Perú

Sismo de 4,8 en Lima: ¿qué dice la Marina de Guerra sobre el riesgo de tsunami?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que, tras el reciente evento sísmico, se descartó la posibilidad de variaciones inusuales en el nivel del mar en el litoral nacional

La Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú emitió comunicado tras el sismo sentido en Lima. | Canal N

El sismo percibido la tarde-noche de este viernes en Lima no generará un tsunami en el litoral peruano, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. La entidad precisó, mediante un comunicado oficial, que tras el análisis técnico de los parámetros del evento, se descartó cualquier amenaza de oleaje anómalo para las costas nacionales.

El reporte de la Dirección de Hidrografía indicó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,8, con epicentro ubicado en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, provincia de Barranca, y una profundidad de 29 kilómetros. Si bien el temblor fue percibido en diversas localidades, sobre todo en edificios altos y áreas costeras, la mayoría de la población limeña no lo sintió.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada. La preparación y la calma resultan fundamentales ante la ocurrencia de estos fenómenos, especialmente en un país como el Perú, donde la actividad sísmica es frecuente. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia de este sismo.

Personal de la Marina supervisa
Personal de la Marina supervisa el litoral peruano tras la alerta emitida por posible tsunami. Composición Infobae Perú

Fuerte sismo se sintió en Lima

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el sismo ocurrió a las 19:35 horas y fue catalogado como superficial, lo que explica que haya sido sentido con mayor claridad en zonas cercanas al epicentro. En Supe Puerto, la intensidad alcanzó el grado III, nivel en el que varias personas dentro de edificaciones notaron el movimiento.

El IGP indicó que el sismo tuvo una intensidad de 4.8. | Canal N

Ruido y vibraciones se reportaron principalmente en edificios altos, mientras que en otras zonas de Lima la percepción fue mucho menor o incluso nula. El evento generó una alerta momentánea en la población, aunque muchos habitantes continuaron con sus actividades sin mayores sobresaltos.

Hasta el cierre del informe oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas. Las autoridades de Defensa Civil reiteraron la importancia de mantener la calma y contar con un plan familiar de emergencia, recordando que la prevención es la mejor herramienta ante este tipo de eventos.

¿Alerta o alarma de tsunami? Qué significa cada aviso

La Marina de Guerra del Perú subrayó la importancia de distinguir entre los principales niveles de aviso ante amenazas marítimas: alerta de tsunami y alarma de tsunami. Una alerta de tsunami se emite cuando existe la posibilidad de que ocurra este fenómeno, lo que implica que las autoridades deben activar protocolos de vigilancia y la población debe estar atenta a nuevas indicaciones.

Por su parte, una alarma de tsunami se declara cuando ya está confirmada la ocurrencia de olas peligrosas que afectarán de forma inminente a la costa. En ese escenario, es indispensable que la población evacue de inmediato las zonas bajas o cercanas al mar, siguiendo los planes de emergencia establecidos por Defensa Civil.

SUNAFIL - TSUNAMI
SUNAFIL - TSUNAMI

Comprender la diferencia entre alerta y alarma permite a la ciudadanía actuar de manera adecuada ante cada situación. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la atención en los boletines oficiales y evitar la difusión de información no verificada, ya que la respuesta rápida y coordinada puede salvar vidas.

Perú ante el riesgo sísmico: claves para la seguridad

El litoral peruano se encuentra en una de las zonas más sísmicamente activas del mundo debido al contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta condición convierte al país en una región vulnerable tanto a terremotos de gran magnitud como a tsunamis. La actividad sísmica es una característica permanente del territorio peruano y requiere preparación constante.

Tanto la Marina de Guerra como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomiendan a la ciudadanía identificar las rutas de evacuación, contar con un plan familiar de emergencia y disponer de un kit de supervivencia que incluya agua, alimentos no perecibles, radio, linterna y medicinas básicas. La educación ciudadana y la práctica de simulacros periódicos refuerzan la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

Estar atentos a los boletines oficiales y evitar la difusión de rumores puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Las autoridades reiteran que la preparación, la información verificada y la calma son los pilares para afrontar de manera efectiva los riesgos sísmicos y de tsunamis en el país.

