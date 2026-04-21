Perú

La reacción de Mayra Goñi al violento ataque de Rodrigo Brand a reportero de Magaly Medina

La actriz estuvo en besos con el actor cuando fueron captados por las cámaras de los programas de espectáculos, sin imaginar lo que vendría después

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La actriz estuvo en besos con el actor cuando fueron captados por las cámaras de los programas de espectáculos, sin imaginar lo que vendría después | Amor y Fuego

La tarde del 20 de abril en Miraflores se emitieron escenas que rápidamente se volvieron tema de conversación en el mundo del espectáculo peruano. Los actores Mayra Goñi y Rodrigo Brand, ambos protagonistas de la telenovela Valentina Valiente, fueron captados en una situación íntima que desató especulaciones y reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Durante semanas, los rumores sobre una posible relación entre Goñi y Brand circularon entre los seguidores de la novela y la prensa de espectáculos. Ambos actores, sin embargo, insistían en que solo existía una amistad profesional y negaban cualquier romance fuera de la pantalla.

La reciente difusión de imágenes, donde se les observa compartiendo besos durante una salida nocturna, contradijo sus declaraciones y generó un nuevo interés en la vida personal de los artistas.

Imagen oscura y borrosa que muestra a Mayra Goñi y Rodrigo Brand besándose, con un efecto de llamas en primer plano
La actriz Mayra Goñi y el actor Rodrigo Brand son captados besándose en medio de la polémica mediática.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lograron captar el momento exacto en el que los actores se encontraban muy cerca, acompañados de un grupo de amigos en una concurrida zona de Miraflores. La actitud relajada y cómplice entre ambos contrastó con su anterior negativa ante la prensa. Para muchos seguidores, la secuencia de besos confirmó lo que hasta entonces solo era una sospecha. El registro audiovisual se viralizó en redes sociales e incrementó la presión mediática sobre los protagonistas.

Mientras los reporteros buscaban obtener algún testimonio o reacción al respecto, la noche tomó un giro inesperado. La situación derivó en un episodio de tensión cuando el equipo periodístico de Magaly Medina intentó acercarse para obtener declaraciones de Rodrigo Brand. El actor, al notar la presencia de la prensa, reaccionó de manera inesperada y agresiva.

En medio de la confusión, Mayra Goñi quedó al margen de la confrontación. Las imágenes muestran cómo los amigos que la acompañaban le sugirieron no involucrarse y la mantuvieron alejada del altercado. Mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso, la actriz prefirió guardar silencio y mantenerse distante de la escena.

Rodrigo Brand, hombre de camiseta naranja, con brazo extendido en un aparente altercado. Mayra Goñi, mujer con top negro, se cubre el rostro. Fondo nocturno con un coche
Mayra Goñi se muestra visiblemente afectada mientras Rodrigo Brand protagoniza un violento altercado con la prensa, agrediendo a un reportero de Magaly Medina en plena vía pública.

Al salir del local, sin la compañía de Brand, Goñi fue abordada por reporteros de ‘Amor y Fuego’. La actriz, visiblemente sorprendida por lo ocurrido, no emitió palabra alguna. Se dirigió de inmediato al taxi que la esperaba, evitando cualquier contacto con la prensa y mostrando un rostro desencajado, reflejo de la incomodidad y el desconcierto que le generó la situación.

Mayra Goñi, con cabello oscuro y blusa clara, mira hacia abajo con expresión seria, de noche en una calle iluminada, con un vehículo a su lado
Mayra Goñi es captada con semblante serio, abordando la controversia por el violento ataque de Rodrigo Brand a un reportero del programa de Magaly Medina.

El violento ataque de Rodrigo Brand a los reporteros de Magaly Medina

Tras la difusión de las imágenes de los besos, Rodrigo Brand advirtió la presencia de cámaras y se dirigió hacia los reporteros de manera abrupta. El equipo de prensa, en cumplimiento de su labor, aguardaba respuestas sobre la relación entre los protagonistas de Valentina Valiente.

De acuerdo con la narración del programa, la intención era obtener una confirmación o rechazo sobre un posible romance. “Nosotros solo esperábamos afuera para preguntarles si pensaban formalizar, pero de pronto el mexicano se para y sale a increparnos”, relató la producción.

La consulta fue directa: “¿Estás feliz con la nueva relación que tienes o todavía no la oficializas?”, preguntó el reportero. La reacción de Brand fue inmediata y marcadamente hostil. El actor evitó responder y dirigió insultos verbales contra los trabajadores de prensa. “Me da lástima el periodismo que tú haces, pinche imb…”, exclamó Brand, elevando la tensión en el lugar. El clima de confrontación creció pese a los intentos del equipo periodístico por mantener la calma.

Magaly Medina denuncia la violenta agresión que sufrió uno de sus reporteros por parte del actor mexicano Rodrigo Brand, pareja de Mayra Goñi. El 'charro' y sus amigos golpearon al 'urraco' y destruyeron su equipo de trabajo tras ser captados juntos. ATV/ Magaly Tv La Firme.
Las imágenes televisivas exhibieron el momento en que Brand pierde el control. “¿Qué estás haciendo? ¿De esto están orgullosos tus papás, cabrón?”, gritó a uno de los reporteros mientras se acercaba. La agresión escaló de las palabras a los hechos. “Casi de inmediato, él de un solo golpe rompe nuestra cámara y patea al periodista”, detalló el informe transmitido, mostrando una conducta violenta hacia el equipo de Magaly Medina.

La situación generó diversas reacciones en redes sociales y en el ambiente artístico local. Mientras tanto, Mayra Goñi, protagonista de la controversia junto a Brand, optó por no pronunciarse públicamente. La actriz evitó responder a los medios presentes, limitándose a retirarse del lugar con evidente incomodidad.

El incidente dejó expuesta la tensión existente entre algunos personajes públicos y los medios de comunicación, así como el impacto que situaciones privadas pueden tener en el entorno profesional y mediático. La productora de Valentina Valiente no se ha pronunciado hasta el momento, y se desconoce si la situación tendrá consecuencias en la producción.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

El episodio continúa generando debate sobre los límites entre la vida personal de los artistas y el trabajo periodístico, así como sobre el trato a los reporteros en espacios públicos.

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