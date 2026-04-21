Senamhi pronostica que la neblina persistirá en Lima durante los próximos días

Las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, con picos de hasta 38 km/h, lo que reduce la sensación térmica y las temperaturas máximas diurnas (Canal N)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó del descenso de temperatura en Lima luego de varios días de calor. La entidad advirtió que el fenómeno responde a la intensificación de los vientos provenientes del sur y anticipó la presencia de niebla, neblina y lloviznas en diversos distritos de la ciudad hasta el jueves 23 de abril.

De acuerdo con Matt Nieto, especialista en meteorología del entidad, el cambio de condiciones está directamente relacionado con el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, un patrón atmosférico habitual durante la estación de otoño. El experto precisó a Canal N que, desde el domingo 19 de abril, se emitió un aviso técnico sobre el incremento de la velocidad del viento, con impacto en el litoral costero peruano, incluida la capital.

El especialista explicó que “estos son vientos que vienen en dirección de sur a norte, asociados principalmente a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, algo habitual durante el otoño”.

La neblina sorprendió a los limeños en horas de la mañana (Canal N)

Además, subrayó que el contexto está condicionado por la presencia del fenómeno El Niño Costero, según reportes del EFen, lo que explica los picos de temperatura extrema registrados en días previos.

Según el aviso meteorológico emitido por el Senamhi, las condiciones de calor extremo comenzarían a variar desde el martes 21 hasta el jueves 23 de abril. Durante este periodo, se prevé la presencia de niebla, neblina e incluso lloviznas en varios sectores de la capital.

Intensificación de vientos y descenso de temperaturas

Nietto advirtió que las ráfagas de viento pueden intensificarse en los próximos días, llegando a superar los 30 km/h y alcanzando picos de hasta 38 km/h en zonas del litoral. Este fenómeno no solo modifica la sensación térmica, sino que también contribuye a una reducción de las temperaturas máximas diurnas.

El fenómeno El Niño Costero contribuye a la variabilidad climática y explica los picos recientes de temperatura extrema (Canal N).

En cuanto a la sensación térmica, informó que las temperaturas durante las primeras horas de la mañana oscilarán entre 19 °C y 20 °C. Durante el día, las máximas ya no superarían los 30 °C, como ocurrió en jornadas anteriores, sino que se mantendrían en valores más moderados, entre 27 °C y 28 °C.

La transición hacia temperaturas más frescas no implica la desaparición total del calor, especialmente pasado el mediodía, pero sí representa un alivio frente a los registros extremos observados recientemente en la ciudad. Nieto destacó que, aunque persistirá cierta sensación de calor en horas centrales, los valores serán considerablemente inferiores a los reportados la semana pasada.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines y avisos meteorológicos, y adoptar medidas preventivas ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo, sobre todo en zonas vulnerables a la niebla y la llovizna.

Funciones del Senamhi

Elabora pronósticos meteorológicos diarios y a corto, mediano y largo plazo.

Emite alertas y avisos ante fenómenos climáticos extremos como lluvias intensas, vientos fuertes, heladas o sequías.

Mantiene y opera una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas.

Realiza investigaciones científicas sobre clima y variabilidad climática.

Difunde información y asesoramiento técnico a instituciones públicas, privadas y la ciudadanía.

Apoya la gestión de riesgos y la toma de decisiones en sectores productivos y de protección civil.