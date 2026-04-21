Perú

Tragedia en Santa Anita: hombre muere atropellado por tren mientras dormía sobre los rieles

El maquinista aseguró que tocó la corneta e intentó frenar de emergencia, pero no logró detener la unidad a tiempo

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Un hombre de 42 años falleció trágicamente tras ser arrollado por un tren en el distrito de Santa Anita. Según los informes, la víctima se habría quedado dormida en las vías del ferrocarril durante la madrugada. | Video: Tv Perú

Un lamentable accidente ferroviario ocurrido durante la madrugada de este martes 21 de abril en el límite entre los distritos limeños de Santa Anita y El Agustino dejó como saldo la muerte de un hombre de 42 años, identificado como Roger Daniel Sánchez Meneses. El hecho se registró aproximadamente a las 4:00 a.m. en la avenida Ferrocarril, a la altura de las instalaciones de Sedapal.

Víctima habría estado dormida en la vía férrea

De acuerdo con versiones preliminares recogidas en la zona y con el acta policial, la víctima se encontraba recostada o dormida sobre los rieles cuando fue impactada por la locomotora perteneciente al consorcio ferroviario Trasandino.

El maquinista, identificado como Richard Uribe, de 67 años, declaró ante la Policía Nacional (PNP) que conducía la unidad ferroviaria —de color rojo y amarillo— a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora cuando sintió el impacto.

Según su testimonio, al percatarse de la presencia del hombre en la vía activó la corneta y realizó una maniobra de frenado de emergencia, pero no logró detener el tren a tiempo.

Residentes del sector contaron que cerca de las cuatro de la mañana escucharon un fuerte sonido, por lo que salieron de sus viviendas y descubrieron que una persona había sido atropellada. Horas después confirmaron que se trataba de un vecino conocido del lugar, dedicado a la venta de verduras.

Un tren de carga amarillo y gris en las vías, con daños visibles en su parte inferior. Personal de emergencia y civiles observan la escena en Santa Anita
Personal de emergencia y civiles se congregan cerca de un tren de carga en Santa Anita tras un accidente ferroviario que afectó las vías y la máquina. (Tv Perú)

Al lugar, llegaron familiares de Roger Sánchez y protagonizaron escenas de dolor. Según indicaron, la víctima deja en la orfandad a dos hijas menores de edad, de 16 y 12 años.

Los parientes pidieron a la empresa operadora del tren asumir responsabilidades y colaborar con los gastos derivados de la tragedia.

Fiscalía llegó para el levantamiento del cuerpo

Hasta la zona acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de serenazgo de ambos distritos y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones.

El tren permaneció detenido varias horas mientras se desarrollaban las pericias.

Viviendas pegadas a los rieles generan preocupación

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el accidente fue la cercanía de numerosas viviendas construidas a escasos metros de la línea férrea. Vecinos señalaron que varias casas colindan prácticamente con la vía del tren, lo que representa un riesgo constante para quienes residen en la zona.

Especialistas han advertido anteriormente que las edificaciones cercanas a los rieles deben respetar distancias mínimas de seguridad para evitar tragedias.

Hasta el momento no se ha determinado en qué circunstancias Roger Sánchez terminó sobre los rieles. Las autoridades revisarán cámaras de seguridad instaladas en la zona y recogerán testimonios para esclarecer si se trató de un accidente, una imprudencia o si hubo otros factores involucrados.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú dispone de la línea gratuita 105 para reportar accidentes de tránsito y solicitar asistencia inmediata. El servicio está disponible las 24 horas y permite movilizar patrullas y personal especializado al lugar del siniestro.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias viales a través del número 116. Al comunicarse, los operadores coordinan el despacho de unidades de rescate y atención médica para asistir a las víctimas.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención prehospitalaria inmediata en casos de accidentes de tránsito a través del número 106. Este servicio del Ministerio de Salud cuenta con ambulancias y personal especializado para la atención de emergencias médicas en la vía pública.
  • El Ministerio de Salud coordina la asistencia médica en emergencias a través de sus centros de salud y hospitales a nivel nacional.

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