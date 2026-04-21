Perú

Tomás Gálvez confirma que la Policía pide que se detenga a Piero Corvetto: “El fiscal lo evaluará y lo solicitaría al PJ”

Fiscal de la Nación estima que entre hoy y mañana el magistrado a cargo de la investigación decidirá si se acepta la solicitud de la PNP

Guardar
Fiscal de la Nación afirma que el fiscal a cargo de la investigación deberá evaluar la solicitud de la PNP y decidir si lo requiere al Poder Judicial. Video: Exitosa

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que existe un pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener preliminarmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas logísticas en las elecciones del 12 de abril.

En entrevista con Exitosa, Gálvez explicó que mientras el Ministerio Público no solicite formalmente un pedido de detención preliminar ante el Poder Judicial, “todavía no hay nada”.

“La policía hace un montón de documentos. Puede hacer un documento en un sentido, en otro sentido, pero mientras no lo presente a la fiscalía para que la evalúe y le dé el trámite correspondiente solicitando la detención preliminar, todavía no hay nada. Entonces, muchos periodistas se han apresurado (al difundir el pedido de la Policía). Pero sí, efectivamente, en este momento tengo entendido que hay una solicitud en ese sentido de parte de la policía. El fiscal debe de estar evaluando en el curso del día y lo estará solicitando al juzgado”, indicó.

Tomás Gálvez negó que Piero Corvetto vaya a ser detenido este martes 21 cuando acuda a la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte. “Recién ahora o mañana, en todo caso, el fiscal solicitaría la detención preliminar al juez”, dijo.

Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.
Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.

El fiscal de la Nación precisó que la Policía también solicitó la detención preliminar de otros funcionarios de la ONPE que estarían implicados en las fallas reportadas el día de los comicios.

“Yo no me he comunicado con el fiscal, pero hasta ayer la policía había indicado que el documento está listo, pero todavía el fiscal no lo recibía. Entonces, supongo que ahora ya lo habrá recibido y ahora estará evaluando. No sé si lo evalúa antes de la declaración de Piero Corvetto o después, eso ya depende del fiscal y en función a eso se tomará la decisión”, apuntó.

A disposición de la Fiscalía

Piero Corvetto anunció que autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía. La decisión, informada mediante un documento al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, responde a las medidas de la Policía Nacional del Perú destinadas a evitar una posible fuga del país, tras el inicio de investigaciones por su gestión en las Elecciones 2026.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO
lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

El documento enviado por Corvetto a la Fiscalía detalla su disposición para colaborar en calidad de testigo y solicita que la institución establezca fecha y hora para la entrega formal del pasaporte y la firma de actas, según lo publicado por RPP. El funcionario también pidió al Ministerio Público un plazo razonable que le permita cumplir con la entrega oficial de los resultados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Previo a este anuncio, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú había dispuesto medidas extraordinarias ante una potencial solicitud de detención preliminar por siete días. El Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, ordenó acciones inmediatas para prevenir cualquier salida del país de Corvetto y otros funcionarios bajo investigación, según documentos oficiales.

Temas Relacionados

Tomás GálvezPiero CorvettoONPEPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final: “No son las únicas campeonas”

La exjugadora de la selección peruana dejó duro comentario luego de la caída de las ‘blanquiazules’ en el primer partido definitorio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final: “No son las únicas campeonas”

Caída de Yape y App BCP: Usuarios reportan que no pueden acceder a billetera digital

Justo tras el mantenimiento de la billetera digital y el BCP, usuarios reportan que no pueden acceder a los aplicativos móviles

Caída de Yape y App BCP: Usuarios reportan que no pueden acceder a billetera digital

Tragedia en Chorrillos: joven desaparece en la playa La Chira mientras celebraba el cumpleaños de su hijo

Jorge Armando Cuba fue sorprendido por una ola mientras se encontraba en la orilla, y desde entonces no se sabe de su paradero. Su tía pide apoyo a la Marina para intensificar la búsqueda

Tragedia en Chorrillos: joven desaparece en la playa La Chira mientras celebraba el cumpleaños de su hijo

ATU chatarreó 33 vehículos de transporte público informal con más de 30 años de antigüedad

El proceso de chatarreo se aplica a vehículos internados en depósitos por más de 15 años que no son reclamados en un mes y cumplen el saneamiento legal correspondiente

ATU chatarreó 33 vehículos de transporte público informal con más de 30 años de antigüedad

Fiscalía anticorrupción cita para hoy a jefe de la ONPE para la entrega de su pasaporte

Piero Corvetto envió un escrito en el que autorizaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y ofrecía la entrega de su pasaporte. La JNJ está a la espera de sus descargos para decidir su continuidad como jefe del organismo electoral

Fiscalía anticorrupción cita para hoy a jefe de la ONPE para la entrega de su pasaporte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía anticorrupción cita para hoy a jefe de la ONPE para la entrega de su pasaporte

Fiscalía anticorrupción cita para hoy a jefe de la ONPE para la entrega de su pasaporte

Incertidumbre en las Elecciones 2026: resultados finales de la primera vuelta podrían conocerse después del 15 de mayo

Premier se reunió con embajador de EE.UU. en medio de controversia por adquisición de aviones militares F-16

“¡Calla a ese animal!”: abogado interrumpe audiencia pública y lanza insulto en presencia de Roberto Burneo, jefe del JNE

Prófugo Vladimir Cerrón amenaza a su amigo José Balcázar por aviones F-16: “Si firma contrato, será encausado (por corrupción)”

ENTRETENIMIENTO

Karol G vuelve a Lima: fecha, entradas, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Karol G vuelve a Lima: fecha, entradas, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

“Me dan asco”: Vania Bludau reaccionó al polémico ampay en Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Francho

La reacción de Mayra Goñi al violento ataque de Rodrigo Brand a reportero de Magaly Medina

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

DEPORTES

Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final: “No son las únicas campeonas”

Vivian Baella criticó a Alianza Lima e Ysabella Sánchez tras derrota ante San Martín en final: “No son las únicas campeonas”

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras derrota ante San Martín?

Fecha límite que marcó Universitario para encontrar nuevo DT tras salida de Javier Rabanal

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”

Universitario hizo oficial la salida de Javier Rabanal tras malos resultados: ¿quién se quedará al mando de la ‘U’?