras la sacudida, emitidas por la cadena NHK, mostraron la activación de sirenas y la organización de evacuaciones masivas. El gobierno japonés, a cargo de la primera ministra Sanae Takaichi, formó inmediatamente un equipo de gestión de crisis para monitorear la evolución del fenómeno en tiempo real.

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En Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación comunicó a través de su cuenta oficial en X que el sismo no generó tsunami frente al litoral peruano, mencionando que el fenómeno registrado fue de magnitud 6,1 Mw con epicentro a 114 kilómetros de Hihifo, en Tonga, y con una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS. El mensaje reiteró que no había riesgo para las costas nacionales, aportando tranquilidad a la población y reflejando la importancia de los sistemas de alerta en la articulación de una respuesta inmediata a temblores internacionales.