Abogado de Rafael López Aliaga pide disculpas a Keiko Fujimori y Samuel Dyer por insultos: “De repente fue estrés”

No es la primera vez que López Aliaga insulta a Keiko Fujimori.

El abogado de Rafael López Aliaga, Wilber Medina, intentó justificar al candidato presidencial de Renovación Popular por los insultos que profirió contra la también candidata Keiko Fujimori y el empresario Samuel Dyer Ampudia.

“Yo aprovecho esta entrevista para pedirle, a título personal, disculpas a la señora Keiko Fujimori y al señor Samuel Dyer. Creo que estas expresiones las considero inoportunas. De repente producto del estrés por el cual está atravesando el señor López Aliaga. Por lo tanto, mi solidaridad con la señora Keiko y el señor Dyer. No es momento de exacerbar divisiones, mas bien los peruanos tenemos que ir en una afán de conciliar”, dijo Medina en entrevista con RPP Noticias.

El abogado indicó que le hizo saber su “disconformidad con esas expresiones” a López Aliaga. “Yo quiero a nombre propio pedir disculpas y mas bien saludar la buena voluntad no solamente de Keiko Fujimori y de cualquier otro líder político que está participando en estas justas electorales. De repente sumar esfuerzos porque creo que estamos para sumar y no para dividir”, agregó.

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Respecto a la carta notarial que envió la defensa de Samuel Dyer, Wilber Medina precisó que esta “recién ayer llegó” y López Aliaga la estaría evaluando para decidir si efectivamente se disculpará por las expresiones agraviantes. “Yo me voy a encargar de que estas cosas bajen las aguas, las tensiones, y haya un entendimiento o acercamiento”, sostuvo.

Exigen rectificación a Rafael López Aliaga

El empresario Samuel Dyer exigió al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, una retractación pública en un plazo de 48 horas tras haberlo vinculado con el presunto financiamiento de una red de personeros destinados a respaldar la candidatura de Keiko Fujimori. Esta advertencia, realizada mediante una carta formal enviada el lunes, incluye la posibilidad de iniciar acciones judiciales para resguardar la reputación y el honor de Dyer. El pedido surge en medio de la creciente politización de las denuncias durante la actual campaña presidencial, ante acusaciones que López Aliaga reiteró en un acto masivo, donde apuntaló su discurso de fraude electoral sin mostrar pruebas concretas.

Durante su intervención en la llamada “marcha por la democracia”, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga formuló una serie de preguntas públicas a Samuel Dyer: “¿Cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros (de Fuerza Popular)?”, preguntó el líder de Renovación Popular. Estas declaraciones —que incluyeron aseveraciones sobre la supuesta “trafa” y el “secuestro” del Perú, y alusiones a una presunta colecta de los bancos peruanos para la causa fujimorista— fueron rechazadas enérgicamente en la querella presentada por Dyer.

En la misiva, Samuel Dyer negó haber financiado, organizado ni participado directa o indirectamente en ninguna estructura de apoyo a personeros vinculados a Fujimori. Afirma: “No he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”. El empresario sostiene que se trata de afirmaciones carentes de “sustento fáctico, documental y legal” y exigió que López Aliaga ofrezca una rectificación “en los mismos espacios y con una relevancia equivalente” a la intervención pública en la marcha.