Diego Rebagliati señaló el perfil del próximo DT de Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “Pasó con la FPF post Ricardo Gareca”

Diego Rebagliati comenta sobre las características que debe tener el próximo técnico de Universitario. YouTube

Universitario de Deportes confirmó la salida de Javier Rabanal, quien deja el cargo tras dos derrotas consecutivas: una en la Copa Libertadores y otra en la Liga 1. Aunque estas caídas precipitaron la decisión, el técnico ya estaba en el centro de críticas por la irregularidad del equipo, su manejo del plantel y algunas declaraciones polémicas sobre sus propios jugadores.

Bajo esa premisa, Diego Rebagliati ofreció un análisis sobre la dificultad que enfrentó el DT español al asumir el mando de un equipo que venía de una etapa exitosa bajo la conducción de Jorge Fossati y Fabián Bustos, clave en el reciente tricampeonato nacional, además de mencionar las características del próximo estratega ‘merengue’.

“La tarea de Rabanal era particularmente difícil porque cuando un plantel viene muy ganador es muy reticente al cambio. Los jugadores tienen la sensación de que jugando y entrenando de una determinada manera les fue bien, y cuando llega alguien y les propone algo nuevo, y ese algo nuevo no viene acompañado de todo el paquete...”, explicó en primera instancia en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

El comentarista deportivo señaló que “los jugadores no son fáciles, me queda clarísimo, pero en general el deportista profesional no es fácil y hay fibras que tienen que tocar los técnicos. Por eso ganan tanto los técnicos y son tan importantes que si no las aciertan y no manejan con mucha precisión cómo llegarles, sobre todo a un equipo campeón”.

Rebagliati diferenció la situación de la ‘U’ de la de otros clubes que atraviesan momentos menos favorables, explicando: “Es totalmente distinto llegar a un equipo nuevo que viene con los jugadores deprimidos, como era el caso de Cristal, donde simplemente con un poquito de cariño los puedes acomodar; a llegar a un plantel que está muy ganador, que está muy arriba, que viene de salir tricampeón, que todos están mejorando los contratos, que todos están ganando un montón de plata en premios. Y tú vienes y les empiezas a proponer cosas nuevas y los empiezas a alejar”.

El técnico español analizó la derrota de la 'U' ante el 'rojinegro' en Arequipa. (Video: Jax Latin Media)

El exdirectivo de Sporting Cristal destacó la adversidad de cambiar un modelo de trabajo exitoso dentro de un contexto tan competitivo. A su juicio, el desafío de convencer a profesionales que sienten haber encontrado la fórmula del éxito va más allá de la táctica, e involucra habilidades de liderazgo y gestión emocional.

Diego Rebagliati comparó el caso de Universitario con la selección peruana

Al profundizar su análisis, Diego Rebagliati estableció un paralelo entre la situación actual de Universitario y lo que ocurrió años atrás con la Federación Peruana de Fútbol, tras la salida de Ricardo Gareca a mediados del 2022. “Para mí es tan parecida la situación a lo que pasó en la FPF post Gareca después de dos quintos lugares consecutivos. Es más, lo dijeron ‘no es tan difícil, tenemos dos cupos más encima’ y terminamos novenos”.

Para el comentarista, este desenlace fue producto de una subestimación vinculada al convencimiento de que el éxito pasado garantizaba la capacidad de adaptarse a cualquier propuesta técnica. Explicó: “¿Por qué decidir en un técnico que juega totalmente distinto a lo que jugaba Fossati? Porque yo creo que se cae en la subestimación de decir ‘este equipo es fácil, se adapta a todo’”.

Ricardo Gareca clasificó al Mundial 2018 con la selección peruana, que estuvo cerca de la edición 2022. De cara a la Copa del Mundo 2026 quedó penúltima. - créditos: Andina

El especialista ofreció una reflexión sobre la tentación que surge en los nuevos procesos de dejar una marca personal, sin considerar la naturaleza adquirida de los grupos de alto rendimiento.

“Hay una sensación de que si lo hizo otro, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que tenga mi sello. Y está bien, yo creo que todo el mundo cuando entra al fútbol quiere establecer algo que se parezca más a lo que uno cree, pero a veces en eso estás más cerca de equivocarte”, sostuvo.