Alerta en Perú por terremoto 7.0 en Alaska: Marina de Guerra intensifica monitoreo ante riesgo de tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 7.0 se registró la tarde de este sábado 6 de diciembre en el sur de Alaska, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El gran temblor, cuyo epicentro se ubicó a unos 90 kilómetros al norte de Yakutat, generó atención internacional por su potencia, aunque el sistema de alertas de Estados Unidos no emitió avisos de tsunami para sus costas.

El movimiento telúrico fue percibido en varias localidades y se mantiene la vigilancia sobre posibles réplicas o alteraciones.

De acuerdo con el reciente informe de USGS, el evento sísmico no cumplió las condiciones para activar una alerta de tsunami en el territorio estadounidense.

Instituciones como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) también descartaron riesgos para el litoral chileno.

Vigilancia aumentada en Perú ante el riesgo de tsunami

La Marina de Guerra del Perú anunció que ha reforzado la vigilancia ante la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano.

Su Dirección de Hidrografía y Navegación señaló que permanece en constante análisis de la información suministrada por organismos internacionales, para anticipar cualquier variación en el nivel del mar.

El monitoreo incluye datos técnicos y avisos oficiales sobre el desarrollo del evento sísmico, así como la coordinación con otras entidades de emergencia.

El protocolo de la Marina contempla la actualización periódica de la situación y la emisión de comunicaciones oficiales si se detectan amenazas para las comunidades costeras del Perú.

Imagen satelital proporcionada por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Temblor en el Callao

Minutos despúes del gran sismo registrado en el sur de Alaska, el territorio peruano también tembló. De acuerdo a información compartida por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a las 4 y 40 de la tarde de este sábdo se desarrolló un movimiento telúrico de magnitud 3.5 y con un epicentro de 15 kilómetros al oeste del Callao.

“Sismo pequeño con el epicentro localizado en el océano, a una profundidad de 71 km, sugiere su origen en la deformación interna de la placa de Nazca. Percibido débil (II) en Lima y Callao”, informó la cuenta especializada Asismet a través de sus canales oficiales.