Tomás Gálvez confirma que la Policía pide que se detenga a Piero Corvetto: “El fiscal lo evaluará y lo solicitaría al PJ”

Fiscal de la Nación afirma que el fiscal a cargo de la investigación deberá evaluar la solicitud de la PNP y decidir si lo requiere al Poder Judicial. Video: Exitosa

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que existe un pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener preliminarmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas logísticas en las elecciones del 12 de abril.

En entrevista con Exitosa, Gálvez explicó que mientras el Ministerio Público no solicite formalmente un pedido de detención preliminar ante el Poder Judicial, “todavía no hay nada”.

“La policía hace un montón de documentos. Puede hacer un documento en un sentido, en otro sentido, pero mientras no lo presente a la fiscalía para que la evalúe y le dé el trámite correspondiente solicitando la detención preliminar, todavía no hay nada. Entonces, muchos periodistas se han apresurado (al difundir el pedido de la Policía). Pero sí, efectivamente, en este momento tengo entendido que hay una solicitud en ese sentido de parte de la policía. El fiscal debe de estar evaluando en el curso del día y lo estará solicitando al juzgado”, indicó.

Tomás Gálvez negó que Piero Corvetto vaya a ser detenido este martes 21 cuando acuda a la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte. “Recién ahora o mañana, en todo caso, el fiscal solicitaría la detención preliminar al juez”, dijo.

Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.

El fiscal de la Nación precisó que la Policía también solicitó la detención preliminar de otros funcionarios de la ONPE que estarían implicados en las fallas reportadas el día de los comicios.

“Yo no me he comunicado con el fiscal, pero hasta ayer la policía había indicado que el documento está listo, pero todavía el fiscal no lo recibía. Entonces, supongo que ahora ya lo habrá recibido y ahora estará evaluando. No sé si lo evalúa antes de la declaración de Piero Corvetto o después, eso ya depende del fiscal y en función a eso se tomará la decisión”, apuntó.

A disposición de la Fiscalía

Piero Corvetto anunció que autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía. La decisión, informada mediante un documento al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, responde a las medidas de la Policía Nacional del Perú destinadas a evitar una posible fuga del país, tras el inicio de investigaciones por su gestión en las Elecciones 2026.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

El documento enviado por Corvetto a la Fiscalía detalla su disposición para colaborar en calidad de testigo y solicita que la institución establezca fecha y hora para la entrega formal del pasaporte y la firma de actas, según lo publicado por RPP. El funcionario también pidió al Ministerio Público un plazo razonable que le permita cumplir con la entrega oficial de los resultados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Previo a este anuncio, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú había dispuesto medidas extraordinarias ante una potencial solicitud de detención preliminar por siete días. El Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, ordenó acciones inmediatas para prevenir cualquier salida del país de Corvetto y otros funcionarios bajo investigación, según documentos oficiales.